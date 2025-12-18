El 18 de diciembre de 2022 no fue solo una fecha, fue el punto de convergencia de décadas de anhelos, frustraciones y, finalmente, la consagración épica colectiva y definitiva. Ahora, tres años después de que la Selección Argentina levantara la Copa del Mundo en el Estadio Icónico de Lusail, la gesta de Qatar 2022 trasciende la mera victoria deportiva para instalarse como un fenómeno cultural, social y futbolístico de dimensiones históricas.

Allí, la final contra Francia, considerada por muchos como la mejor de todos los tiempos, simbolizó perfectamente el camino de la Albiceleste: un recorrido marcado por la excelencia técnica, la resiliencia emocional y un espíritu de equipo inquebrantable. Desde aquel inesperado tropiezo inicial contra Arabia Saudita, la conocida como la "Scaloneta" demostró una capacidad única para absorber la presión y reinventarse en los momentos cruciales.

El legado táctico de Lionel Scaloni

El triunfo no puede entenderse sin la figura de Lionel Scaloni. Su gestión rompió con el paradigma del "entrenador estrella" para instaurar un modelo basado en la confianza, el diálogo y la adaptabilidad táctica. La conformación de un cuerpo técnico joven y la inclusión de jugadores que combinaban la experiencia (Nicolás Otamendi, Ángel Di María) con la nueva guardia (Enzo Fernández, Julián Álvarez) resultó ser la fórmula magistral.

Tácticamente, el equipo exhibió una flexibilidad notable. Aunque el 4-3-3 fue la base inicial, la adopción del 5-3-2 en cuartos de final contra Países Bajos, o el uso de un cuarto volante como stopper (Lisandro Martínez o el propio Enzo Fernández) para solidificar el mediocampo, mostró una madurez estratégica que pocas veces se le había visto a un combinado nacional argentino en instancias definitorias. Esta variabilidad de esquemas fue clave.

La consagración del 'D10S' y la mística colectiva

Si bien el triunfo fue colectivo, la figura de Lionel Messi se elevó al olimpo definitivo. En su quinta y última Copa del Mundo, el capitán no solo fue el máximo artillero del equipo, sino el catalizador emocional y futbolístico.

Su desempeño fue una obra cumbre de liderazgo y talento:

Liderazgo: No solo en el juego, sino en la actitud desafiante ante la adversidad.

Decisión: Goles decisivos en fases de eliminación directa.

Influencia: La libertad posicional que le otorgó el cuerpo técnico le permitió ser el motor creativo en cada sector.

Pero, crucialmente, este fue un Mundial donde el capitán fue respaldado por un verdadero equipo. La mística que se generó, simbolizada en los cánticos, los abrazos en el campo y la conexión íntima con la hinchada, convirtió a la Albiceleste en una representación de la pasión y la "garra" argentina, un factor intangible pero fundamental en el logro.

Impacto global y resonancia cultural

A tres años, el impacto de Qatar 2022 se sigue midiendo en varias esferas:

En el Fútbol Argentino: la victoria sirvió para reafirmar la vigencia del talento local y para poner fin a la sequía de 36 años, quitando una presión histórica que recaía sobre cada nueva generación. Transmisión Generacional: millones de jóvenes pudieron experimentar, por primera vez, la alegría de una Copa del Mundo, creando un nuevo ciclo de aficionados y rompiendo el relato constante de comparación con las gestas de 1978 y 1986. Fenómeno Social: las celebraciones masivas a lo largo del país, que congregaron a millones de personas, revalidaron al fútbol como el principal articulador de la identidad nacional y un motor de unión en un contexto social a menudo polarizado.

La tercera estrella en el escudo de la AFA es un recordatorio permanente de que, incluso después de las mayores pruebas, la perseverancia y la unidad pueden conducir a la gloria eterna. Tres años después, la hazaña de Qatar no es un recuerdo nostálgico, sino una inspiración viva que sigue latiendo con fuerza en cada rincón de Argentina y del mundo.