Este jueves 29 de mayo una concentración de personas avanzó por Corrientes en el barrio porteño de Villa Crespo. Cruzó en manada la Avenida Juan B. Justo y al pasar por Humboldt se redujo en gran parte. Allí el filtro sub 30 dividió las aguas, unos entraron al Movistar Arena a ver a Duki, y otros, siguieron un poco más hasta el Complejo Art Media para ver a una eminencia rockera, de vasta producción discográfica y una de las mejores guitarristas: St. Vincent.

Vincent (se llama Annie Clark), regresó a la Argentina luego de haber tocado en el país en el 2019 en el marco de un Lollapalooza. Su visita además fue con Kim Gordon, legendaria bajista de Sonic Youth que fue su telonera.

Kim Gordon

21.30 aproximadamente, Clark apareció a contraluz como una diosa de las tinieblas o como la robot de Metrópolis e interpretó “Reckless”. El grito primal creció hasta expandirse en el momento de llegar al fragmento de la letra que temeraria agita “calling for me, calling for me”.

(La terapia primal -"primal" en inglés significa "primitiva", "originaria"- es una forma de psicoterapia creada por Arthur Janov, para tratar los traumas profundos provenientes de la primera infancia).

La artista viene de ganar tres premios Grammy por su disco All Born Screaming (2024), que regrabó por completo en español (Todos Nacen Gritando). Entre una colección de datos coloridos de su biografía se puede nombrar que fue pareja de Kristen Stewart, que formó parte de la numerosa banda The Polyphonic Spree como guitarrista para su disco The Fragile Army del 2007, que interpretó “Lithium” de Nirvana convocada por Dave Groll, que en 2021, Clark lanzó su sexto álbum de estudio, Daddy's Home, producido en colaboración con Jack Antonoff (Lana del Rey, Taylor Swift) y que en 2019 colaboró con Taylor Swift y Jack Antonoff en su álbum Lover, con el tema "Cruel Summer".

También en 2020, St. Vincent colaboró con Gorillaz para la canción “Chalk Tablet Towers", presente en su álbum Song Machine, Season One: Strange Timez y dos años después, Metallica invitó a St. Vincent a realizar un cover de su canción "Sad but true" para el lanzamiento de una edición especial de The Black Album por su 30° aniversario.

El público bastante arty (“esto es una sucursal de Filosofía y letras”, dijo uno del público), llamativamente parejo si pensamos en términos binarios pacatos, comenzó expectante el recital, con mucho respeto, congelado ante esta presencia extraña. Esa quietud fue derretida en instantes por la lava energética que la artista desparramó.

Artista de trayectoria, con un camino en el rock que le puede haber resultado menos sinuoso por su belleza hegemónica (que ella, de todos modos, siempre enrareció), pero que se sostuvo y creció por la solidez indiscutible de su capacidad estética y virtuosa como voz y como guitarrista y como compositora (en ese camino estaría nuestra Marilina Bertoldi que, no casualmente, estaba entre el público).

Annie para los amigos agradeció numerosas veces a la audiencia y sus “olé, olé, olé”, se atrevió a tirarse de espaldas al público y navegar sobre las manos extendidas mientras cantaba “New York” y, por último, en otro gesto rockero, que cada vez se ven menos, tiró su guitarra a la multitud. “The world is fucked” (el mundo está jodido), dijo, pero todo allí reunidos fuimos por unas horas esperanza. “Together we are powerful, and love is all we have”.

Lista de temas

Reckless

⁠Fear The Future

⁠Los Ángeles

⁠Broken Man

⁠Birth in Reverse

⁠Dilettante

⁠Pay Your Way in Pain

⁠Flea

⁠Cheerleader

⁠Big Time Nothing

⁠Marrow

⁠Violent Times

⁠New York

⁠Sugarboy

⁠All Born Screaming

⁠Candy Darling

