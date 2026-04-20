La trayectoria artística de Luis Brandoni, ícono de la actuación nacional

El fallecimiento de Luis Brandoni a sus 86 años implica despedir a uno de los intérpretes más consistentes y versátiles del panorama actoral argentino, con una carrera que abarca más de seis décadas en teatro, cine y televisión. Fue Roberto Cantalapiedra en “Mi cuñado” (1993-1996) y Antonio, uno de los hijos de Mamá Cora en Esperando la carroza, dos de sus interpretaciones que se convirtieron en clásicos.

"Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, escribió la cuenta de Multiteatro en X, propiedad de su amigo Carlos Rottemberg, este lunes a primera hora.

Luis Brandoni en "Mi cuñado "

Su trayectoria incluye desde la comedia popular hasta el drama introspectivo. Nacido en 1940 en Dock Sud, Avellaneda, Brandoni acumuló más de un centenar de créditos como actor y uno como guionista. En la pantalla chica formó parte de "El retrato de Dorian Gray", "Mi cuñado", "Durmiendo con mi jefe", "El hombre de tu vida", "Graduados", "Señores papis", "Un gallo para Esculapio" y, más recientemente, "El encargado".

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Su presencia interpretativa se distingue por la construcción de personajes cotidianos pero complejos, frecuentemente marcados por contradicciones internas. Brandoni no construyó su carrera en torno a la transformación radical de roles, sino a la consolidación de un tipo de personaje: el hombre urbano, de clase media, atravesado por contradicciones éticas y afectivas.

Luis Brandoni junto a Robert De Niro en "Nada"

En ese sentido, su trabajo dialoga con una genealogía del actor argentino que privilegia la continuidad sobre la ruptura. Su figura funcionaba como un punto de estabilidad dentro de relatos cambiantes: un anclaje para el espectador.

La trayectoria de Luis Brandoni

Aunque su carrera despegó en los escenarios, Brandoni trasladó al cine y la televisión la disciplina escénica de la Comedia Nacional, un entrenamiento que le permitió sostener largas temporadas televisivas y cinematográficas con idéntica intensidad.

En televisión, interpretó durante 248 episodios a Roberto Cantalapiedra en “Mi cuñado” (1993-1996), un personaje que encarnó la frustración doméstica con un humor seco y observacional que resonó en el público masivo.

En la pantalla grande debutó en 1966 y pronto se consolidó en producciones que combinaban crítica social y comedia. Películas como Esperando la carroza de 1985, donde encarnó a Antonio Musicardi, se convirtieron en referentes del cine argentino por su capacidad para equilibrar el caos familiar con una ironía mordaz.

Luis Brandoni en Esperando La Carroza

Con su participación en Convivencia (1994) exploró la tensión entre intimidad y rutina con sutileza psicológica. En Mi obra maestra (2018), dirigida por Gastón Duprat, dio vida a Renzo Nervi, un pintor recluido, colérico y obsesivo que solo vive para su arte.

La crítica internacional destacó cómo Brandoni interpretaba al personaje “completamente en serio”, anclando las acciones más oscuramente cómicas —como disparar a sus propias obras— en una realidad ligeramente elevada pero siempre creíble.

Eduardo Blanco y Luis Brandoni

La trilogía de 2019 —El cuento de las comadrejas, La odisea de los giles y 4x4— consolidó su estatus de actor indispensable en el cine argentino contemporáneo.

Su técnica se basó en la observación minuciosa: gestos mínimos, pausas cargadas y una voz grave que transmitía autoridad sin esfuerzo. En comedia, evitaba la sobreactuación; en drama, rehuía del sentimentalismo.

Su colaboración con Guillermo Francella en varias producciones —incluida Mi obra maestra y la serie “El hombre de tu vida”— generó una química que trascendió la pantalla, convirtiéndose en un ejemplo de cómo dos estilos complementarios pueden enriquecer el relato.

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Brandoni formó parte de más de 60 películas: La Patagonia rebelde, La tregua, Juan que reía, Seré cualquier cosa pero te quiero, Cien veces no debo, Darse cuenta, son algunos de los títulos.

"Nada", una serie estrenada en 2023 por la plataforma Star+, fue uno de sus últimos éxitos en el que Brandoni compartió cartel con Robert De Niro.

Su última película fue Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella, que está disponible en Netflix desde principios de marzo. Este largometraje es la historia de dos desconocidos que entablan una amistad en el banco de una plaza, donde intercambiarán diferentes puntos de vista. Por un lado, León (Brandoni) es un antiguo militante comunista, y por el otro, Antonio (Eduardo Blanco) es un hombre conformista.

Fue un artista que atravesó diversas generaciones y uno de los pocos que dejaron grabadas líneas de su guion en el inconsciente colectivo nacional. Tras su partida, su enorme obra seguirá siendo parte del ADN de la actuación argentina.

RB/ff