Miguel Ángel Vidal y Eduardo Mac Entyre: el regreso del Arte Generativo en una exhibición extraordinaria

El martes 9 de septiembre quedó inaugurada en la Casa Victoria Ocampo la exposición "Eduardo Mac Entyre y Miguel Ángel Vidal. Arte generativo: el futuro a crear". La muestra, organizada por el Fondo Nacional de las Artes (FNA), ofrece un recorrido único por la génesis de un movimiento que marcó la historia del arte moderno en la Argentina.

“La piel del color”, la muestra de Cristian Mac Entyre que convierte la geometría en experiencia sensorial

El acto contó con la presencia de autoridades culturales, artistas y familiares de los homenajeados. Durante la apertura, el presidente del FNA, Tulio Andreussi Guzmán, señaló: “El Arte Generativo forma parte de nuestro patrimonio cultural. Esta exposición es un reconocimiento necesario a dos artistas que aportaron a la Argentina una voz original en el panorama internacional”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La exhibición está curada por la investigadora y crítica de arte María José Herrera, especialista en arte argentino del siglo XX. Según explicó, uno de los ejes centrales fue reconstruir el contexto histórico de los años sesenta, cuando Mac Entyre y Vidal, junto al teórico Ignacio Pirovano, publicaron el "Manifiesto Generativo", considerado el primer documento de arte óptico en Latinoamérica.

Federico Brook: un puente artístico entre Roma y Latinoamérica en el Bellas Artes

Ese manifiesto, redactado en 1959 y publicado un año después, planteaba que el movimiento es condición propia de la vida y debía trasladarse al plano artístico. La propuesta no se limitaba a producir ilusiones ópticas, sino que aspiraba a crear luz real sobre el lienzo y generar espacios tridimensionales mediante líneas yuxtapuestas.

La muestra incluye 40 obras entre óleos, acrílicos, témperas, dibujos y estampas digitales. Varias de ellas no habían sido exhibidas durante décadas y muchas provienen de colecciones privadas. El visitante puede observar los cálculos manuales de los artistas, las marcas de compás y tiralíneas que revelan cómo la matemática y la geometría eran parte del proceso creativo.

Alejandro Vidal, hijo de Miguel Ángel Vidal, en dialogó con PERFIL destacó el valor de reunir obras históricas de su padre junto a las de Mac Entyre:“Son piezas de la primera muestra de 1960 y de la de Río de Janeiro en 1962. Nunca se habían vuelto a reunir en una exhibición de este tenor, y hacerlo hoy junto a la familia Mac marca un precedente”.

Alejandro recordó además la emoción de reencontrarse con piezas que formaron parte de su vida cotidiana: “Algunas obras nos acompañaron en la colección familiar, como el rombo blanco sobre fondo rojo. Verla ahora en diálogo con las demás resultó muy significativo”.

La exposición no solo pone en valor a los artistas, sino que también permite reflexionar sobre la relación entre arte y tecnología. En los años sesenta, Vidal y Mac Entyre desarrollaban sus composiciones con compás, regla y cálculos manuales. Para Alejandro Vidal, ese cruce sigue vigente: “Estas imágenes son las que hoy nutren a la inteligencia artificial. Su lenguaje plástico tiene continuidad en el siglo XXI”.

Iggy Pop entró a las patadas, sin remera: un punk de casi 80 años que todavía pide peligro

De hecho, Miguel Ángel Vidal participó póstumamente en la Bienal de Venecia a través de una reinterpretación digital de su obra. Esa experiencia, según su hijo, simboliza la proyección del movimiento hacia nuevas plataformas tecnológicas y confirma su vigencia como antecedente del arte digital.

La curadora Herrera señaló que el título de la muestra, El futuro a crear, remite a la utopía de los años sesenta, marcada por la carrera espacial y los sueños de un progreso ilimitado. “Los artistas, a través de estas reglas que generan formas, intentaban decir que el hombre y la naturaleza son movimiento, y que el futuro podía construirse desde esa visión”, explicó.

Alejandro Vidal subrayó además la necesidad de que los nuevos artistas reconozcan el legado generativo: “El arte siempre se resignifica. Mi padre estaría muy satisfecho de ver este reconocimiento y de que su obra vuelva a ponerse en primer plano como referente del arte digital”.

En paralelo, el jardín de la Casa Victoria Ocampo alberga Esculturas II, curada por María Silvia Corcuera. Allí se exhiben 16 obras no figurativas de artistas como Marie Orensanz, Carola Zech, Patricia Hakim, Pablo Dompé y Raúl “Pájaro” Gómez, que dialogan con la propuesta geométrica de Vidal y Mac Entyre .

Las exhibiciones podrán visitarse en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831, CABA)​ hasta el 28 de octubre, de lunes a viernes, de 11 a 19 horas, con entrada libre.