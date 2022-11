El elenco de Harry Potter a 21 años de la primera película: fama, adicciones y enfermedades

A principios de 2022, el elenco original de "Harry Potter" se reunió para celebrar el vigésimo aniversario de la primera película, "Harry Potter y la piedra filosofal", en el especial de HBO Max titulado "De regreso a Hogwarts". El programa no sólo juntó a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint y al resto de actores, actrices y equipo técnico, sino que también representó la última aparición en pantalla de Robbie Coltrane, el inolvidable Hagrid, tras su muerte ocurrida el 14 de octubre pasado.

Entre los que rindieron homenaje al actor escocés se encontraban sus coprotagonistas y la autora de las novelas, JK Rowling, además de miles de fanáticos de la saga. Mientras que Radcliffe manifestó sentirse "increíblemente afortunado de haberlo conocido y trabajado con él", Watson lo definió como "el tío más divertido que haya tenido" y dijo que Coltrane -cuyo verdadero nombre era Anthony Robert McMillan- "los había hecho a todos una familia".

Tanto Emma como Daniel lograron una fama importante tras el lanzamiento de la primera película y luego del final de la saga, en 2011. Otras estrellas del elenco atravesaron por destinos distintos, desde luchas contra duras enfermedades hasta batallas contra adicciones, e incluso han tenido problemas con la ley.

Daniel Radcliffe - Harry Potter

Daniel Radcliffe.

Radcliffe comenzó su carrera profesional como actor a los 10 años y fue catapultado al centro de atención como el famoso niño mago de la franquicia cinematográfica basada en la obra de Rowling. Desde que dejó el papel se propuso demostrar su talento y dejar en claro que no solo era una estrella infantil que tuvo suerte.

Tuvo variedad de papeles tanto en teatro como en cine y en 2007 alcanzó críticas elogiosas cuando protagonizó la obra de teatro Equus, del dramaturgo Peter Shaffer, en la que interpretaba al perturbado Alan Strang. "Hacerla fue muy importante para mí, le mostró a la gente que no estaba aquí solo para sacar provecho de la fama de Potter", declaró en una entrevista.

Tras Harry Potter estuvo en películas como "La Mujer de Negro", "Amigos de Más" y "Ahora me ves 2", y más recientemente en el éxito de taquilla "La Ciudad Perdida" junto a Sandra Bullock. Sin embargo, no ha sido un camino fácil para la estrella infantil y Daniel ha hablado públicamente sobre su adicción al alcohol, por la cual culpó a la fama que le trajo ser "El niño que sobrevivió". Sin embargo, contó con el apoyo infinito de sus padres y su entorno para "salir adelante de ese infierno".

Emma Watson - Hermione Granger

Emma Watson.

El caso de Emma es similar, ya que su papel como Hermione Granger la hizo saltar a la fama con el éxito de "La Piedra Filosofal". Después de que terminó la franquicia cinematográfica decidió dar el paso a la universidad y se graduó en 2014 con una licenciatura en Literatura Inglesa en la Universidad de Brown.

En la escuela y la facultad hizo malabarismos con su carrera, donde también apareció en "Mi semana con Marilyn" y "Las ventajas de ser invisible". La actriz es ahora una de las estrellas más importantes de salida de la franquicia, ya que ha disfrutado de papeles en éxitos en Hollywood, como "La Bella y la Bestia" y "Mujercitas".

Por otro lado, también es una reconocida activista por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. Son famosos los discursos apasionados que ha hecho sobre el sexismo en su papel como Embajadora de Buena Voluntad de la ONU, puesto que ocupa desde 2014.

Rupert Grint - Ron Weasley

Rupert Grint.

Rupert Grint tenía 11 años cuando interpretó a Ron Weasley en la primera cinta de la saga, que en total tiene ocho películas. En los diez años de filmaciones y estrenos, ganó algo más de 70 millones de dólares y cuando llegó a su fin hizo una gran cantidad de shows en televisión, incluyendo "Sick Note" y "Snatch"

Sin embargo, hasta cierto punto, confesó no haber disfrutado del mismo éxito de taquilla que sí tuvieron Emma y Daniel y, en cambio, ha elegido tener un perfil más discreto para su fama. En una entrevista con Sunday Times, Rupert admitió que todavía le resulta 'muy difícil' 'separarse' del papel de Ron, el mejor amigo de Harry Potter.

"Me resulta muy difícil despegarme de ser Ron, nos fusionamos en la misma persona. No puedo creer que empezó hace 20 años. Definitivamente esculpió quién soy", comentó, al mismo tiempo que indicó que no le molesta. Desde 2019 aparece en la serie de terror "Servant" y se encuentra filmando "Knock at the Cabin", que se estrenará en 2023.

Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid

Robbie Coltrane.

El actor nacido en Escocia se puso en la piel del guardabosques de Hogwarts, Rubeus Hagrid en las ocho entregas. Falleció en octubre pasado a los 72 años en un hospital cerca de su casa en Larbert, después de una extensa enfermedad con la que luchó por mucho tiempo. Padecía osteoartritis.

Durante su larga trayectoria, también se destacó haciendo de Valentin Dmitrovich Zukovsky en "James Bond Golden Eye" y "El mundo no basta", entre sus apariciones más sobresalientes. También es recordado por el drama televisivo de asesinatos "Cracker" en el cuerpo del Doctor Edward Fitz.

Fue uno de los comediantes más queridos del Reino Unido antes de dedicarse a la actuación de manera plena y su agente Belinda Wright lo describió como un "talento único". Se rumoreaba que Coltrane había tenido problemas de salud graves este año después de que se retiró de la Comic Con de Londres por razones médicas.

Alan Rickman - Severus Snape

Rickman, nacido en Londres, consolidó su fama como actor de teatro antes de pasar por la televisión y el cine. Se convirtió en uno de los villanos más conocidos del mundo del espectáculo, apareciendo como Hans Gruber en la primera película de "Duro de Matar", el sheriff de Nottingham en "Robin Hood" y el profesor Severus Snape en las películas de Potter.

Otros de los films más conocidos en los que trabajó fueron "Sentido y Sensibilidad", "Rasputín", "El Perfume" y "Love, actually", donde trabajó con Emma Thompson, que también estuvo en la saga del joven mago, en el papel profesora Sybill Trelawney. El actor pasó por una batalla contra el cáncer durante los años que estuvo filmando su papel de Snape.

Se le diagnosticó cáncer de próstata antes de comenzar la producción de "Harry Potter y la Orden del Fénix" (quinta película de la saga). Recibió tratamiento y lograron extirpárselo, aunque finalmente falleció debido a un cáncer de páncreas en 2016, a los 69 años, después de filmar las películas "Ojo en el Cielo" y "Alicia a través del espejo".

Helen McCrory - Narcissa Malfoy

Helena Bonham Carter junto a Helen McCrory.

Helen McCrory fue ampliamente conocida por interpretar a la matriarca Polly Gray en la serie "Peaky Blinders" y por su rol de Narcissa Malfoy, la madre de Draco Malfoy, uno de los compañeros y enemigos de Potter. Sus otros papeles cinematográficos incluyeron interpretar a MP Clair Dowar en "Skyfall" y Cherie Blair en "La Reina".

Tuvo una exitosa carrera también en teatro y televisión, y se casó con el actor Damian Lewis en 2007, después de enamorarse cuando fueron elegidos para la obra "Five Gold Rings". Juntos tuvieron dos hijos y fueron reconocidos durante la pandemia de Covid-19 al recaudar fondos para proporcionar comidas calientes al personal del Servicio Nacional de Salud inglés.

iba a interpretar el papel de Bellatrix Lestrange en las adaptaciones de los tres últimos libros de Harry Potter, pero quedó embarazada y por motivos de salud fue reemplazada por Helena Carter. Murió en abril de 2021 a los 52 años después de una dura batalla en secreto contra el cáncer de mama.

Tom Felton - Draco Malfoy

Tom Felton

Junto a Daniel, Emma y Rupert, Tom Felton es quizás una de las estrellas infantiles más reconocibles de la franquicia. Saltó a la fama como Draco Malfoy después de audicionar para varios papeles, incluido el propio Harry Potter. Después de que terminó la serie de películas, no logró ninguno tan popular como el de Draco, pero estuvo en la serie "The Flash", "Origin" y la película "El planeta de los simios: (R)Evolución".

Recientemente, en la publicación de su libro de memorias Felton admitió que hubo “una chispa” entre él y Emma Watson, que con el tiempo se hicieron grandes amigos. “La amaba y admiraba como persona de una manera que nunca podría explicarle a nadie más”, escribió en su libro "Más allá de la varita".

También escribió que tuvo varios problemas por su adicción al alcohol e ingresos a un centro especializado por su salud mental. “Pasé de no estar particularmente interesado en la bebida a tomar regularmente unas pintas al día y un trago de whisky antes de que se pusiera el sol”. Y agregó que estaba "bebiendo para escapar de la situación” ya que quería una "vida normal".

Jamie Waylett - Vincent Crabbe

Jamie Waylett y Joshua Herdman, como Crabbe y Goyle, los amigos más fieles de Draco Malfoy.

Jamie Waylett interpretó Vincent Crabbe, "matón" y uno de los cómplices de Malfoy, en seis películas de Harry Potter, pero no apareció en las últimas porque tuvo problemas legales por posesión de drogas y luego fue encarcelado por participar en los disturbios de Londres de 2011.

Su abogada defensora de ese momento, la Dra. Emily Dennnett, le dijo al tribunal: “Él reconoce la seriedad de sus acciones. Tuvo problemas en la escuela, logrando tres certificados de baja calificación. “Aunque tuvo la suerte de ser uno de los actores en las películas de Harry Potter, no manejó bien la publicidad y comenzó a consumir marihuana", añadió.

La letrada también explicó que el joven actor tenía una relación difícil con su madre y dependía del apoyo de sus abuelos. Desde entonces, se dedicó a mantener un perfil bajo y no ha continuado su carrera como actor.

Matthew Lewis - Neville Longbottom

Desde que interpretó al despistado Neville Longbottom, uno de los héroes favoritos de los fanáticos, Lewis ha asumido varios papeles en televisión, cine y teatro. Fuera de la saga, sus papeles en "Me Before You", así como el remake de "All Creatures Great and Small", fueron elogiados por la crítica.

Sin embargo, la franquicia de Harry Potter ha mantenido un impacto positivo en su vida. Se casó con su novia Angela Jones en 2018 después de que la pareja se conociera en un evento de celebración de Harry Potter en Universal Studios en Orlando, donde Jones trabajaba.

Protagonizó otros dramas en la pantalla chica, incluidos "Ripper Street" y "Happy Valley". Además de actuar, es el presentador del podcast del club Leeds United, con el ex futbolista Jermaine Beckford.

