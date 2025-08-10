Para imaginar lo posible

¿Es la crítica literaria una suerte de “especie en extinción” del campo cultural, al menos en nuestro país? Si bien Lucía Tennina comienza su libro diciendo que ese lugar es hoy “bastante incierto”, rápidamente la resitúa en una doble operación, que resulta por demás seductora: por un lado, en el legado que pone en serie crítica literaria con crítica social; por el otro, en la senda de invención de nuevas prácticas, en su caso, ligando a la crítica con la etnografía y las experiencias poéticas en donde la literatura se manifiesta más allá de la escritura.

No es casual que Crítica anfibia. Métodos y espacios de acción de los estudios de la literatura en la contemporaneidad comience presentándonos, en su portada, un entrecruzamiento entre escritura y artes plásticas, ya que la ilustración de Uberé Guelé no es un simple adorno del contenido, sino que junto con las cuatro palabras que le dan título a la obra (revivo, respiro, repito, resignifico) funcionan como una puerta de entrada que culmina con un breve texto titulado “Crítica manifiesto” y un conjunto de planteos que de algún modo son hilvanados (¿inspirados, quizás?) por una pregunta: “¿pero entonces?”, que la autora toma de la introducción de Una modernidad periférica. Buenos Aires 1920-1930, de Beatriz Sarlo, quizás la crítica literaria que más se atrevió en la Argentina a correr los límites, a traspasar las fronteras disciplinarias.

La pregunta por el compromiso intelectual, de hecho, reaparece aquí de la mano a un cuestionamiento a la profesionalización superespecializada que, desde los años ochenta, colonizó el campo de la crítica literaria, para abrir paso a una indagación de los lugares posibles en donde un nuevo modo de ejercitar la crítica podría transitar y cual es el vínculo posible a entablar con el campo social y las luchas que lo atraviesan.

La experiencia de Tennina, desarrollada en contacto con la denominada “literatura marginal” de Brasil (sobre la que realizó buena parte de sus investigaciones en el marco de su trabajo en el Conicet) y los estudios de Antropología social que cursó en la Universidad Nacional de San Martín una vez que se recibió como Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, marcan este camino de búsqueda. En el libro, puntualmente, pueden rastrearse a partir del modo en que se estructuran los capítulos, donde se indagan perspectivas de la crítica literaria “performática”, “situada”, “transdisciplinaria”, “de gestión cultural”, “situada”, “no extractiva” y hasta del mundo de “influencers” actuales.

“La crítica literaria puede ser pensada desde su articulación con las políticas raciales, de género, de seguridad ciudadana, de educación y, también, de mercado”, plantea la autora. Para ello, resulta fundamental que se vea retroalimentada por el contacto con otras disciplinas, que la saquen a su vez de su lugar de confort y le permitan desempeñar asimismo un “papel movilizador de imaginaciones de lo posible”.

Crítica anfibia. Métodos y espacios de acción de los estudios de la literatura en la contemporaneidad

Autora: Lucía Tennina

Género: ensayo

Otras obras de la autora: ¡Cuidado con los poetas! Literatura y periferia en la ciudad ]de São Paolo

Editorial: Tren en Movimiento, $ 17.000