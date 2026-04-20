Luis Brandoni, un actor de raza y un militante de la política

La muerte de Luis Brandoni vuelve a poner en foco una trayectoria atravesada por la política tanto como por la actuación. Una vida marcada por la militancia radical, las persecuciones de los años setenta, las controversias en democracia y una constante exposición pública que lo convirtió, a la vez, en figura cultural y actor de la grieta.

Uno de los episodios más citados ocurrió el 28 de mayo de 1974, cuando, como secretario general de la Asociación Argentina de Actores, participó de una reunión en la Casa Rosada con Juan Domingo Perón. Allí planteó la necesidad de una decisión “trascendente” para la cultura nacional, en un contexto en el que se debatía el futuro de la televisión. Aquella intervención fue luego leída como una toma de posición política que no necesariamente representaba su pensamiento personal, sino su rol gremial.

Tras la muerte de Perón, la estatización de los canales derivó en acusaciones cruzadas. El empresario Alejandro Romay lo señaló como partícipe de la toma de emisoras “a punta de pistola”, una versión que Brandoni desmintió y llevó a la Justicia. Sin embargo, la participación del actor en aquella reunión y la leyenda que hizo circular Romay fueron suficientes para que las cámaras empresariales de la TV le hicieran la cruz y no lo llamaran para trabajar durante mucho tiempo.

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Luis Brandoni: "No pudieron con la cultura"

Casa Rosada, martes 28 de mayo de 1974. El general Juan Domingo Perón clava su mirada en Luis Brandoni, secretario general de la Asociación Argentina de Actores, quien ha comenzado a hablar: “Nuestra Asociación, señor presidente, cree que este es un momento óptimo para tomar una decisión verdaderamente trascendente que hace tanto a la cultura nacional como a la penetración ideológica”.

La violencia política de la época lo alcanzó de lleno. La Triple A lo amenazó de muerte y le dio 48 horas para abandonar el país, acusándolo de izquierdista. Luego, durante la última dictadura militar, fue incluido en listas negras. En ese período, incluso sufrió un secuestro junto a su entonces esposa, la actriz Marta Bianchi, a manos de un grupo parapolicial, en las cercanías de su domicilio, en el barrio porteño de Palermo.

Con el regreso de la democracia, su militancia se ordenó bajo el paraguas de la Unión Cívica Radical. Fue asesor cultural cercano de Raúl Alfonsín, y en 1997 llegó al Congreso como diputado nacional. Una década más tarde, fue candidato a vicegobernador bonaerense acompañando a Ricardo Alfonsín.

En 2017 renunció como afiliado al gremio que encabezó en los tiempos oscuros de los gobiernos de Isabel Perón y de Jorge Rafael Videla y su figura volvió a quedar atravesada por el clima político. Crítico del kirchnerismo, participó de marchas y pronunciamientos públicos que lo ubicaron en el centro de la escena mediática.

Desde el radicalismo, Brandoni alentó primero a Cambiemos y después a Juntos por el Cambio, la alianza que sumó a macristas, radicales y “lilitos”, convencido de que había que dar una gran batalla republicana por ese lado. Su cercanía personal con Mauricio Macri, (hubo versiones que lo mencionaron como posible candidato a vicepresidente en 2019, lugar que finalmente ocupó Miguel Ángel Pichetto), alimentaron la etiqueta de “ultramacrista”, que él siempre rechazó; nunca se afilió al PRO, la única afiliación partidaria formal que se le conocía era a la Unión Cívica Radical.

En los años más recientes, Brandoni profundizó su exposición pública a través de la participación activa en movilizaciones políticas. Convocó y asistió a marchas en respaldo a gobiernos y en rechazo al kirchnerismo, como las concentraciones de 2019 en apoyo a Mauricio Macri, incluida la llamada “Marcha del Millón”, y distintos banderazos replicados en el país y en el exterior. Incluso utilizó videos en redes sociales para incentivar la participación ciudadana y llegó a sumarse a movilizaciones contra medidas sanitarias durante la pandemia.

Mariano Cohn, para su película 4X4, convocó a Brandoni, pero también a Dady Brieva, ambas figuras ubicadas en extremos bien antagónicos de la grieta. Los hizo jugar juntos algunas escenas.

Igualmente apasionado por la actuación y la política, Luis Brandoni se involucró en su momento en la interna partidaria porteña de la UCR. De hecho, en los últimos años, los programas políticos lo convocaban frecuentemente por sus fogosas performances, muy rendidoras para el rating.

“La personalidad del Presidente es algo que me inquieta. La poca previsibilidad que me ofrece con sus expresiones”, dijo Brandoni en febrero del año pasado en LN+. En ese momento, Brandoni alertó sobre los riesgos de una comunicación política basada en afirmaciones abruptas. “Podemos imaginar un futuro más promisorio, pero los errores que puede cometer o las actitudes de las cuales es afecto el Presidente, sus manifestaciones muy poco diplomáticas… me hace pensar que en una de esas cometemos un error que hubiésemos podido evitar”, advirtió el actor.

RM/fl