La Plata se convierte en epicentro del arte contemporáneo con una nueva edición de Plateada

La escena del arte contemporáneo bonaerense tendrá este fin de semana un nuevo punto de encuentro en La Plata. Del 28 al 30 de agosto, el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino será sede de la cuarta edición de Plateada, la feria de arte contemporáneo organizada por el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Con entrada libre y gratuita, la feria funcionará de 13 a 19 y reunirá este año a 39 galerías y proyectos artísticos, una cifra récord para el encuentro, que recibió alrededor de 100 postulaciones. La propuesta también incluirá editoriales especializadas, proyectos invitados, talleres, espacios gastronómicos y un programa de actividades que se extenderá por diferentes instituciones y espacios culturales de la ciudad.

Feria Plateada, ediciones anteriores

La iniciativa nació con el objetivo de fortalecer el campo del arte bonaerense desde su capital y generar conexiones entre proyectos que, por su ubicación geográfica o por encontrarse en etapas iniciales de desarrollo, tienen dificultades para acceder a los circuitos tradicionales de exhibición y comercialización.

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Una feria que crece y amplía su mapa

Plateada se convirtió, en apenas cuatro ediciones, en la primera feria de arte contemporáneo establecida de manera sostenida en La Plata. Su crecimiento también puede medirse en la cantidad y diversidad de sus participantes.

En esta edición estarán representadas ciudades como La Plata, Buenos Aires, Martínez, General Villegas, Tornquist, Necochea, San Nicolás, Las Flores, Trenque Lauquen, Coronel Suárez, Mercedes, Bahía Blanca, Berisso y Mar del Plata, además de proyectos provenientes de Resistencia, Paraná, San Juan y Villa General Belgrano.

Feria Plateada, ediciones anteriores

Entre las galerías y proyectos participantes se encuentran Vincent, Sur Boreal, Geómetras, Cösmiko, Club de la Pintura, Crystal, Planta Alta, Un Galpón, Estudio Fortuna, Oblicuo, M.O.N.T.Ó.N, Don Bardo, De Sousa, Selva Negra, Acéfala, Tallerx_, Saga, Amorada, Imaginario, Tiempo, Departamento 112, Lapontiana, Cresteo, Ministerio de la Pavada, Ramal, Cálamo, Mapa, Casa Taller, Isidoro, Cueto, Frecuencia Cultural, Colectivo Vértebra, Inteligencia Colectiva, Colorado, La Portland, Sentimental, Rayo, además de los proyectos itinerantes Ageneradas y Fruta Madura Nueva Fortuna.

Hendreich Emilia, Escenas de interior en una tienda de antigüedades (2025)

La diversidad geográfica es uno de los rasgos centrales de la propuesta. La organización busca construir un mapa actualizado del arte contemporáneo emergente y federal, tendiendo vínculos entre los circuitos culturales consolidados y nuevos polos creativos.

Arte, libros y proyectos experimentales

La programación de Plateada también incorpora proyectos invitados que amplían el perfil de la feria. En esta edición participarán Creadores de Imágenes, Sahuet y Belleza y Felicidad Fiorito.

A esto se suma Isla Editorial, un espacio dedicado a publicaciones, editoriales y proyectos bibliográficos vinculados con el arte y el pensamiento. Allí estarán Toxicxs, Industria Mínima, La Disgráfica, Eloísa Cartonera, Morpurgo, Ripio, Arte x Arte, Ligeia Revista, Imprenta Cooperativa, Editorial Cita y Biblioteca Turma.

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El encuentro busca así ampliar la experiencia de una feria de arte más allá de la relación entre galerías, obras y compradores, incorporando otras formas de circulación de ideas y producción cultural.

Un recorrido que sale de la feria

Uno de los rasgos particulares de Plateada es que la programación no queda concentrada exclusivamente en el espacio principal. Durante las jornadas se activarán distintas sedes, vitrinas y espacios culturales de La Plata.

El Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti presentará la intervención El traidor, de Pr0testa, en la vidriera ubicada en calle 51 N° 525, con acceso visual permanente desde la vía pública.

Roberta Valente, Flor lobo (2025). Serie Vistos y Perdidos

En el Pasaje Dardo Rocha se podrán visitar Reliquia, de Emilia Hendreich, en el Espacio E-MACLA; 40 años de vacaciones, de Andrés Compagnucci, en la Nave Central; y Neoinformalismo zen, con curaduría de Florencia Morel, en la Sala C del Centro de Arte de la UNLP.

El Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata sumará Soportar la representación, de José Luis Landet, en la Vidriera Bicentenario; Materialidades de la memoria. Archivo Romero por/venir y Javier del Olmo, con curaduría de Fernando Davis, en vidriera y Sala A; el cortometraje Fueron las hormigas, de Sergio Vega, en la Sala D; y Las pasiones de las historias del arte, con curaduría de Guille Mongan, en la Sala B.

También habrá propuestas en Universidad del Este, Fundación OSDE, el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, Residencia Corazón y la galería NN.

Uno de los principales objetivos de Plateada es acompañar el crecimiento de proyectos y galerías que se encuentran fuera de los circuitos más consolidados del país. Facundo Belén, uno de los curadores de la feria junto con Virginia Martín, explicó que el proyecto surgió a partir de una problemática concreta: la distancia que existe entre muchos espacios del interior bonaerense y los principales circuitos de exhibición y comercialización.

“El origen de la feria apunta sobre todo a la inclusión y formación de proyectos de la provincia de Buenos Aires, proyectos que muchas veces son lejanos a los centros de exhibición y al mercado”, señaló.

Virginia Martín, Facundo Belén y Federico Ruvituso

Federico Ruvituso, director del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, planteó que entre los colectivos y galerías emergentes y las ferias más consolidadas del país existía una falta de información sobre los mecanismos de presentación, aplicación y profesionalización.

En ese sentido, Plateada busca convertirse también en una instancia de aprendizaje. La organización acompaña a los proyectos en formación para que puedan adquirir herramientas que luego les permitan presentarse en otros premios, salones, convocatorias y ferias. Este año, por ejemplo, las postulaciones incorporaron una memoria conceptual, un requisito habitual en ferias nacionales e internacionales. Para Virginia Martín, el ejercicio permite “ordenar una idea curatorial, presentar renders y traducir un proyecto a un lenguaje profesional”. La apuesta apunta a que la participación en Plateada pueda funcionar como un paso dentro de un proceso de crecimiento más amplio.

Tres días de actividades

La cuarta edición comenzará el viernes 28 de agosto a las 13, con la apertura de los stands, talleres, Isla Editorial y el espacio gastronómico. A las 19 tendrá lugar el brindis de apertura.

El sábado 29, además de la feria, habrá un recorrido matutino por museos y espacios artísticos de La Plata y se inaugurará la Plazoleta Homenaje a Emilio Pettoruti, con la colaboración de PEPAM-UNLP.

A las 17 se entregará el Premio Plateada a la obra destacada, bajo la curaduría de Jimena Ferreiro y Carolina Pinciroli. La jornada finalizará con la Fiesta Plateada en CÖSMIKO Galería Club.

El domingo 30 continuará la programación de stands, talleres y espacios editoriales hasta las 19, cuando finalizará la edición 2026.

La feria es organizada por el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con curaduría de Virginia Martín y Facundo Belén. Desde aquella primera acción realizada en diciembre de 2021, cuando Plateada funcionó como una “edición 0” con un recorrido por espacios de arte de La Plata, el proyecto fue ampliando su alcance. La primera edición formal llegó en abril de 2023 con 24 espacios participantes, mientras que en 2025 reunió 25 espacios y proyectos junto con diez iniciativas editoriales.

En 2026, el crecimiento se traduce en 39 participantes, una programación extendida por la ciudad y una apuesta cada vez más marcada por conectar las diferentes escenas que conforman el arte contemporáneo bonaerense.

Datos de la feria

Fechas: 28, 29 y 30 de agosto de 2026, de 13 a 19 hs.

Sede: Teatro Argentino de La Plata, Av. 51 702.

Entrada: Libre y gratuita

Curaduría: Virginia Martín (@yhi.ni) y Facundo Belén (@tartadezapallito)

Organiza: Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti / Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

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