Llega el Festival de Invierno al CCRecoleta con propuestas de teatro, cine y talleres infantiles

El Centro Cultural Recoleta desplegará una oferta variada para disfrutar en familia en su edición 2025 del Festival de invierno en la Ciudad de Buenos Aires. Los clownies, Mecache rock, Melocotón Pajarito son sólo algunos de los artistas programados para ofrecer una variada oferta de artes escénicas, música, circo y acrobacia. Además de una serie de talleres que tendrán lugar en la Sala de Dibujo del Recoleta para aprender jugando y dos ciclos de cine con la proyección de cortos de animación coreano y lo mejor del cine portugués con “Portugal animado” auspiciado por la Embajada de Portugal en Buenos Aires. La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos.

MUSICA Y TEATRO

Martes 22.07 a las 17 en la Capilla

Sopa de clownies. Los Clownies son una compañía formada por actores, cantantes y bailarines que hace 18 años transita los escenarios de la escena nacional, presentando shows infantiles y musicales en tono de comedia. En esta sopa, se ponen a jugar con las letras para enredarlas y desenredarlas. Con éstas formarán palabras y con esas palabras, canciones, llenas de música y color. Autodefinidos por su humor y por sus disparates completan el crucigrama con sus amigos el gato Crispino, la rana Clara y el sapo Ruperto, quienes se unirán a su sopa de letras... de clownies ! La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Miércoles 23.07 a las 17 en la Capilla

Clownies re fritos. La más rica versión de los éxitos teatrales de Los Clownies sazonada con muchísimo color. El plato principal como siempre, la música; y el condimento infaltable, su humor. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Jueves 24.07 a las 17 en la Capilla

Los Ludic: Cocineros, delicias lúdicas. Dúo clownesco integrado por Diego Lejtman y Raúl Beron presenta un espectáculo dinámico de variedades participativas con el público, combinando humor musical, comedia física y artes circenses. Varreto y Raúl Jean Carlo, dos exóticos cocineros italianos, deleitan al público con sus desafíos y destrezas gastronómicas. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Viernes 25.07 a las 17 en la Capilla

Precisos indecisos. Ojito que venimos.

Protagonizado por la actriz, bailarina y directora Lucía Urriaga el espectáculo despliega las peripecias de sus personajes a través de la magia y la música, con la risa como punto de encuentro. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Sábado 26.07 a las 17 en la Capilla

Coté: cantante y compositora protagoniza un viaje musical en el que grandes y chicos compartirán un divertido recorrido por distintos géneros y estilos musicales como el swing, el jazz, el pop y la cumbia, entre otros. Espectáculo orientado a un público entre 2 y 7 años. Juegos de percusión, títeres de gran tamaño y una banda de músicos en la que se lucen todos los instrumentos. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Sábado 26 y 2 de agosto a las 12

Recorrido | Viaje a una dimensión malvidente con Laura Arensburg

Visita performativa que propone redescubrir el entorno desde miradas extrañadas que nos transportan a otras dimensiones espaciales y temporales. Nos pondremos las gafas de malver y percibiremos el Recoleta desde un presente desenfocado, nublado, difuso. Nos detendremos en sus detalles, viajaremos a los pasados de sus recovecos, nos hundiremos en las grietas del empedrado y más.

Domingo 27.07 a las 17 en la Capilla

Mecache Rock. Banda de rock infantil en formato trío que divierte a grandes y chicos por igual. Mecache, Cabeza de trapo y Tateti los invitan a cantar, saltar y bailar con las infancias a lo grande, encontrando una nueva forma de jugar y pasarla bien descubriendo el maravilloso mundo del rocanrol. La entrada libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Martes 29.07 a las 17 en la Capilla

Melocotón Pajarito

Trío musical integrado por Felicitas Camardon, Matías Schurjin y Demian Pozzo. En su espectáculo convergen elementos del teatro y la danza; la poesía y la música para generar un pequeño mundo en cada canción. Composiciones de raíz latinoamericana que convidan a las chicas, los chicos y sus familias a cantar, bailar y explorar la percusión corporal, a través de dinámicas lúdicas que borran la frontera entre artista y público. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Miércoles 30.07 a las 17 en la Capilla

Al tun tun. Espectáculo creado por diseñadores gráficos, artistas del foro de ilustradores, directores de teatro, vestuaristas y diseñadores de animación. En estos últimos años Al tun tun convocó a: orquestas infantiles, coros de niños, bailarines, ilustradores y distintas instituciones que se sumaron con su aporte concretando un disco, exposiciones plásticas y eventos virtuales. La música será el motor que nos invita a expresar nuestras emociones, jugarlas y transformarlas en una nueva manera de vincularnos. La entrada libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Jueves 31.07 a las 17 en la Capilla

Tan Gurí. Banda musical integrada por María Florencia Cannone, Carolina Mayra Witte, Federico Nicolás Ussher, Santiago Noé Romero. Entre melodías e historias nos invita a un viaje musical que pasará por distintas instancias lúdicas con un hilo conductor en el que los cuerpos de la audiencia son protagonistas: bailando, imitando, o respondiendo, entendiendo a un público activo. El repertorio encuentra en su mayoría composiciones propias, y también adaptaciones de canciones latinoamericanas. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Viernes 1.08 a las 17 en la Capilla

Laura Migliorisi: la cantante y docente presenta Vientito de frío, un concierto que invita a viajar con los sentidos a través del sonido, la palabra y la belleza. Entre canciones, poemas y juegos musicales se asoman paisajes sonoros que abrazan a las infancias. Con melodías suaves “Vientito de río” propone un espacio de escucha, juego y encuentro. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Sábado 2 de agosto a las 17 en la Capilla

Lo ves o no lo ves. Con María Mangone. El espectáculo de teatro musical homenaje a María Elena Walsh cuenta la historia de dos vecinos que no saben que lo son, y que a lo largo de un día muy particular, descubrirán -a través del juego- que tienen mucho más en común de lo que se imaginaban. Un universo de ficción dónde, con humor e inocencia, nos interrogamos sobre el lugar que tiene la fantasía en el mundo en el que vivimos. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Domingo 3 de agosto a las 17 en la Capilla

Caray circo no te quedes afuera. Compañía integrada por Alejandro Gabriel Feijoo y Andrea Itati Xammar dedicada a la creación y presentación de espectáculos donde se conjugan las técnicas de circo, teatro, magia y comedia. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

TALLERES

Martes 22.07 a las 15 en la Sala de dibujo

Barriletes coreanos tradicionales

Experiencia práctica para aprender sobre el proceso de armado y confección de barriletes escudo (bangpaeyeon). El bangpaeyeon es un barrilete único cuya utilización se remonta a la antigüedad, cuando comenzó a utilizarse como medio de comunicación para transmitir señales en conflictos bélicos. Con el tiempo, esta actividad se convirtió en un pasatiempo tradicional de las familias.

Miércoles 23.07 a las 15 en la Sala de dibujo

Una tarde con los Mumins de Finlandia con Sanna Pulkkinen

Invitamos a los niños a descubrir el mágico mundo de los Mumins, personajes muy queridos de la literatura infantil finlandesa creados por Tove Jansson. Una colega de la Embajada de Finlandia leerá un cuento del “Aventuras en el Valle de los Mumin”, y luego habrá espacio para dibujar y colorear juntos. Además, podrán sacarse fotos con figuras en tamaño real de los personajes. La entrada libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Jueves 24.07 y 31.07 a las 15 en la Sala de Dibujo

Creá tu propio dragón con Ana Paula do Campo. Sugerido para chicos de 8 a 12 años. Se trata de la confección de un dragón –que cada chico podrá personalizar a su gusto- y unido a dos cuerpos geométricos simples, darán como resultado una cabeza de dragón que puede usarse en una mano, y abrir y cerrar la boca. La entrada libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Viernes 25.07 a las 15 en la Sala de Dibujo

Taller de objetos imposibles con Myriam Gämperli

Los niños desarrollan y crean visualmente objetos nunca pensados, imposibles, divertidos, salvajes e imaginativos. Parte de la propuesta de Suiza Pop, evento multimedia para todas las edades. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Sábado 26.07 a las 15 en la Sala de Dibujo

Taller de sardinas con Júlia Barata

En Lisboa las fiestas populares de verano se celebran con mucha gente bailando y sardinas al asador. Las calles se decoran con guirnaldas y sardinas ilustradas.

En este taller investigamos formas de representación y expresión en formato de sardina. Creamos nuestra propia ilustración partiendo de versos e imágenes del universo portugués. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Domingo 27.07 y viernes 01.08 a las 15 en la Sala de Dibujo

Ojos animados con Ana Paula do Campo

Se trata de crear un personaje, que puede ser humano, animal o fantástico, lleno de colores que al finalizarlo podrá mover los ojos, creando así un dibujo dinámico. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Martes 29.07 y sábado 02.08 a las 15 en la Sala de Dibujo

Pajaritos 3D con Ana Paula do Campo

Sugerido para chicos de 6 a 12 años, el taller creará nuevas y originales especies de pajaritos, llenos de colores y texturas diferentes que pueden pararse en la mesa o colgarse. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

Miércoles 30.07 y domingo 03.08 a las 15 en la Sala de Dibujo

Regalos con sorpresa con Ana Paula do Campo

Un espacio para crear divertidos personajes, que llevarán mensajes sorpresa o secreto a quienes los reciban como regalos. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

CINE

CICLO: el Centro Cultural Coreano en el Centro Cultural Recoleta. Con la participación del Centro Cultural Coreano, Korea Creative Content Agency (KOCCA) y Korea Animation Producers Association (KAPA) se presentan cinco series de cortos animados de Corea, país que desde hace cuatro décadas ha creado una pujante industria en el sector.

Martes 22.07 y jueves 31.07 a las 16 en el Cine

Robocap Poli: en Broomstown, un equipo de vehículos de rescate liderado por Poli se convierte en el héroe cotidiano de la ciudad. Sus misiones enseñan a los niños sobre seguridad vial, prevención y cooperación. La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos con reserva previa en Entradas BA. Sujeto a la capacidad de sala. No se suspende por lluvia.

Miércoles 23.07 y Mié. 30.07 a las 16 en el Cine

B Family: Una familia muy poco convencional enfrenta las locuras del día a día con mucho humor y corazón. Cada miembro tiene una personalidad singular, pero juntos forman un equipo inquebrantable. Un retrato divertido y tierno de lo que significa ser familia. La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos con reserva previa en Entradas BA. Sujeto a la capacidad de sala. No se suspende por lluvia.

Jueves 24.07 a las 16 en el Cine

DoReMi Dálimi: Dallimi es una estrella brillante que canta, baila y cuenta historias mágicas con sus amigos. Cada episodio es una aventura musical que invita a los niños a expresarse y a soñar. Una experiencia artística que ilumina el corazón. La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos con reserva previa en Entradas BA. Sujeto a la capacidad de sala. No se suspende por lluvia.

Viernes 25.07 y 01.08 a las 16 en el Cine

FrienZoo: El zoológico cariñoso. Los adorables personajes de FrienZoo viven en un zoológico muy especial donde los abrazos, las palabras suaves y el respeto lo son todo. Conocen a los animales, sus hábitos y sus emociones, creando vínculos únicos con cada uno. Un canto al cuidado y al amor por los seres vivos. La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos con reserva previa en Entradas BA. Sujeto a la capacidad de sala. No se suspende por lluvia.

Martes 29.07 a las 16 en el Cine

Dino Powers: Cuando criaturas mecánicas con forma de dinosaurio despiertan para proteger el planeta, se forma el equipo Dino Powers. Liderados por jóvenes valientes, luchan contra fuerzas que amenazan la paz en la Tierra. Explosiones, lealtad y mucha acción jurásica. La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos con reserva previa en Entradas BA. Sujeto a la capacidad de sala. No se suspende por lluvia.

Ciclo: Portugal animado

Con el auspicio de la Embajada de Portugal, se presentan cinco cortos de animación para toda la familia que no sólo muestran el estado creativo -y de excelencia- de la disciplina en dicho país sino que, además, por sus temáticas y estilos, nos muestran un mundo amplísimo donde la imaginación toma la realidad y le confiere alas poéticas.

Sábado 26.07, domingo 27.07 y sábado 02.08 a las 16 en el cine. Se proyectarán los siguientes cinco cortos. La entrada es libre y sin cargo para residentes y argentinos con inscripción previa en Entradas BA. Sujeto a la capacidad de sala. No se suspende por lluvia.

A menina com os olhos ocupados de André Carrilho. Un libro infantil sobre una niña que no puede despegar sus ojos del celular. Es el propio autor quien se encarga de adaptarlo al cine en este cortometraje, con un uso magistral del color como herramienta narrativa.

Ice Merchants de João Gonzalez. Un padre y su hijo viven en una alta montaña nevada. Se dedican a fabricar hielo y todos los días deben saltar al vacío para llegar a la aldea en la que venden su «cosecha» diaria. Desde su estreno hasta la nominación a mejor cortometraje animado en los Óscar, este conmovedor relato sobre el amor de familia y la calidez del hogar como refugio cosechó elogios, tanto de la crítica como del público, en numerosos festivales internacionales.

O homen das pernas altas de Vitor Hugo Rocha. Un músico callejero descubre que el organillo al que le daba cuerda empieza a funcionar solo. Guiado por la música se lanza a descubrir la ciudad que lo rodea, pero allí lo esperan maravillas tan oníricas como imprevisibles. Vitor Hugo Rocha trabaja con animación tradicional, y el dibujo del trazo de la mano se siente latir en cada una de las imágenes de este cortometraje de un ingenio visual desatado.

Percebes de Alexandra Ramires, Laura Gonçalves. Un singular crustáceo característico de la península ibérica es la llave para conocer todo un mundo nuevo. Siguiendo el ciclo del percebe, empezando por la pesca, la elaboración y su venta, conocemos a las personas que viven y trabajan en relación permanente con el mar y sus frutos.

T-ZERO de Vicente Nirō. Una joven agente inmobiliaria se encarga de organizar las visitas y mostrar las propiedades a posibles inquilinos. Pero la suba de los precios y la falta de espacio en la ciudad la empujan a ofrecer monoambientes cada vez más pequeños, absurdos y sospechosos. Inspirado por la crisis habitacional disparada por la especulación inmobiliaria en Oporto, Vicente Nirō dirige esta comedia negra de total actualidad.

