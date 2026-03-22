¡Qué porquería es el arte contemporáneo!

Una cosa era proponerle a diferentes artistas hacer una muestra colectiva y otra, muy diferente, fue que los invite Michael Landy. Este artista inglés que nació en 1963 transformó la South London Gallery en un inmenso contenedor de basura y ofreció el lugar para que sus contemporáneos tiraran aquellas piezas que consideraran dignas de ese espacio. Primero, por supuesto, hizo lo propio con lo suyo.
Pero no debería haber sido una sorpresa para Damien Hirst y amigos que Landy tenga semejante idea para una performance. Porque su primera exposición individual en 1990 fue Market, una instalación que incluía numerosos puestos vacíos en el mercado. De ahí en más, las críticas a la sociedad de consumo tuvieron formas variadas.
Ya había hecho algo parecido en Break Down, el antecedente directo de Art Bin, ese gran tacho de basura para el arte contemporáneo. En 2001, Michael Landy destruyó todo lo que poseía hasta ese momento: desde su partida de nacimiento hasta su automóvil, pasando por sus propias obras de arte y las que había adquirido, como una obra de Tracey Emin y otra de Hirst. Con una cinta de producción, pero al revés, puso a trabajar a algunos obreros para que vayan compactando, aplastando y reduciendo a basura ese inventario personal.
Una crítica al consumo muy explícita y casi sin metáforas de uno de los más furiosos miembros de los llamados Young British Artists, ya no tan joven, pero sí todavía impetuoso. Lo que pensaba sobre el consumo, diez años después lo aplica al arte que se produce en el presente. El contenedor para que entren todos esos desperdicios y proyectos fallidos medía 600 m2: una declaración de principios que ocupaba mucho espacio.