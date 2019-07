Netflix y el Grupo Planeta, unidos para publicar libros

por Ruben H. Ríos

El Grupo Planeta anunció esta semana un acuerdo con Netflix para publicar libros basados en las series más aclamadas que se emiten en esta plataforma, líder a nivel mundial en la producción de contenidos audiovisuales por streaming. Según lo informado, las primeras ediciones que llegarán a librerías serán versiones de las producciones iberoamericanas La casa de papel, que recientemente estrenó su tercera temporada, Elite y La casa de las flores. El acuerdo entre Planeta y Netflix tiene inicialmente una duración de cinco años y proyecta la publicación de diferentes títulos en diversos formatos: libro impreso, electrónico, audiolibro, cómic, novela gráfica y eventualmente videojuegos (gamification).

El grupo editorial, el principal en lengua española y séptimo a escala global, gestionará los derechos internacionales del material que se publique. Se prevé que los primeros títulos empezarán a llegar a las librerías en octubre o noviembre de este año.

Sin embargo, los libros no representarán las series tal como se emiten en la plataforma sino que desarrollarán secuelas o precuelas, narraciones alternativas o digresiones de la trama original y otras formas de relatos spin-off de los personajes (protagonistas o no) a partir del universo narrativo o novela matriz de la historia y los personajes. Así, las obras basadas en las series de Netflix, en cualquiera de sus formatos, no serán copias fieles de estas. Por este motivo, en principio, serán elaboradas fundamentalmente por los guionistas que trabajaron en las series que serán adaptadas, y no por escritores o autores pertenecientes al grupo editorial, ya que se pretende situar las historias dentro del contexto conocido.

Por el momento, como parte de la alianza Planeta publicará en español, para España y América Latina, novelas, ensayos, libros de no ficción y cómics con el objetivo de ampliar las posibilidades narrativas y creativas de las series más exitosas de Netflix, una plataforma que cuenta con más de 151 millones de suscriptores en el mundo.

El acuerdo entre Planeta, que ya es accionista principal del grupo de contenido audiovisual Atresmedia (o A3M), y Netflix forma parte de la intensa competencia entre las grandes plataformas audiovisuales para obtener derechos de libros y contenidos, de modo de expandir el mercado del entretenimiento en colaboración con el sector editorial. Netflix, en 2018, compró derechos de medio centenar de libros que se encuentran en proceso de convertirse en series. Aproximadamente un 10% son adaptaciones de obras en castellano. Entre ellas, Memorias de Idhún, de la autora de literatura juvenil Laura Gallego, el thriller psicológico El desorden que dejas de Carlos Montero, o Cien años de soledad de García Márquez. También se trabaja en la adaptación de El inocente del escritor estadounidense de novela negra Harlan Coben, con quien Netflix ha firmado un contrato exclusivo para producir 14 proyectos. El objetivo a corto plazo de la plataforma es prolongar los universos seriales en libros, como ya se hace con Stranger Things, en la actualidad en su tercera temporada. En Estados Unidos ya se han publicado varios libros relacionados con esta serie.