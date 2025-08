Agenda cultural de la semana: muestras, teatro y experiencias interactivas en espacios provinciales

Agosto arranca en Córdoba con una agenda cultural diversa y gratuita, ideal para todos los públicos. Entre el 4 y el 10, la ciudad se llena de propuestas que van desde instalaciones escultóricas y exposiciones de arte contemporáneo hasta espectáculos teatrales pensados para las infancias. La semana comienza con la celebración del 18° aniversario del Paseo del Buen Pastor, que inaugura la muestra Animales. Trazos en madera, una instalación del artista Mariano Castañeda que reinterpreta el espacio de la capilla con esculturas en madera blanca.

La actividad continúa el jueves en el Museo Evita Palacio Ferreyra, que renueva su propuesta curatorial con nueve exposiciones vinculadas al concepto de patrimonio, en el marco de BIENALSUR 2025. Allí se destacan obras de Marta Minujín, Sol LeWitt y Alfred Stieglitz, entre otros. El sábado, en tanto, el Centro Cultural Córdoba se convierte en escenario de Unkateke + Banda, una propuesta teatral y musical dirigida a niños y niñas de 4 a 11 años. La programación completa puede consultarse en cultura.cba.gov.ar.

Agenda semanal

Martes 5

A las 17. Taller Borges A.T.P. (Apto para todo público)

Centro de Arte Contemporáneo Chateau - Antonio Seguí - Parque del Chateau

El profesor mgter. Santiago Rodrigo Paz está a cargo de estos talleres que tratan sobre la obra del escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges. Repite los martes 12, 19 y 26 de agosto. Costo por del curso completo $40.000. Más información e inscripción al correo [email protected].

A las 17. Cine: Cuando cae el otoño (de François Ozon, Francia, 2024)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Michelle (Hélène Vincent) es una abuela enérgica que pasa su jubilación en un pueblecito en la campiña francesa, donde también reside Marie-Claude (Josiane Balasko), su mejor amiga. Emocionada con la visita de su hija Valérie y nieto Lucas, con la idea de dejarle al pequeño durante la semana de vacaciones escolares, Michelle les cocina unas setas silvestres que resultan ser tóxicas. Todo lo que acontece después parece fruto del infortunio, pero la sombra de la duda crece cuando conoce al hijo de Marie-Claude, que acaba de salir de prisión. Repite a las 19 y 21hs; miércoles 6 a las 17, 19 y 21; jueves 7 y viernes 8 a las 17; sábado 9 y domingo 10 a las 19. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 18. Taller para espectadores de cine documental

Centro de Animación y producción Quirino Cristiani - Echeverria 232 - Unquillo

Para amantes del cine, proponemos un taller de entrenamiento audiovisual, modos de ver, reflexión y análisis de la puesta en escena de la obra de artistas clave de la historia del cine que hicieron foco en la realización documental o de no-ficción. Se propone debatir y desarrollar los conceptos de Cine, cultura e identidad como así también el de cinematografías nacionales. Valor: $25.000 por mes. Para más información podes comunicarte al 11 50058623.

A las 18:30. Ciclo "El viento sopla cine": Viento del Este (de Maia Gattás Vargas,Argentina, 2024 )

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55 - Río Cuarto

Esta película viaja del frío hacia el calor, de la nieve hacia el agua, del azul hacia el rojo, de la muerte a la vida. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 19. Ciclo Palabras de Poeta

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

En esta ocasión contaremos con la presencia de los poetas Raúl Tamargo, Camila Garcia Reyna y Marcos Faggiano. Coordinarán el evento: Gladys Alazraque y Hernán Jaeggi. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Vuelo lírico y fantasías de ensueño: De las arias de Mozart a los cuentos de Ravel

Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Académica del Teatro del Libertador junto a la Soprano invitada: Leena Malkki (Suecia) y la dirección artística de Hadrian Avila Arzuza, presentan un programa compuesto por: Obertura de El rapto del Serrallo; Ah, Io previdi! (Aria de concierto); Recitativo y aria Misera, dove son! - Ah! Non son‘io che parl o; y más de la ópera Idomeneo; Ecco il punto, o Vitellia… Non piu di fiori (aria de la ópera La clemenza di Tito), de Wolfgang A. Mozart [...]; Mi madre la Oca (suite orquestal), Pavana de la Bella durmiente, El jardín encantado, y más de Maurice Ravel. Entrada general $4.000 pesos disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro de martes a viernes de 9 a 18 y sábados de 9 a 15.

A las 20:30. Ciclo "El viento sopla cine”: Palabras al viento (de Douglas Sirk, Estados Unidos, 1959 )

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55 - Río Cuarto

Kile Hadley, un magnate del petróleo, y Mitch Wayne, su mejor amigo y empleado, se enamoran de la misma mujer: la secretaria Lucy Moore. Kile, que es un alcohólico irresponsable, se casa con ella, aunque Mitch está convencido de que con esta boda Lucy comete un gran error. Al cabo de un año, contra todo pronóstico, Kyle parece un hombre nuevo: ha dejado de beber y presta más atención a sus negocios. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Miércoles 6

A las 18:30. Ciclo "El viento sopla cine": Viento del Este (de Jean-Luc Godard y Dziga Vertov Group, Francia–Italia–RFA, 1970)

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55 - Río Cuarto

Realizada por encargo de un mecenas, esta película constituyó una suerte de manifiesto fundacional del Grupo Dziga Vertov. Las estructuras, los clichés y los estereotipos del western tradicional, sirven de coartada para una reflexión sobre la lucha de clases y la desmitificación del cine burgués. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.



A las 20. Teatro de objetos: Desde el altillo, historia de un exilio…

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

En el marco de Huellas escenotécnicas, 30 años de Tres Tigres Teatro. Una puesta en escena que cuenta la experiencia de vida de la actriz, en las peripecias que como niña tuvo que vivir junto a 25 miembros de su familia abandonando el país de origen para comenzar un largo camino hacia el asilo-exilio político en Ciudad de México. Duración: 90 minutos. Entrada general $10.000, disponibles a través de autoentrada.com y desde una hora antes del evento en recepción del CCC.

A las 20:30. Ciclo "El viento sopla cine”: Al otro lado del viento (de Orson Welles, Estados Unidos, 2018)

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55 - Río Cuarto

La historia de un legendario director llamado J.J. "Jake" Hannaford, que regresa a Hollywood desde los años de semi-exilio en Europa, con planes para completar el trabajo en su propia película, también titulada "Al otro lado del viento" y volver al estrellato... Último largometraje de Orson Welles, terminado en 2018 por un equipo de profesionales siguiendo las anotaciones del realizador. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Jueves 7

A las 15. Segundo Festival de Teatro "Susú Abella": Coro Polifónico Delfino Quirici

Teatro Municipal - Constitución 945 - Río Cuarto

En el Mes de las infancias, el Coro Polifónico Delfino Quirici presenta: "El elixir de amor", ópera para las infancias. Se trata de una propuesta artística pensada para el público más joven, que combina música coral, escenografía y narración. La presentación busca acercar el género lírico a niñas y niños de una manera lúdica, creativa y accesible. Espectáculo gratuito para escuelas, solo con reserva previa a la siguiente dirección de correo: [email protected] .

A las 16:30. Taller teórico práctico: "La importancia de las habilidades blandas en el ámbito jurídico"

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

En la ocasión también se llevará adelante la presentación del libro "Herramientas efectivas para Organizar tu Equipo Jurídico", organizado por la abogada Carina Andrea Angiula. Entrada libre y gratuita.

A las 17. La Palabra Presente

Centro de Arte Contemporáneo Chateau - Antonio Seguí - Parque del Chateau

Taller de escritura a cargo de la Lic. Claudia Santanera para todas las edades. Repite jueves 21 de agosto. Más información e inscripción al correo [email protected]. Costo del curso completo $30.000.

A las 18. Nuevo programa expositivo en el Museo Evita Palacio Ferreyra

Museo Evita Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511

Una lectura poliédrica del Patrimonio. El Museo Evita Palacio Ferreyra inaugura un nuevo bloque expositivo compuesto por nueve muestras que exploran, desde distintas miradas, el concepto de patrimonio. Las propuestas abarcan desde el patrimonio intangible de Córdoba hasta producciones contemporáneas nacionales e internacionales, en el marco del recorrido de BIENALSUR 2025, que celebra su décimo aniversario bajo la curaduría de Fernando Farina. La exposición incluye una amplia variedad de lenguajes artísticos como pintura, escultura, fotografía, cerámica e instalaciones. Participan destacados artistas contemporáneos de la escena local e internacional, entre ellos Marta Minujín, Claudio Gómez, Alfred Stieglitz y Sol LeWitt. Además, se exhiben dibujos, grabados, pinturas y esculturas pertenecientes a la Colección de Arte del Colegio Nacional de Monserrat. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine espacio INCAA: Tesis sobre una domesticación (de Javier Van De Couter, Argentina, 2024)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Una travesti ocupa el espacio que se ganó. Es actriz, es prestigiosa, gana dinero, se casa y se lanza a adoptar un hijo. Éxito laboral y personal, el sueño parece completo: la utopía familiar. La protagonista se desliza por esta tesis construyendo una nueva narrativa travesti que incluye el derecho al goce, la ambición, el glamour, la contradicción. Pero, ¿cuál es el costo de sostener esta nueva e inesperada realidad? Repite viernes 8 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Cine: El agrónomo (de Martín Turnes, Argentina, 2024)

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55 - Río Cuarto

Un ingeniero agrónomo se muda a la zona de mayor producción agropecuaria del país. Su hija y su nuevo novio rapero, luchan contra su empresa y el uso de agrotóxicos. Tras la enfermedad de una chica del grupo, el agrónomo se enfrenta a la encrucijada de decidir entre su trabajo o su familia. Repite viernes 8 a las 19 y sábado 9 a las 18:30. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 20. Música en el Real: Agitato Trío presenta “Ravel Rebelle”

Teatro Real - Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

En un concierto único, Ravel y Piazzolla se encuentran en el escenario para sacudir los límites de la música clásica y el tango. “Ravel Rebelle” es más que un título: es una declaración estética y emocional. Un manifiesto sonoro que une a Maurice Ravel, maestro de la precisión y el refinamiento, con Astor Piazzolla, revolucionario del tango y creador de una poética urbana con nervio propio. Rebeldes elegantes, disidentes del lenguaje musical que heredaron. Ambos rompieron con las formas para dejar una huella inolvidable. Este concierto celebra esa rebeldía, belleza insumisa que convirtió su música en algo eterno. Duración: 90 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas desde $12.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Música dialéctica

Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

“Diálogos barrocos”, un programa compuesto por obras de Mozart, Marcello, Tartini, Vivaldi y Corelli. Dirección artística: Hermann Schreiner. Entradas desde $ 10.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20:30. Jueves de comedia: Hotel Open

Teatro Real - Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66

Con dirección de Gonzalo Tolosa. Cinco mujeres atrapadas en un hotel derruido del que no pueden salir, la muerte como premisa para poder liberarse de su martirio, una lucha constante contra el flagelo de la depresión, afuera las ratas, afuera la peste que todo lo invade, adentro el dolor, la angustia, las ganas efímeras de sobrevivir. Un drama psicológico sobre la naturaleza humana. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine: El año nuevo que nunca llegó (de Bogdan Moresanu, Rumania, 2025)

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55 - Río Cuarto

Rumania, finales de 1989. El régimen comunista de Ceausescu está a punto de caer. En medio del caos, las vidas de seis personas convergen mientras luchan por encontrar su equilibrio en una sociedad que se desmorona. Repite sábado 9 a las 20:30. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 20:30. Ciclo Crescendo presenta: “C’est l’extase…” Verlaine en canciones

Casa de la Cultura - Rivadavia esq. Gral Paz - Río Cuarto

Programa de canciones y obras para piano basadas en poemas de Paul Verlaine (1844-1896), compuestas por compositores y compositoras de Francia y de otros países de Europa y Latinoamérica, incluyendo a los argentinos Julián Aguirre y Héctor Panizza. En la ocasión cantarán: Virginia Bordone y Gabriela Morales (sopranos), Laura Altamirano (mezzosoprano) y Marcos Ábalos Luna (barítono). Matías Targhetta (piano y coordinación general). Durante el recital, algunos de los poemas de las canciones serán recitados en francés por estudiantes de Lengua Francesa III de la Tecnicatura en Lengua Francesa (Departamento de Lenguas, Facultad de Ciencias Humanas). Este concierto forma parte de las actividades que presenta el Taller de Piano y Música de Cámara, dependiente del Departamento de Arte y Cultura (Secretaría de Extensión, UNRC). Entrada libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala.

A las 21. Cine: Tres amigas (de Emmanuel Mouret, Francia, 2024)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Joan ya no está enamorada de Victor y sufre por no estar siendo honesta con él. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza asegurándole que ella misma no siente pasión por su pareja Eric y sin embargo su relación va viento en popa. Ella ignora que él tiene una aventura con Rebecca, su amiga común... Cuando Joan decide finalmente dejar a Victor y este desaparece, las vidas y las historias de las tres amigas dan un vuelco. Repite viernes 8 a las 21; sábado 9 y domingo 10 a las 17. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

Viernes 8

A las 16. 4° edición Festival Chiquito

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

El Festival Chiquito se ha convertido en un punto de encuentro para diseñadores, creadores y apasionados de las miniaturas. El espíritu del festival es lúdico y creativo, con reminiscencias de los años noventa, el todo x2 pesos y los cumpleañitos. Se propone un lugar de juego y disfrute para amigos y familias con una variedad de propuestas, artistas y piezas únicas difíciles de encontrar en espacios convencionales (no son productos industriales). El protagonismo del festival lo tiene la expoferia con más de 45 proyectos de distintas provincias y países vecinos, además de un espacio de actividades, intervenciones artísticas, muestras audiovisuales y muchas sorpresas. Entrada libre y gratuita.

A las 17. “Que se vengan los medios”: Streaming de “La calesita de la historia”

Espacio Cultural Museo de las Mujeres - Rivera Indarte 55

En el marco del ciclo “Que se vengan los medios”, “La Calesita de la Historia” se presenta en vivo mediante streaming desde el Espacio Cultural Museo de las Mujeres. Federico Sylvester (licenciado en Comunicación Social, guía del Museo del Colegio de Monserrat y del Cementerio San Jerónimo) y Nacho Alcántara (periodista) son los impulsores de este proyecto que nació como un podcast y fue creciendo hasta convertirse en una propuesta integral de divulgación histórica: redes sociales, publicaciones, charlas y experiencias interactivas. Con su estampa, invitan al público a recorrer la historia de manera accesible, dinámica y profundamente reflexiva, reafirmando su compromiso con una mirada crítica, creativa y cercana al pasado.

A las 17. Charla "¿Cómo se ilustra un cuento?" a cargo de la artista e ilustradora Liliana Menéndez

Museo Histórico Marqués de Sobre Monte - Rosario de Santa Fe 218

En el marco del mes de las infancias, el Museo invita a descubrir el mundo detrás de los cuentos ilustrados de la mano de Liliana Menéndez, reconocida ilustradora de literatura infantil. ¿Cómo se imagina una historia antes de convertirse en imagen? ¿Qué sucede en ese instante en que una palabra se transforma en color, trazo, forma? En esta charla, Liliana compartirá su experiencia en el proceso creativo que da vida a los personajes, escenarios y atmósferas que habitan los libros para niños y niñas. Un recorrido íntimo por los secretos y emociones que atraviesan ese mágico momento de ilustrar un cuento infantil. Actividad gratuita dirigida a toda la familia.

A las 18. Experimentación sonora en la música de los años 60 en Córdoba

Museo Emilio Caraffa - Av. Poeta Lugones 411

En el marco de la exposición Colección IKA, Córdoba 1958–1966: arte, cultura e industria, se realizará la charla «Ruidos críticos y juegos serios experimentación musical para el porvenir», dedicada a la vinculación entre bienales IKA y el Centro de Música Experimental de la UNC y el concierto multimedia «La metamorfosis de Luis» que narra la escena musical experimental de los años 60 en Córdoba, a cargo de Agustín Domínguez junto a Basilio del Boca y Gustavo Alcaraz, integrantes del LEIM (FA – UNC). La actividad invita a reflexionar sobre las formas de escucha y creación colectiva, recuperando una etapa de intensa búsqueda artística y tecnológica en la que el sonido se convirtió en un espacio de exploración y ruptura de límites. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Así habló la trompeta: rapsodias en rojo y negro

Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

La Banda Sinfónica de la Provincia sube a escena con un programa compuesto por: Fantasía variaciones sobre un tema de Niccolo Paganini, de James Barnes; Concierto para trompeta y banda sinfónica, de Roger Boutry (solista invitado: Mauricio Ahumada); y Sinfonía n.3, de Alfred Reed. Entradas desde $ 2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20. La vida es sueño por la Comedia Cordobesa

Teatro Real - Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

Con dirección de Fernando Salvá Luna, la Comedia Cordobesa pone en escena la obra de Pedro Calderón de la Barca. Segismundo, príncipe de Polonia, ha sido encerrado desde su nacimiento por su padre, el rey Basilio, debido a una profecía que decía que sería un tirano. El rey decide darle una oportunidad y lo saca de la torre donde ha vivido aislado, pero con una condición: si actúa mal, le hará creer que todo fue un sueño y lo devolverá al encierro. Cuando Segismundo despierta en el palacio, se comporta con crueldad y es encerrado nuevamente. A partir de allí, comienza a preguntarse qué es real y qué no. Reflexiona sobre la libertad, el destino y la naturaleza humana. En escena: Gabriel Coba, Florencia Rubio, Adrián Azaceta, Victoria Monti, Oscar Mercado, Gonzalo Tolosa, Lautaro Metral. Edad recomendada: mayores de 13 años. Repone sábado 9 (a beneficio de LALCEC) y 16 a las 20; domingos 10 y 17 a las 20; viernes 15 a las 20; jueves 21 y 28 a las 20:30. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Ciclo Lunáticos en el Ciencias: “La Luna Llena”

Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

Una noche mágica de observación astronómica. Bajo el resplandor de la Luna Llena, exploramos su geografía con nuestro telescopio Newtoniano de 300 mm y descubriremos su conexión con nuestro planeta. A las 20:30 hs una charla introductoria y a las 21hs observación desde nuestros telescopios. Reservas por mail en [email protected]. En caso de nubosidad muy abundante o mal clima se brindará la charla dentro del museo a las 20:30hs y se reprogramará para otra fecha la observación por telescopio. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Teatro Independiente: “Risisticamente”

Teatro Real - Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66

Risisticamente es mucho más que un espectáculo de humor: es una experiencia vivencial que invita a reír, disfrutar y reconectar con lo esencial. La experiencia combina a través de la risoterapia y el humor momentos cómicos, ejercicios lúdicos y actividades participativas que transforman al público en protagonista. La obra demuestra, con respaldo científico, que reír no solo divierte, sino que también sana, une y transforma. Se trata de vivir la risa y de descubrir en ella, una aliada poderosa para el día a día. En escena: Fabian Garcia y Cecilia Giambartolomei. Duración: 80 minutos. Edad recomendada: mayores de 10 años. Entrada general $15.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Ciclo Matices: Germán Náger presenta Celebración a Cuchi Leguizamón

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55 - Río Cuarto

El pianista, arreglador, productor y docente Germán Náger, ofrecerá una relectura audaz y sensible de algunas de las obras más emblemáticas del compositor argentino Gustavo “Cuchi” Leguizamón, figura central del folclore contemporáneo. Un viaje sonoro que reinventa lo eterno. Entrada general $7.000 disponible en autoentrada.com.

Sábado 9

A las 10:30. Proyecto Taller de cine y actuación frente a cámara

Centro de Animación y producción Quirino Cristiani - Echeverria 232 - Unquillo

El Taller de Realización cinematográfica y actuación frente a cámara está destinado a adolescentes y jóvenes entre 12 y 19 años de edad. Será un espacio de aprendizaje y de producción en cine y actuación, a la vez creativo y recreativo, donde se propiciará el encuentro humano, comunitario y artístico de los participantes; donde puedan desarrollar su creatividad, de manera lúdica e interactiva, adquiriendo herramientas de cada disciplina. Se propiciará el trabajo con temáticas que sean de interés de los jóvenes, para producir distintas piezas audiovisuales. Valor del intensivo $25.000. Cupo limitado.

A las 15. ¡Club de Copistas! Imitando a Van Gogh

Museo Emilio Caraffa - Av. Poeta Lugones 411

Continúan los talleres, en el marco del programa educativo al corazón del arte (Heart for Art) junto al museo Van Gogh de Amsterdam y DHL, con el objetivo de conocer a los artistas y sus obras y crear a partir de ellas. El taller propone a las infancias aprender a imitar a Van Gogh.En esta oportunidad copiaremos fragmentos de sus obras y crearemos stickers. Destinado a niñas y niños de 6 a 16 años y sus familias. Duración del taller: 1:30 horas aproximadamente. No se requieren conocimientos previos. Actividad gratuita. Para pre inscribirse hay que completar este formulario: https://forms.gle/fR3cmJj2Nmez8oNL8.

A las 16. Taller: “El Puzzle de la Transformación”

Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

Enmarcada en la exposición MutArte en Movimiento, la actividad propone intervenir una pieza con masa de papel reciclado y materiales reutilizados, para luego ensamblar junto a otras y dar forma a una obra colectiva. Durante el taller se enseñará cómo preparar masa de papel en casa para que los participantes puedan seguir creando. La propuesta está pensada para niñas y niños a partir de los 5 años, acompañados por un adulto, y busca generar una experiencia artística lúdica y significativa, en la que cada gesto creativo contribuya a un mensaje común: la transformación es posible, y empieza por nuestras manos. Dictado por: Paola Arias. Entrada gratuita. Cupo limitado (20 personas). Inscripción previa vía link en las redes del museo.

A las 17. Ciclo Infantiles Provinciales: Unkateke + Banda

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

Dirigido al público infantil y con el objetivo de promover diversas producciones artísticas teatrales y/o musicales de artistas independientes del interior de la provincia de Córdoba, la tercera fecha presenta una propuesta proveniente de Colonia Caroya. Un espectáculo para zambullirse en las emociones y viajar con la imaginación a los paisajes que siempre propone Unkateke. Un encuentro que navega entre juegos y canciones, una experiencia para toda la familia. Apto niños de 4 a 11 años preferentemente. Duración: 45 minutos. Entrada gratuita, se retiran desde una hora antes en recepción del CCC hasta agotar capacidad de sala.

A las 18. Ciclo Música en el Paseo: Encuentro de Coros

Paseo del Buen Pastor - Capilla - Hipólito Yrigoyen 325

Da inicio el primer encuentro del año del ciclo que contribuye a enriquecer la oferta cultural de la ciudad, ofreciendo una propuesta de calidad en un entorno emblemático como la Capilla del Paseo del Buen Pastor.

El ciclo se centra en dar visibilidad a los coros de la provincia, permitiendo que muestren su trabajo y talento a un público amplio. En esta oportunidad se presentan: Coro Eco D'Italia con la dirección de Esteban Conde Ferreyra; el Coro Niños de Cantores de Córdoba bajo la dirección de María Emilia Puebla; el Coro de las cátedras de la Tecnicatura Superior en Dirección Coral del ISEAM Domingo Zipoli, con las direcciones de María Emilia Puebla, María Carla Pérez y Esteban Conde Ferreyra. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Violinistas compositores

Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana presenta un repertorio formado por: El andariego, de Alfredo Gobbi; La ví llegar, de Enrique Francini - Julián Centeya; Después, de Hugo Gutiérrez - Homero Manzi; Sentimiento gaucho, de Rafael y Francisco Canaro - Juan Caruso; Se acaba la mufa, de Hernán Soria; Tu noche amarilla, de Ramiro Gallo; y más. Dirección artística a cargo de Damián Torres. Cantan Mery Murúa y Gustavo Visentín, y bailan Silvia y Walter. Entradas desde $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20:30. El interior es Real: “El hotel de los líos” por Elenco Independiente de Teatro Marull

Teatro Real - Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66

La historia se desarrolla en un hotel donde Isolina, la mucama con más antigüedad en ese lugar personaje charlatán, metida donde no la llaman, con una estima propia que sobrepasa cualquier límite, ocurrente y criticona de todos los personajes que se alojan en el hotel. Trata de seducir a cualquiera de los huéspedes con la excusa de su viudez. Los demás personajes se van adaptando a la situación de cada acto donde en cada una de ellos hay una situación distinta de engaño y enredos. Duración: 90 minutos. Edad recomendada: todo público. Entrada general $8.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Cine: Tesis sobre una domesticación (de Javier Van De Couter, Argentina, 2024)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Una travesti ocupa el espacio que se ganó. Es actriz, es prestigiosa, gana dinero, se casa y se lanza a adoptar un hijo. Éxito laboral y personal, el sueño parece completo: la utopía familiar. La protagonista se desliza por esta tesis construyendo una nueva narrativa travesti que incluye el derecho al goce, la ambición, el glamour, la contradicción. Pero, ¿cuál es el costo de sostener esta nueva e inesperada realidad? Repite domingo 10 a las 21. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

Domingo 10

A las 11:30. Domingos infantiles: Huayrapuca presenta “Varilla de Laurel”

Teatro Real - Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66

La obra nos remite al nacimiento de una amistad, poniendo en escena dos especies que el estereotipo coloca como enemigos. Gata y Perrito, quienes al intercambiar miradas y experimentar juntas ciertas circunstancias, revelan el valor de la comunicación, en el movimiento recíproco de pensamientos y sentimientos. Elles descubren, en esta construcción, el enriquecimiento mutuo de la relación tanto desde el orden sensible como el cognitivo. Duración: 45 minutos. Edad recomendada: mayores de 3 años. Entrada general $8.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 16. Ciclo “Bajo Libre”

Paseo del Buen Pastor - Explanada - Hipólito Yrigoyen 325

Ciclo de conciertos espontáneos al aire libre, con participación libre de bajistas de todos los niveles y estilos. Con una convocatoria abierta y espontánea, se dispondrá de un bajo amplificado disponible para que cualquier persona pueda acercarse a tocar. Además, se invitará a bajistas reconocidos y emergentes para generar momentos de inspiración y diálogo musical. Un espacio para compartir, escuchar y disfrutar de la música en comunidad. La participación es libre y gratuita.

A las 17:30. Café de los tenores

Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

Amores y desamores en fragmentos de zarzuela y canción española. Con dirección musical de Andrea Melia y Liliana Carreño en dirección escénica. Repone domingo 24 y domingo 31, a las 17:30, y sábado 13 y domingo 14 de septiembre, a las 17:30. Entrada general $15.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20. Clásico-Cuerpo-Danza: Un estilo de vida guiado por la pasión y el arte

Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

Conferencia performática sobre danza a cargo de Julieta Morchio (bailarina clásica). Entrada libre y gratuita.