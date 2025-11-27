Abel Ferreira, el rey portugués que busca su tercera Copa Libertadores en el Palmeiras

El portugués Abel Ferreira buscará su tercera Copa Libertadores al frente del Palmeiras. El entrenador intentará recuperar el toque alquimista que convirtió en oro al club brasileño en la final del sábado ante Flamengo, que se disputará en el Monumental de Lima.

Sin embargo, el Verdao llega a la cita en momentos difíciles: atraviesa una racha de cinco partidos seguidos sin ganar, al punto de que le costó el liderato del campeonato del Brasileirao. "Una cosa es el fútbol brasileño, otra cosa es la Copa Libertadores. Son campeonatos completamente diferentes", advirtió en conferencia de prensa Ferreira.

El Palmeiras ya se encuentra en Lima

Más allá del mal momento, el entrenador de 46 años fue el arquitecto de la etapa más exitosa del club paulista. Con pasos por el Braga de Portugal y el PAOK en Grecia sin títulos, puede convertirse en el tercer técnico en ganar tres veces la Libertadores, después de sus obtenciones con el Palmeiras en 2020 y 2021.

El argentino Carlos Bianchi alzó el trofeo en cuatro ocasiones, una con Vélez Sarsfield (1994) y tres con Boca Juniors (2000, 2001 y 2003); y otra leyenda de los banquillos de Argentina, el fallecido Osvaldo Zubeldía, se llevó tres títulos consecutivos con Estudiantes de La Plata (1968, 1969 y 1970).

Cinco años a cargo del Verdao

"Nunca imaginé que esta etapa fuese a ser tan larga", comentó el propio Ferreira a principios de mes, cuando el Palmeiras le brindó homenaje por cumplir cinco años al mando. En el camino se cuentan casi 400 partidos, más de 200 victorias y diez títulos, entre las cuales figuran también dos campeonatos del Brasileirao en 2022 y 2023.

Durante su estancia en el club, Ferreira supo dar lugar a jóvenes talentos desarrollados en las inferiores del club, como Endrick o Estêvão. "La primera vez que salí al campo, se me acercó y me dijo: 'si no marcas al lateral, no juegas'. Maduré, me enseñó a jugar tácticamente", relató Estêvão cuando se despidió del equipo para ir a Inglaterra con el Chelsea.

Abel Ferreira

Con el plantel finalista de la Libertadores, recuperó la mejor versión del goleador Vitor Roque de 20 años, tras su decepcionante paso por España con Barcelona y el Real Betis. También potenció grandes jóvenes jugadores, como el delantero José Manuel López, quien fue convocado a la Selección Argentina en octubre y noviembre, tras su gran actuación en la máxima competición continental.

Renovación de contrato

La renovación del contrato de Ferreira, que vence en diciembre, es tema constante en el entorno del Palmeiras, entre sus más y sus menos con la torcida. Ha declarado disposición a seguir, mientras reportes de prensa sostienen que rechazó ofertas de Nottingham Forest y Wolverhampton para volver a cruzar el Atlántico y entrenar en Inglaterra.

"Son cinco años, pero parece que son solo cinco meses. Todo pasó muy rápido", dijo Ferreira. "Vamos a continuar juntos para hacer a nuestro club cada vez mayor. Es un honor y un privilegio", culminó.

