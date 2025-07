Se viralizaron las últimas imágenes de "Locomotora" Oliveras en la serie "En el Barro", spin-off de "El Marginal"

Se lanzó el primer tráiler de la serie “En el Barro”, el spin-off de “El Marginal”, donde pueden verse las últimas imágenes de Alejandra “Locomotora” Oliveras antes del accidente cerebrovascular (ACV) que la dejó internada en situación crítica desde hace 10 días.

Invitada al programa Almorzando con Juana Viale, la boxeadora había descrito el personaje encarnaba en la creación de Sebastián Ortega: “No puedo actuar de narco, de chorra, pero sí de asesina. Soy una persona fiel en la cárcel, tengo una jefa”.

La ficción, producida por Netflix, Underground (la empresa de Ortega) y Telemundo Studios, cuenta la historia de un grupo de presas en una cárcel argentina llamada “La Quebrada”.

"Lo importante es que el personaje deja un mensaje", remarcó Oliveras sobre su trabajo en esta nueva serie. En sus redes sociales, su última publicación fue, precisamente, un video con imágenes de las grabaciones y un comentario: “Este 14 de agosto se estrena la serie por Netflix: ‘En el barro’ (cárcel de mujeres), ¡la continuación de 'El marginal'! ¡Mucha acción! ¡Muchas piñas! ¡Imperdible!”.

Qué dice el último parte médico de "Locomotora" Oliveras

La exboxeadora lleva diez días internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital José María Cullén luego del ACV que tuvo el 14 de julio. Su último parte médico, correspondiente a este jueves 24 de julio, señala que su pronóstico “sigue siendo reservado”.

“Se encuentra estable hermodinámicamente, en asistencia mecánica respiratoria, y sin cambios neurológicos respecto a los días previos. Continúa bajo seguimiento permanente por parte del equipo de la Unidad de Terapia Intensiva. Su pronóstico sigue siendo reservado”, explica el documento firmado por el doctor Bruno Moroni.

Según los especialistas, el ACV “ya generó un daño”, algo que confirmó el jefe de terapia intensiva del Hospital Cullén, Néstor Carrizo: “La lesión es irreversible si hablamos de funcionalidad en esa área del cerebro, pero su cuadro clínico neurológico es reversible”.

El caso de Alejandra “Locomotora” Oliveras: tras un ACV, ¿por qué actuar en las primeras horas puede salvar la vida?

El médico detalló que lo más importante ahora es mantener a la boxeadora con vida y con todos sus órganos funcionando de manera correcta.

El cirujano cardiovascular Fernando Cichero habló en el programa Mujeres Argentinas y reconoció que "lamentablemente va a quedar muy secuelada, no creo que vuelva a hacer una vida normal como hacía. No va a poder deambular sin ninguna dificultad, el miembro superior no lo va a poder mover como corresponde, y además va a quedar afasia (dificultad para hablar o escribir, aunque la persona sepa lo que intenta expresar)”.

