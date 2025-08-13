El poeta también vive en sus crónicas. Desde esa premisa parte Raúl González Tuñón periodista. Medio siglo entre máquinas de escribir y lunas con gatillo, de Germán Ferrari, un minucioso e inspirado trabajo de investigación sobre la faceta periodística de un autor fundamental y personaje clave en la cultura argentina.

Esta obra, lanzada por la Editorial Universitaria Villa María (Eduvim), acerca a los escritos periodísticos de aquel hombre “que contempló el mundo”. Se trata de una segunda edición corregida y aumentada del texto sobre el que, hace 15 años, cuando fue presentado, Osvaldo Bayer comentó: “A lo mejor, no sé, me hubiera gustado escribirlo a mí…”.

Ferrari construye la biografía periodística de Tuñón. Los comienzos en Crítica, el diario que convocaba a los mejores escritores de la época; sus crónicas y colaboraciones en diversos medios durante la Guerra Civil Española, y tantos otros hitos en su carrera.

Por supuesto está presente la faceta política: su participación en el frente y asistencia, en julio de 1937, al Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas; su compromiso con la fundación de la Alianza de Intelectuales de Chile para la Defensa de la Cultura, junto a Pablo Neruda; el regreso a la Argentina para intervenir activamente en la vida política como militante comunista.

A 150 años de la muerte de Ascasubi

El poeta-periodista aparece en temáticas como “Espacios”, “Afectos”, “Ideales” e “Infancias”. Es el Tuñón de la poesía que abreva en el periodismo, y viceversa.

Ferrari remarca que Raúl González Tuñón fue relegado tanto del canon literario como del periodístico. Por eso, en palabras del autor, este trabajo es “un intento de reparación imprescindible para que el olvido o el desinterés no se impongan frente a los valores literarios y periodísticos de un hombre que transitó medio siglo entre máquinas de escribir y lunas con gatillo”.

La editorial cordobesa suma este libro a su colección Proyectos Especiales, para profundizar sobre la obra y el legado de quien pocas semanas antes de morir dijo: “El periodismo me cambió la vida, me definió”.

Germán Ferrari, periodista y escritor, es autor de 1983, el año de la Democracia y Osvaldo Bayer, el rebelde esperanzado, entre otras obras.

Quién fue Raúl González Tuñón

Este 14 de agosto se cumplirán 51 años de la muerte de Raúl González Tuñón. Fue una de las voces esenciales de la vanguardia poética argentina de la década del 20 y piedra angular de la poesía moderna posterior.

Había nacido en Buenos Aires, el 29 de marzo de 1905, y no había cumplido los 20 años cuando la prestigiosa revista Caras y Caretas publicó sus primeros poemas. Luego Proa, fundada por Jorge Luis Borges, le hizo un lugar.

Comienza “¿Qué leen los que escriben?” con Liliana Heker, Matilde Sánchez, Daniel Guebel, entre otros

En 1924, Oliverio Girondo, Francisco Luis Bernárdez, Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges, Conrado Nalé Roxlo estaban nucleadas por la revista Martín Fierro. Entre ellos se mezcló González Tuñón, como una "oveja negra".

Tuñón está considerado uno de los fundadores de la corriente moderna de poesía urbana y el "inventor" de una entonación rioplatense para la poesía. Publicó su primer libro El violín del diablo, en 1926, y el segundo, Miércoles de cenizas, en 1928.

Los barrios de París y Buenos Aires, los pueblos de la Patagonia, los personajes de circo y los hampones pueblan su universo. La poesía combativa también fue su campo de batalla. Escribió varias obras de teatro: El descosido, La cueva caliente y Dan tres vueltas y luego se van, en colaboración con el poeta Nicolás Olivari.

