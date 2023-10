The Weeknd en Argentina: más de cuarenta canciones para despedirse definitivamente del proyecto

The Weeknd llegó a la Argentina y se presentó el pasado 18 y 19 de octubre en el estadio de River, en el barrio porteño de Núñez. La expectativa de quienes iban a verlo era mucha, ya que desde su primera visita en 2017, lanzó dos álbumes más y, además, anunció el fin del proyecto. Musicalmente, el público fue colmado: sonaron más de 40 canciones de todo su repertorio y no faltaron los hits como “Earned it”, “Feel it coming” o “Blinding lights”.

La escena montada por el músico Abel Tesfaye incluía el androide que emulaba al de la película distópica Metrópolis de Fritz Lang creada en 1927 y situada en 2026. El escenario también incluyó un guiño a su Canadá natal con una réplica de la CN Tower, mientras él apareció con un casco a lo Daft Punk y una especie de brazo biónico. Recién dejó ver su cara en el último tramo del show.

La gira de estadios denominada “After Hours Til Dawn” fue pensada para presentar sus últimos dos discos After Hours de 2020 –que tuvo que esperar para estrenar en vivo por la pandemia– y Dawn FM de 2022. Pero además, algo crucial en la carrera del artista: anunció que será el final de The Weeknd y pasará a trabajar su música con su nombre, Abel Tesfaye.

“After Hours Til Dawn” arrancó hace más de un año y completó sus fases norteamericana y europea y en Argentina fue organizada por DF Entertainment.



El show de The Weeknd

En ambas fechas, el show The Weeknd se inició a las 21.30 y salió a escena con una versión instrumental oscura de “La Fama” y comenzó a cantar con “False Alarm”. Repaso primero Starboy y Dawn FM, pero no faltaron sus primeros remixes y todos los clásicos.



En la noche cálida y primaveral del jueves, un momento cúspide -aunque el público celebró y cantó todos los temas- fue cuando en el primer tercio del recital interpretó “The hills”.

Algunos pasajes del recital fueron subrayados con columnas de fuego y humo, como ocurrió cuando interpretó “Reminder” y "Faith”. Otro gran momento catártico donde el público y The Weeknd se volvió uno en el reproche y demanda o descargo generalizado fue con los versos de “Call out my name”: “'Til you made up your mind, you just wasted my time” (hasta que decidiste qué querías, gastase mi tiempo). Al menos "decí mi nombre", demanda el artista. Y su público.



El show duró 2 horas y media y cerró con “Moth to a Flame”, en modo fiesta, para una sociedad que busca distender y vibrar colectivamente.

Pasado y presente de The Weeknd

Abel Tesfaye comenzó su carrera en 2009, a sus 19 años, lanzando música de forma anónima en YouTube. Dos años después, bajo el sello discográfico XO lanzó los mixtapes House of Balloons, Thursday y Echoes of Silence. Los tres serían parte de Trilogy.

En 2013 publicó su primer álbum de estudio, Kiss Land y en 2015 llegó el éxito con “Earned it”, la canción usada en el soundtrack de Cincuenta sombras de Grey. Por esa canción ganó el Grammy a la mejor interpretación de R&B y también recibió una nominación al Oscar por Mejor Canción Original.

El track usado en la película se incluyó en Beauty Behind the Madness.​ Su tercer álbum de estudio fue Starboy (2016) y en pandemia llegaría su cuarto álbum de estudio After Hours (2020), que incluyó el sencillo “Blinding Lights”. Su quinto y último álbum fue Dawn FM (2022), que con los temas “Take My Breath” y “Sacrifice” se colocó entre los diez primeros lugares de las listas de Estados Unidos.

RB/fl