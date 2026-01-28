El 28 de enero de 2026, el santoral católico conmemora a Santo Tomás de Aquino, uno de los mayores teólogos y filósofos del cristianismo. Su pensamiento marcó un punto de encuentro entre la fe cristiana y la razón filosófica, influyendo durante siglos en la Iglesia y en la cultura occidental.

Santo Tomás de Aquino: pensamiento, fe y razón

Tomás nació en 1225 en Roccasecca, en el Reino de Sicilia, dentro de una familia noble. Según fuentes en inglés, desde joven mostró una gran inclinación por el estudio, lo que lo llevó a ingresar en la Orden de los Dominicos, decisión que fue inicialmente resistida por su familia.

Se formó intelectualmente en Nápoles, París y Colonia, donde fue discípulo de San Alberto Magno. Textos italianos del Santi e Beati destacan que Tomás se dedicó al estudio sistemático de la filosofía aristotélica, integrándola con la teología cristiana de un modo innovador para su tiempo.

Su obra más conocida, la Summa Theologiae, buscó explicar racionalmente los fundamentos de la fe cristiana. Fuentes anglófonas subrayan que Tomás defendió la idea de que fe y razón no se oponen, sino que se complementan, ya que ambas provienen de la verdad.

Además de su labor intelectual, Santo Tomás llevó una vida de profunda humildad y oración. A pesar de su prestigio académico, evitó los honores y se mantuvo fiel a una vida sencilla dentro de la comunidad dominica.

Murió en 1274, camino al Concilio de Lyon. Fue canonizado en 1323 y proclamado Doctor de la Iglesia por la profundidad y claridad de su enseñanza. Su pensamiento continúa siendo una referencia central en la teología católica.

La iconografía lo representa con libros, una pluma o un sol en el pecho, símbolo de la luz del conocimiento. Es patrono de estudiantes, universidades y centros de estudio, y su figura sigue inspirando el diálogo entre ciencia, filosofía y fe.

Las oraciones dedicadas a Santo Tomás de Aquino piden sabiduría, claridad intelectual y coherencia entre pensamiento y vida. Es invocado especialmente por estudiantes, docentes y académicos.

Además de Santo Tomás de Aquino, el 28 de enero el calendario recuerda a otros santos y beatos vinculados a la enseñanza y la vida religiosa. La fecha invita a reflexionar sobre el valor del conocimiento puesto al servicio del bien común y de la verdad.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de Santo Tomás de Aquino puede evocarse en la Basílica de Santo Domingo, ligada históricamente a la Orden Dominicana, donde se reza especialmente por estudiantes, docentes y el diálogo entre fe y razón, en sintonía con el legado de este gran Doctor de la Iglesia.