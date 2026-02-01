Mandar fruta y cualquier verdura

“¡Las cosas que hace la gente con las frutas!”, me dijo hace tiempo el encargado de esta sección de Coto. Después de años de estar mirando a señoras que sacuden los melones, a hombres que golpean las manzanas con tic de dos dedos, a gente que huele, que arranca, que escucha algo dentro de un zapallo, el hombre no se hubiera inmutado siquiera ante el trabajo del italiano Fulvio Bonavia.

Este diseñador gráfico en sus comienzos y fotógrafo en la actualidad presentó A Matter of Taste (Una cuestión de gusto), un libro “rico” en imágenes de objetos de moda, pero realizados con productos comestibles que rinde homenaje contemporáneo al gran Giuseppe Arcimboldo, un adelantado en estos temas.

Una combinación sofisticada entre la gastronomía, la alta costura y el diseño que transforma a una feta de jamón crudo una joya, dos berenjenas en unos preciosos zapatos chatos, y a un puñado de frambuesas, en una carterita que da ganas de usar, como única prenda, en un cóctel.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nada se puede comer ni nada se puede sacar del ámbito del estudio fotográfico. En esa doble negación hay algo de discurso. No necesariamente deliberado, –quizá todo sea demasiado perfecto, demasiado “cool”–, para habilitar zonas de tensión con los mundos del arte, la gastronomía y la moda que son, a esta altura, planetas posthumanos de creación.

Sin embargo, mientras haya una rendija por dónde atravesar el hilo de la crítica y dar algunas puntadas sobre la anulación del placer que estas imágenes puedan estar mostrando, aunque sea al bies, no hay que perdérsela.