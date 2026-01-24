A San Lorenzo no le alcanzó su empuje contra la eficacia y el juego de Lanús

¡Así sí! Esto sí vale la pena. Esto sí fue un partidazo digno de la primera fecha, casi una publicidad perfecta. San Lorenzo-Lanús debió ser el primer partido de la fecha, no del viernes. En realidad, debió ser casi el único, porque fue un partido hermoso: show de goles, emociones, ida y vuelta, por momentos buen juego, por momentos sacrificio extremo, buen inicio, mejor final. Ganó Lanús porque es un gran equipo, pero bien pudo empatarlo San Lorenzo por el empuje de los últimos minutos, cuando su gente lo envalentonó y el equipo respondió.

Lanús fue más agresivo y vertical en la primera media hora. San Lorenzo, con más tenencia pero sin precisión en los últimos metros, se vio sorprendido por la rapidez y la movilidad granate. La apertura del marcador llegó a los 24 minutos, cuando Castillo aprovechó un pase ancho desde la derecha, se puso de cara al arco y, con tranquilidad, definió ante la salida del arquero Orlando Gill.

No pasaron más de cinco minutos para que Lanús estirara la ventaja. Tras un buen córner ejecutado por Marcelino Moreno, Izquierdoz se elevó en el corazón del área y conectó un cabezazo. El Granate se fue al descanso con una ventaja basada en su pragmatismo.

En el complemento, San Lorenzo salió con otra actitud: más decidido a cruzar líneas y a buscar espacios con mayor intensidad ofensiva. A los 8 minutos del segundo tiempo, el árbitro sancionó un penal a favor del Ciclón tras una falta dentro del área, y Alexis Cuello lo cambió por gol.

Lanús, lejos de retroceder, volvió a acomodarse y encontró su mejor versión entre los 20 y 30 minutos del complemento. Fue allí cuando Moreno recibió fuera del área y remató con un toquecito. La calidad del mediocampista y de un equipo, sintetizado en una jugada.

Pero San Lorenzo no bajó los brazos y, cuando el reloj marcaba cerca del final, Cuello volvió a aparecer con una definición cruzada. A partir de ahí, los minutos finales fueron de ida y vuelta. San Lorenzo lo intentó, pero Lanús aguantó.

Sigue la primera fecha

Debutan tres candidatos: River, Racing y Rosario Central

Será un sábado de estreno para tres equipos que tienen el traje de candidatos: el River de Gallardo, que busca olvidar su pésima actuación en 2025, el Racing de Costas, que estuvo a minutos de levantar la liga pasada, y el Central de Di María, el mejor del año pasado, aunque sin corona real. Somos injustos con Belgrano, Barracas Central y Gimnasia, porque en este formato de torneo siempre puede haber sorpresas.