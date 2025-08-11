Millaray Gavilan: trabajó siempre al lado de jóvenes y niños en situaciones de riesgo y a los 60 años se animó a ser artista

En un tumulto de figuras superpuestas, geometrías dispares, contrastes de rojos, negros y azules, en formas esféricas y cuadradas emerge el arte de Millaray Gavilan, que se animó a considerarse artista a sus 60 años. Fue la curadora Roxana Punta Álvarez quien al ver su trabajo no dudó en ofrecerse como su marchante y allí comenzó esa nueva aventura.

Gavilán nació en Chile, pero reside en Argentina desde 1976. Su formación y su trabajo siempre se vincularon a la asistencia y cuidado de niños y adolescentes en situaciones de riesgo y actualmente forma parte de la “Casa de los chicos San Ceferino” de Lanús, institución que brinda atención a la niñez y adolescencia en riesgo.

Además, es la autora del Blog “Alohechopecho”, plataforma de ayuda y apoyo para todas aquellas mujeres que estén pasando o hayan pasado por un cáncer de mama. Es un espacio creado para compartir información, experiencias y apoyo.

Paralelamente a esas experiencias muy conectadas con la realidad material y que tocan fibras muy sensibles, Millaray estudió arte y pintura con el maestro peruano Eulogio de Jesús reconocido internacionalmente por su obra artística, a partir de entonces, creció su actividad plástica. “Nací en Chile donde la majestuosa cordillera de Los Andes se impregnó en mi memoria, la que siempre estuvo presente en todos mis dibujos de niña”, recordó la artista que asegura que Buenos Aires es su ciudad querida y que la “ acogió como una más”.

“Creo que la migración marcó mi vida y está presente en mi obra donde el desarraigo, los desafíos de adaptación y las ganas de incorporarme se ven reflejadas”, apuntó Gavilan y en ese aspecto se podría comprender su interés en recortar figuras, superponerlas, encontrarles un lugar en un espacio lleno de formas de contornos suaves o filosos.

“Pintar, cortar, hacer, deshacer y volver a crear… Como la vida misma. La vida es un collage”, reflexionó. “Me gusta y disfruto de lo lindo en todas sus dimensiones; un pájaro, una flor, un anciano, un niño, un pueblo, un objeto, una charla, un mimo ¡Todo me inspira!”

Las puertas de la percepción de Millaray Gavilán

En un recorrido al que PERFIL fue invitado para conocer sus obras, el texto curatorial estuvo a cargo de Julio Sánchez Baroni quien destacó esa unicidad entre la vida y la obra de la artista.

“Milla recorta formas, esas que nos alientan a reconocer objetos, aves en vuelo, animales exóticos o planetas. Luego va componiendo esas figuras sobre la tela; a veces dialogan, otras se superponen o se entrelazan, se acercan o se distancian”, detalla el texto de Baroni.

“De lejos parece una pintura, pero son collages. Hay una determinación insondable, es más fácil pintar, pero Milla elige pegar las formas. Ella misma dice: ‘De repente se abrió una puerta, la de la intuición’, y nos trae a la memoria los versos de William Blake: ‘Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería a los hombres como realmente es: infinito’”, agrega el texto.

“Serenamente, apasionadamente, Milla recorta y pega, pone colores y formas, ubica y desplaza con armonía y sutileza, no solo en sus telas, también en su vida y en el universo de sus afectos”, concluye Baroni.

