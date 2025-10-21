martes 21 de octubre de 2025
CULTURA
Figuras sutiles

Una argentina dice presente en la Rome Art Week 2025: "Seres que se escapan del plano bidimensional"

La artista argentina Rocky Cervini representa al país con su muestra La Trama Humana, en exhibición en la Casa Argentina de Italia.

La trama humana de Rocky Cervini 20251021
"La trama humana" de Rocky Cervini. | Prensa

Del 20 al 25 de octubre, se celebra en la capital italiana la Rome Art Week (RAW) que reúne a galerías, instituciones y artistas contemporáneos de todo el mundo. En esta edición, la artista argentina Rocky Cervini representa al país con su muestra La Trama Humana, en exhibición en la Casa Argentina de Italia (Via Vittorio Veneto 7, Roma).

La trama humana de Rocky Cervini 20251021

Con un estilo personal que combina figuras fragmentadas, sutileza y emoción, Cervini propone una mirada sensible sobre los vínculos humanos, los silencios y las huellas del pasado. A través de recortes, superposiciones y juegos de sombras, su obra trasciende el plano bidimensional para construir un territorio donde cuerpo, emoción y memoria se entrelazan.

La trama humana de Rocky Cervini 20251021

“Parto de una experiencia personal que me haya impactado emocionalmente, intentando representar los sentimientos de cada personaje. Una vez materializados, estos seres se escapan del plano bidimensional, reflejando los silencios sobre aquello de lo que no se habla”, explica la artista.

Artista visual y traductora pública, Rocky Cervini ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales —entre ellos la Mención NBCH y el Premio UNNE Artes Visuales (Chaco, 2024), el 3er premio del Salón Artes Visuales de La Pampa (2024) y el Certamen Mario Saslovsky (España, 2023)— y ha expuesto en instituciones como el Museo Raúl Lozza, el Centro Cultural San Martín y el Museo Sívori.

La trama humana de Rocky Cervini 20251021

“En mis obras busco expresar la fragilidad de las personas en sus relaciones afectivas y la conexión entre el dolor físico y emocional”, agrega.
La Trama Humana puede visitarse hasta el 30 de octubre, de lunes a viernes, de 13 a 19, con entrada libre y gratuita, en la Casa Argentina de Italia, en el marco de la Rome Art Week 2025.

