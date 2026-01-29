Las cinco recomendaciones culturales de la semana: poesía, club de escuchas y un homenaje a Piazzolla en el Colón

Ciclo de poesía en el MACBA

Ciclo de lectura “La poesía no es un lujo” en el MACBA (Avenida San Juan 328, CABA) el sábado 31 de enero a las 21.30 con entrada libre y gratuita.

El ciclo itinerante organizado por Ana López, Inés Terza, Bárbara Williams y Estefanía Iñiguez llega por primera vez a la terraza del MACBA. Una noche para compartir lecturas de forma participativa y espontánea.

Club de escuchas en Artlab

Con dos turnos por noche, Club de escuchas es un ciclo en Artlab (Roseti 93, CABA) que propone sesiones dedicadas a la escucha atenta de álbumes seleccionados, manteniendo el enfoque que caracterizó a esta propuesta desde su inicio.

Se trata de la escucha de un disco completo con un presentador que completa la experiencia al sumar datos del álbum y del contexto en que se produjo.

Fechas próximas:

Sábado 31 a las 19 | Songs in the Key of Life, Stevie Wonder (1976). Presenta: Victoria Ferreira

Sábado 31 a las 21 | Vasos y Besos, Los Abuelos de La Nada (1983). Presenta: Gabriel Patrono

Astor, Piazzolla Eterno en el Teatro Colón

El musical, que ya cuenta con más de 40.000 entradas vendidas, recibió una gran ovación del público. Astor, Piazzolla Eterno es un espectáculo con gran potencia visual, musical y emocional que despliega el legado de Astor Piazzolla en el escenario del primer coliseo porteño, uno de los más prestigiosos del mundo.

Se trata de una coproducción con RGB Entertainment, que cuenta con puesta en escena, dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi, dirección musical de Nicolás Guerschberg y dirección artística de Tato Fernández.

La puesta en escena representa un despliegue de intérpretes, bailarines y músicos, y está enfocada en homenajear al gran artista argentino en un recorrido por sus composiciones, su universo y su legado, con un impacto visual imponente y la calidad artística que solo el Teatro Colón puede garantizar.



Las localidades se encuentran a la venta en www.plateanet.com o en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171, CABA).

Museo del cine



Sábado 31 de enero a las 17 I Cineclub Infantil

Aventuras de animales

Selección de cortometrajes animados contemporáneos protagonizados por animales y criaturas fantásticas. A través de relatos sensibles y humorísticos, las películas abordan la amistad, la convivencia y el crecimiento, invitando a las infancias a descubrir distintas miradas sobre el mundo natural y los vínculos.

Carpinchos de Alfredo Soderguit (Francia / Uruguay / Chile, 2024)

Comienza la temporada de caza. Una familia de carpinchos intenta refugiarse en un gallinero, pero las gallinas no confían en ellos. Sin embargo, la curiosidad de los más jóvenes dará lugar a una alianza inesperada.

Kayak de Solène Bosseboeuf, Flore Dechorgnat, Tiphaine Klein, Auguste Lefort y Antoine Rossi (Francia, 2024)

En un soleado día de verano, un padre lleva a su bebé a dar un paseo en kayak. Entre las dificultades del río y los caprichos del bebé, nada sale como estaba previsto. Todo se complica aún más cuando un águila se suma a la aventura.

Boom de Romain Augier, Charles Di Cicco, Gabriel Augerai, Yannick Jacquin y Laurie Pereira De Figueiredo (Francia, 2022)

Una pareja de pájaros algo torpes intenta, como puede, proteger sus huevos de una erupción volcánica.

Bear Hug de Margrethe Danielsen (Francia / Noruega, 2021)

Un pequeño oso espera con ilusión la llegada de los invitados para su cumpleaños. El día pasa y nadie aparece. Decidido a celebrar de todas formas, se lanza en busca de compañía, libre como un pájaro.

Había una vez en Dragonville de Marika Herz (Francia, 2024)

Samson, un dragón burlado por los habitantes de Dragonville, se ve obligado a viajar a Humainville. Allí conoce a Simon, un niño que lo ayuda a enfrentar las dificultades. Samson descubrirá un nuevo mundo y, sobre todo, el valor de la amistad.

Gouzou Ousa Ou Lé de Romain Vacher (Francia, 2021)

Las aventuras vertiginosas del Gouzou, personaje emblemático creado por el artista callejero Jace.

One, Two, Tree de Yulia Aronova (Francia / Suiza, 2014)

La historia de un árbol como cualquier otro que, un día, se calza unas botas y sale a caminar, invitando a todos los que encuentra a seguirlo. La rutina diaria se transforma así en una alegre caminata colectiva.

Sábado 31 de enero a las 19 h I 35° a la sombra - Cine en 35mm

Felicidades de Lucho Bender (2000)

Ambientada en la víspera de Navidad, Felicidades entrecruzan múltiples historias que revelan las tensiones ocultas detrás de una fecha asociada a la celebración. Con humor negro, absurdo y una mirada coral, la película desmonta el imaginario festivo tradicional. Ópera prima de Lucho Bender, se exhibe en copia 35mm.

Museo del cine (Caffarena 51, La Boca, CABA)

Llega a Argentina la nueva serie “The rainmaker”

Universal+ anuncia el estreno exclusivo en Argentina de la nueva serie thriller "The Rainmaker" disponible a partir de este viernes 30 de enero. Basada en la exitosa novela de John Grisham, la historia se centra en una atrapante trama de justicia y poder.

"The Rainmaker" llega protagonizada por John Slattery (Mad Men), Milo Callaghan (Dune: Prophecy), Lana Parrilla (Once Upon a Time), Madison Iseman (Sé lo que hicieron el verano pasado), P.J. Byrne (El lobo de Wall Street) y Dan Fogler (A Complete Unknown), entre otras estrellas.

Publicada en 1995, The Rainmaker fue adaptada al cine por el aclamado director Francis Ford Coppola (El Padrino), protagonizada por Matt Damon (Misión Rescate) y Claire Danes (Homeland). Su adaptación televisiva ahora llega a Universal+, con una primera temporada que explora un mundo legal donde incluso los personajes más rectos se ven obligados a confrontar su propia moralidad.

La historia se enfoca en Rudy Baylor, recién graduado de la facultad de derecho, quien se enfrenta al veterano del tribunal Leo Drummond, así como a su novia de la universidad, Sarah. Rudy, junto con su jefe Bruiser y la desaliñada asistente legal Deck, descubren dos conspiraciones conectadas en torno a la misteriosa muerte del hijo de su cliente.

