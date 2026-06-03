La primera banda latina creada con IA llega al Mundial con una canción propia

PEEC es un universo musical completo desarrollado con inteligencia artificial, con integrantes que tienen historia, nombre y personalidad, y con una plataforma propia donde ese mundo crece en videos, cómics, series y canciones. El proyecto, que se presenta como la primera banda latina construida con IA, acaba de lanzar "Nacimos Campeones", una canción pensada para acompañar la emoción colectiva de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El grupo está compuesto por Rookoh, Rossne, Láuchi y Zimo, un robot que funciona como el cuarto integrante, y fue desarrollado por un equipo de programadores especializados en inteligencia artificial y animación. La narrativa que los une transcurre en Bayros, una ciudad imaginaria del año 2053, y es el marco desde el cual cada canción, cada publicación y cada historia cobra sentido. El antecedente más cercano sería Gorillaz, la banda virtual que Damon Albarn y Jamie Hewlett lanzaron a fines de los noventa, aunque PEEC lleva esa lógica hacia un territorio más extremo, donde la IA no es solo un recurso estético sino la base del proceso creativo.



"Nacimos Campeones" apunta a traducir en música el estado de ánimo que genera el fútbol: la unidad, la adrenalina, la espera antes del partido.

La canción combina pop rock y sonidos urbanos dentro de una producción que el equipo describe como cinematográfica, y su video forma parte del universo más amplio que PEEC viene construyendo en peec.xyz, una plataforma propia sin suscripciones, pagos ni publicidad.

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Cómo diferenciar la inteligencia artificial y la realidad



"Queríamos crear una canción que transmitiera esa energía desde el universo de PEEC", expresaron desde el equipo creativo del proyecto.

TikTok fue el canal que los creadores eligieron para dar a conocer el proyecto, bajo la cuenta @peecuniverse, y los números que acumularon en ese espacio sugieren que la propuesta encontró una audiencia dispuesta a seguir la historia. Más de 160.000 seguidores y publicaciones que superan las 700.000 reproducciones configuran una base sólida para un proyecto que, a diferencia de lo que suele verse en el pop digital, no depende de plataformas de terceros ni de modelos de suscripción para sostener su distribución.

RB / EM

