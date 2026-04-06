Este 6 de abril, la Iglesia honra la memoria de San Guillermo de Dinamarca, también conocido como San Guillermo de Eskilsø, una figura destacada del santoral católico del siglo XII. Nacido en Francia, este canónigo regular de San Víctor fue enviado a Dinamarca con la misión crítica de reformar la vida religiosa y restaurar la observancia de la regla en comunidades sumidas en el desorden.

San Guillermo de Dinamarca y la restauración de la disciplina espiritual

A su llegada al norte, Guillermo enfrentó una resistencia feroz por parte de aquellos que rechazaban la austeridad. Sin embargo, su paciencia infinita y su ejemplo personal de oración constante lograron transformar el monasterio de Eskilsø. Su liderazgo no se limitó a lo espiritual, sino que actuó como un mediador diplomático esencial entre los reinos de Francia y Dinamarca durante tiempos de guerra.

La hagiografía italiana destaca su capacidad para obrar milagros relacionados con la sanación de enfermos mediante la imposición de manos. Se narra que, en una ocasión, logró calmar una tempestad que amenazaba con destruir las humildes estructuras del monasterio, atribuyéndose el milagro a su fe inquebrantable. Su vida fue un testimonio de que la mansedumbre puede vencer la hostilidad más arraigada.

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Incluso en la vejez, Guillermo mantuvo un rigor ascético envidiable, dedicando noches enteras a la salmodia. Tras su muerte en 1203, su tumba se convirtió en un centro de peregrinación donde se reportaron numerosas curaciones de personas con parálisis. Fue canonizado en 1224 debido a la rapidez con la que su fama de santidad se extendió por toda la cristiandad europea.

La devoción actual hacia San Guillermo se mantiene firme especialmente en las órdenes de canónigos regulares. Se lo invoca como protector contra las divisiones en las comunidades y como guía para quienes deben emprender misiones difíciles lejos de su hogar. Su figura representa la perseverancia del misionero que, con amor y firmeza, logra sembrar la paz en terrenos inicialmente áridos y conflictivos.

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La oración dedicada a este santo abad suele pedir por la unidad: "Señor, que diste a San Guillermo la fuerza para reformar con caridad lo que estaba caído, concédenos la gracia de renovar nuestro espíritu cada día para que seamos templos dignos de tu presencia". Los fieles suelen meditar sobre su capacidad de diálogo y su desapego de los honores mundanos.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Marcelino de Cartago y a San Prudencio de Troyes. Durante esta semana, la comunidad celebra además a San Juan Bautista de la Salle y a San Estanislao. Estas figuras, con su compromiso educativo y pastoral, ofrecen una guía moral robusta para los creyentes en su búsqueda de la santidad.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de recogimiento en la Iglesia de San Juan Bautista (Alsina 824), un templo que resguarda la tradición de los santos misioneros y reformadores. Asimismo, la Parroquia Nuestra Señora de la Victoria (Paraguay 2525) suele ser un punto de encuentro para quienes buscan inspiración en los grandes santos de origen francés.