Ryan Gosling y Gorillaz protagonizan la noche de Saturday Night Live

El próximo sábado 7 de marzo se podrá ver en vivo en Argentina a través de Universal Comedy, un nuevo episodio del icónico programa Saturday Night Live con un anfitrión y músicos de lujo. En esta emisión Ryan Gosling será el encargado por cuarta vez de ser el host del show quien recibió excelentes críticas por su desempeño como comediante en emisiones previas del ciclo.

Paralelamente Gorillaz debutará como banda invitada. Este sábado 7 de marzo el programa podrá disfrutarse en exclusiva para Latinoamérica a través de Universal Comedy, completamente en vivo. La versión subtitulada estará disponible una semana después de su estreno en la app de Universal+.

Ryan Gosling se presenta como anfitrión del ciclo por cuarta vez, en el marco del estreno mundial de su anticipado film, Project Hail Mary, el ambicioso largometraje de ciencia ficción en el que interpreta a Ryland Grace, un astronauta que debe salvar la humanidad.

Peter Jackson recibirá Palma de Oro honorífica en Cannes, el festival que estrenó las primeras imágenes de “El señor de los anillos”



En sus previas apariciones en Saturday Night Live, Gosling demostró su enorme talento para el manejo del humor y los gags, y su última participación en abril de 2024 le valió una nominación al Emmy en la categoría de Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia.

En cuanto a Gorillaz, la exitosa banda británica creada por el músico de Blur, Damon Albarn, y el artista Jamie Hewlett, debutará en el ciclo y dará a conocer su flamante álbum de estudio, The Mountain.

SNL como sede de grandes actores y músicos

El ciclo ya histórico contó con la participación de Beyoncé y su "Single Ladies" (2008), donde su coreografía precisa y poderosa se volvió instantáneamente icónica (incluso la repitió en un sketch con Justin Timberlake y otros); Taylor Swift interpretó la versión de 10 minutos de "All Too Well" (2021), con un escenario lleno de hojas otoñales y nieve en el que deslumbró con vulnerabilidad y dominio escénico.

También participó Nirvana con su energía cruda en 1992; Elvis Costello en 1977 y Chappell Roan en 2024 con "Pink Pony Club" y "The Giver", que combinó glamour queer y potencia vocal.

En cuanto a actores como hosts, Tom Hanks se destacó por su compromiso total (ha sido host múltiples veces), creando sketches memorables como el de David S. Pumpkins; Steve Martin, con su timing perfecto y apariciones recurrentes desde los 70, es considerado por muchos el mejor host de la historia; Alec Baldwin quién logró el récord de episodios como anfitrión; Christopher Walken, Emma Stone o Adam Driver fueron otros de los artistas destacados que no solo leyeron guiones, sino que se transformaron y potenciaron al elenco.

Finalmente, momentos únicos combinan ambos mundos: Justin Timberlake como host y musical guest en varias ocasiones, o Donald Glover (Childish Gambino) haciendo doble rol con sketches hilarantes y actuaciones potentes. SNL ha sido un escaparate donde músicos como Prince (1981) o Radiohead dieron shows inolvidables, y actores como Melissa McCarthy o Ryan Gosling sorprendieron con su comedia física y timing impecable.

