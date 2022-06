"Mañana es mejor", la frase de Spinetta que usó Alberto Fernández para molestar a Cristina Kirchner

El Centenario de YPF logró reunir por primera vez en más de tres meses al presidente Alberto Fernández y a su vicepresidenta Cristina Kirchner. La expectativa nacional era enorme, se cruzaron mil versiones.

Que están peleados, que están distanciados, que no acordaron nada para el encuentro. Lo más cercano a una declaración fue la frase de la vice en el Chaco: "En el Ejecutivo peleas no hay, lo que hay es un debate de ideas" y de eso pasó un mes.

Lo cierto es que sí Cristina y Alberto se unieron para la foto, pero se sacaron chispas en el escenario. El aire se cortaba con un cuchillo. Por protocolo, fue la vicepresidenta quien habló primero, haciendo una amplia defensa de su gestión, y con varios palos al presidente: "Ya dije que tenés la lapicera, ahora te pido que la uses", tiró, entre otras perlas, en su largo discurso, que, fiel a su costumbre, no leyó.

Cuando fue el turno de Alberto Fernández, hizo su parte, pero claro, hizo como si las críticas de Cristina no le afectaran, hasta que necesitó responderle. Y apeló a una frase clásica de Luis Alberto Spinetta, “Mañana es mejor”, quizá su frase más recordada. Fue la respuesta más directa en el fuego cruzado entre el presidente y la vicepresidenta.

Cristina no dejó de hablar maravillas de sus gestiones, de lo bien que estaba todo. Y el presidente necesitó responder. Con simpleza, quizá demasiada para un estadista. "A mí me parece que los 100 años de YPF bien sirven para llamarnos a la reflexión. Spinetta decía que no me vengan con que todo tiempo pasado es mejor. Lo que viene es mejor. Hay que recordar, no hay que repetir las malas experiencias” explicó el presidente y metió una pirueta dialéctica que mucho no se entendió. “Es bueno que recordemos, pero mañana es mejor. Y el mañana, es hoy, como dijo Cristina". En realidad, también Spinetta dijo eso en el final de la "Cantata de puentes amarillos" : “Hoy te amo, ya/ Y ya es mañana”.

Alberto casi se disculpó a la hora de citar a uno de sus ídolos musicales, hablando de la “vena hippie que no le gusta a Cristina" y la imagen de la vicepresidenta fue elocuente: “Otra vez con eso”, parece decir mientras Alberto explicaba lo de la Cantata de puentes amarillos y demás.

De dónde sale la frase "Mañana es mejor" de Spinetta

La frase completa es, vaya paradoja presidencial con los forzamientos, “Aunque me fuercen yo nunca voy a decir/ que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor”, y pertenece a la "Cantata de puentes amarillos", canción compuesta por varios fragmentos que parecen diferentes, pero conforman una obra que no parece una simple canción y dura casi diez minutos.

Fue grabada en el que se considera el mejor álbum de la historia del rock nacional, Artaud, que tiene una tapa verde y su forma es tan irregular que no entra en ninguna batea de discos de vinilo. Si bien fue firmada por “Pescado Rabioso” el grupo que tenía el “Flaco” en aquel turbulento 1973 en que fue publicado, lo cierto es que se trata de un álbum solista de Spinetta.