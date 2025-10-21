El 21 de octubre, el santoral católico celebra a San Hilarión, Abad, una de las figuras más importantes del monaquismo primitivo en Palestina. Nacido alrededor del año 291 en Tabatha, cerca de Gaza, de padres paganos, fue enviado a Alejandría para estudiar retórica y gramática. Allí conoció el cristianismo, se bautizó y experimentó una profunda conversión que lo llevó a renunciar al mundo.

Una vida de ascetismo y portentos

Inspirado por el gran San Antonio Abad, Hilarión regresó a Gaza, distribuyó sus bienes a los pobres y se retiró a la soledad del desierto cercano a Maiuma cuando apenas tenía 15 años. A pesar de su juventud y contextura delicada, su fervor lo impulsó a una vida de durísima penitencia, llevando solo un sayal, una capa corta y una túnica de cuero que le había regalado San Antonio.

En el desierto, Hilarión se enfrentó a violentas luchas contra los demonios y las tentaciones. El maligno intentaba ahuyentarlo con espantos y apariciones, como llantos de niños o rugidos de bestias. Hilarión contrarrestaba estos terrores con intensa oración y ayunos prolongados, llegando a pasar tres o cuatro días sin probar bocado, dedicando su tiempo al rezo y al trabajo manual.

Dios le concedió el poder de expulsar a los espíritus inmundos, y su fama de santidad y hacedor de portentos se extendió rápidamente por Palestina. A su desolada ermita acudían enfermos para ser sanados y afligidos en busca de exorcismos. Hilarión sanaba a todos sin aceptar pago, recordando que la gracia de Dios se da gratuitamente, según narran sus hagiógrafos.

Uno de los milagros más notorios fue la curación de una mujer de Eleuterópolis que era estéril, la cual le suplicó con lágrimas hasta que él oró por ella y concibió un hijo. También se cuenta el episodio donde curó a los tres hijos de un noble, Elpidio, con la sola invocación del santo nombre de Jesús, obrando la conversión de toda esa influyente familia.

A pesar de buscar siempre la soledad, la multitud de discípulos que deseaba vivir bajo su guía creció incesantemente, obligándolo a organizar y fundar varios monasterios en la región de Gaza. Cansado de la fama y de las continuas visitas que interrumpían su contemplación, se embarcó en una serie de viajes en busca de un lugar más recóndito y desconocido. Finalmente, se estableció en Chipre, cerca de Paphos.

Aun allí,su presencia no pasó desapercibida, obrando portentos como detener una gigantesca ola trazando tres cruces en la arena o paralizando a barcos piratas. Murió en soledad alrededor del año 371, a la edad de 80 años, repitiendo: "Sal, alma mía, ¿a qué temes? Has servido a Cristo por casi 70 años, ¿y temes ahora morir?".

Oración a San Hilarión

Oh Dios, que hiciste de San Hilarión un espejo de la vida monástica y un ejemplo de ascetismo invencible, te rogamos, por su intercesión, que nos concedas la gracia de vencer las tentaciones de la carne y del espíritu. Concédenos la fortaleza para la penitencia y el fervor en la oración, para que podamos seguir a Cristo en la soledad de nuestro corazón y alcanzar la gloria celestial. Amén.

Otros grandes en el cielo nos acompañan este 21 de octubre, como San Gaspar del Búfalo, fundador de los Misioneros de la Preciosísima Sangre, y Santa Laura de Santa Catalina de Siena. Esta semana, el santoral católico nos recordará figuras importantes como San Juan de Capistrano (23 de octubre) y San Antonio María Claret (24 de octubre), modelos de caridad y evangelización para la Iglesia.