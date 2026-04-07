ReversoDoble en Fundación Santander: una exposición que invita a pensar las identidades y cambiar de perspectiva

La Fundación Santander Argentina inaugura ReversoDoble, una nueva exhibición de los artistas Valeria Maggi y Luis Garay, con curaduría de Mariano Mayer. La propuesta fue distinguida con el Premio Fundación Santander a las Artes Visuales 2026, una iniciativa que impulsa el desarrollo profesional de artistas y curadores de todo el país.

Esta propuesta fue concebida para el espacio de la Fundación, cuya instalación reconfigura su paisaje: desde los plotters que recubren los vidrios que dan a la calle, que son tornasolados y modifican su color con el ingreso del sol, hasta las pantallas y los cuadros distribuidos en diálogo interior/exterior.

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El Premio Fundación Santander a las Artes Visuales, creado en 2019, promueve la concreción de proyectos artísticos y curatoriales en todo el país. Desde entonces, presentó una programación que incluyó a artistas como Marta Minujín, Leandro Erlich, Gachi Hasper, Elian Chali, Nicola Costantino y Mónica Millán, entre otros.

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En esta edición, un jurado integrado por Guillermo Tempesta Leeds (presidente de Santander Argentina y de su Fundación), Lucrecia Palacios (directora ejecutiva de Fundación arteba), Elena Tavelli (directora artística de Fundación Santander Argentina) y las artistas Gachi Hasper y Solana Molina Viamonte evaluó más de 150 propuestas de todo el país. Tras un proceso de selección y mentoría, eligió ReversoDoble como proyecto ganador.

Con la inauguración de la muestra, la Fundación abre la convocatoria para que instituciones educativas participen de visitas guiadas y presenta su agenda 2026, enfocada en la formación profesional y el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas.

En ese marco, junto a la Universidad de San Andrés, lanza el Programa de Fortalecimiento para Emprendedores Culturales, una capacitación online orientada a impulsar la innovación en la gestión y el liderazgo de proyectos culturales. La convocatoria para acceder a 40 becas estará abierta hasta el 27 de abril.

Además, durante el segundo semestre, en alianza con Fundación Compromiso, se desarrollará Cultura Conectada, un programa de becas destinado a potenciar la comunicación y la medición de impacto de iniciativas culturales mediante herramientas digitales.

Desde 2019, la Fundación Santander Argentina acompañó el desarrollo de más de 2.500 proyectos artísticos, reafirmando su compromiso con la cultura como motor de desarrollo inclusivo y sostenible.

ReversoDoble invita a reflexionar sobre cómo las emociones y la imaginación también modela la mirada. Si el paisaje es una construcción subjetiva que se configura en la experiencia de quien lo recorre, cabe preguntarse cuántas versiones pueden desprenderse de un mismo horizonte. ¿Cómo se transforma lo que vemos al compartirlo con otros? ¿El sur es una ubicación geográfica o una sensibilidad? ¿Dónde termina lo visible y comienza lo imaginado?

Estas son algunas de las preguntas que nos plantea el proyecto ganador del Premio Fundación Santander a las Artes Visuales 2026. Con curaduría de Mariano Mayer (Buenos Aires, 1971), la exhibición acerca al público las investigaciones de Luis Garay (Bogotá, 1981) y Valeria Maggi (Tucumán, 1985) en torno al paisaje y la identidad.

El paisaje como una construcción permanente

“Nos interesaba mucho plantear la noción de identidad y de paisaje como una construcción permanente”, explicó Mayer.

La instalación dialoga con el gran ventanal, que limita el interior del exterior, desde donde se pueden ver los cuadros de gran tamaño y las videoinstalaciones. Las pinturas presentan atardeceres en espacios surrealistas que incluyen palmeras sin principio ni fin que juegan con la perspectiva.

Luis Garay, por su parte, trabaja con el cuerpo como herramienta de exploración y memoria. En las imágenes que se proyectan en pantallas esparcidas en el espacio de Fundación Santander se puede ver una acción pseudocoregráfica de una boxeadora sobre una azotea porteña, a jóvenes con diferentes oficios, a un artista leyendo poemas en un skate park, a un bailaor zapateando sobre un cubo de madera. Su apuesta es por el corrimiento espacial y el extrañamiento.



La exhibición podrá visitarse a partir del 10 de abril, de lunes a sábados de 15 a 18. La entrada es libre y gratuita y los sábados a las 17 se ofrecen vistas guiadas.