Lanzamiento sorpresa de U2: “Days of Ash”, seis pistas contra la injusticia contemporánea

U2 lanzó Days of Ash, un EP que potencia su habitual denuncia social y política. La banda irlandesa lanzó su material de manera inesperada el 18 de febrero de 2026 y se trata de su primer trabajo de estudio desde el álbum Songs of Experience en 2017.

Este lanzamiento, producido por Jacknife Lee, consta de seis pistas que abordan temas de violencia, represión y luchas por la libertad en diversos contextos globales, incluyendo los ataques de ICE en Estados Unidos, levantamientos en Irán, el conflicto en Ucrania y asentamientos israelíes en Cisjordania.

El tracklist del EP incluye: “American Obituary”, una dedicatoria a Renée Good, una madre de Minneapolis asesinada durante una protesta contra ICE. ”The Tears of Things”, que aborda temas de duelo colectivo y cómo se puede vivir con compasión en una época violenta y poco empática.

“Song of the Future”, enfocada en perspectivas de esperanza en medio de la adversidad que rinde homenaje a la vida de Sarina Esmailzadeh, una joven iraní de 16 años que participó en las protestas por la muerte de Jina Mahsa Amini tras su detención por no llevar el hiyab y que una semana después fue golpeada por las fuerzas de seguridad iraníes y murió a causa de sus lesiones.

“Wildpeace”, un poema del autor israelí Yehuda Amichai recitado por Adeola, con música compuesta por U2 y Jacknife Lee. “One Life at a Time” dedicada a Awdah Hathaleen, un palestino activista no violento que fue consultor del documental No Other Land, que fue asesinado en su pueblo de Cisjordania por el israelí Yinon Levi. "Yours Eternally", una colaboración con Ed Sheeran y Taras Topolia, líder de la banda ucraniana Antytila, quien participó previamente con U2 en una presentación en un refugio antiaéreo en Kiev en 2022.

Days of Ash es un mini-álbum temático en el que cuatro de las pistas se centran en individuos cuyas vidas fueron truncadas: Renée Good, la adolescente iraní Sarina Esmailzadeh, el activista palestino Awdah Hathaleen y un soldado ucraniano representado a través de la voz de Topolia.

Bono, vocalista de la banda, describió el proyecto como una respuesta a "el momento que desearíamos no estar viviendo", inspirado en personas "extraordinarias y valientes" en las líneas frontales de la libertad. U2 grabó el material durante el último año para promover confianza en que "los justos se levantarán contra esta aberración".

Publicaciones como Mojo destacan que el EP "relocaliza su ira inolvidable" y apunta hacia el esperado decimoquinto álbum de estudio de la banda. Medios alemanes como Der Spiegel lo describen como la "vuelta de los inextinguibles", sugiriendo que el mundo necesitaba "esta clase de ira".

Days of Ash representa un retorno audaz de U2 al panorama musical, combinando denuncia directa con colaboraciones estratégicas, y estableciendo un tono de urgencia en respuesta a eventos actuales.

