Borges y yo: Andrea Bonelli se sumerge en los textos borgianos bajo la dirección de Hanna Schygulla

A cien años del nacimiento de Jorge Luis Borges, uno de los escritores argentinos más universales, el escenario de Hasta Trilce (Maza 177, CABA) se ilumina para recibir Borges y yo, Recuerdo de un amigo futuro. Esta propuesta teatral, que combina la maestría literaria del autor con una innovadora puesta en escena, cuenta con la participación estelar de Andrea Bonelli y la dirección de la legendaria artista alemana Hanna Schygulla, en una producción que promete un viaje íntimo y profundo por el universo borgiano.

La obra, que se presenta los domingos a las 20, es el resultado de un encuentro artístico de gran calibre. Schygulla, reconocida actriz y directora, gran admiradora de Borges, asumió con su vasta experiencia la dirección de este espectáculo. Andrea Bonelli, por su parte, es la voz que da vida a los textos, acompañada por Shino Ohnaga en piano y Cristina Titi Chiappero en violoncello. La génesis de esta colaboración se remonta a febrero de 2022 en París, cuando Schygulla le ofreció a Bonelli su espectáculo "Der Tango, Borges und Ich", como "el regalo de una actriz a otra", dada la afinidad artística entre ambas. Seis meses después comenzaron a trabajar en esta nueva versión, que integra una selección de siete cuentos breves –"Utopía de un hombre que está cansado", "El enemigo", "Los espejos velados", "El cautivo", "El fin", "Ulrica", "Borges y yo"–, junto a tangos populares argentinos como "Alguien le dice al tango" (de Piazzolla y Borges), "Uno", "Volver", "La última curda", "El día que me quieras" y "El choclo". La música original compuesta por Peter Ludwig y el diseño de luces y sonido, a cargo de Eli Sirlin y José Poty Frías respectivamente, se sumaron para crear el clima necesario para esta puesta.

En una entrevista exclusiva, Andrea compartió el proceso íntimo por el que se preparó para esta puesta: "Primero tomé contacto con esos siete cuentos que ella había elegido, No los conocía", explicó. Para forjar una conexión más profunda con el material, propuso incluir una poesía de Borges que para ella era muy significativa, del libro "Los Conjurados". "Quise tener también como algo propio, como algo de mi mundo borgiano, porque Borges nos llega de maneras tan diferentes y tan particulares", afirmó luego de aclarar que abordó esta responsabilidad despojándose "de cualquier condicionamiento. Lo trabajé como algo íntimo, viendo dónde esos cuentos me presentaban, qué me llegaba, qué imaginario me despertaba cada uno de ellos", con el objetivo principal de respetar la palabra del autor: "Si bien los cuentos están a veces un poco acortados, la palabra que se dice sí es la de él... yo no improviso nada, yo no meto nada mío en eso, es decir, yo me dejo guiar por lo que él dice, pero bueno, ahora eso es mío también". A continuación la entrevista completa:

Para esta propuesta la incorporación de determinados tangos, una decisión de Schygulla, no fue arbitraria ya que sus temáticas se relacionan directamente con las historias de cada cuento, creando una simbiosis perfecta entre la literatura y la música. Borges y yo fue estrenado a fines de 2023 en el Complejo Teatral de Buenos Aires, con una segunda temporada en 2024. Tras su exitoso recorrido en la capital argentina, el espectáculo realizó una gira internacional, presentándose en escenarios de prestigio como el Teatro La Abadía de Madrid y el Teatro Solís de Montevideo, Uruguay.

Ahora regresó a la cartelera porteña para una corta serie de presentaciones antes de volver a Europa, ofreciendo al público local, afín al gran Borges y al tango, la oportunidad de disfrutar de esta especial propuesta que explora un mundo de laberintos donde los seres transitan por misterios que quizás nunca lleguen a develarse. Además tiene diseño de escenografía de Oria Puppo, musical de Julián Vat, puesta de video de Aaron Wang, diseño de peinado de Diego Impagliazzo, filmación de París de Juan Sebastián Torales y producción ejecutiva de Gabriela Fernández Gavilán. Encontrá acá más info sobre las entradas.