Achraf Hakimi irá a juicio por violación en Francia: la Justicia confirmó el proceso contra la estrella de Marruecos

La Justicia francesa ratificó que el futbolista marroquí Achraf Hakimi deberá enfrentar un juicio oral por una denuncia de violación presentada en su contra en 2023. La decisión fue confirmada este viernes por el Tribunal de Apelación de Versalles, que consideró que la investigación reunió elementos suficientes para avanzar hacia el proceso judicial.

La causa se originó a partir de la denuncia de una joven que aseguró haber sido abusada sexualmente por el actual jugador del Paris Saint-Germain. Hakimi siempre rechazó las acusaciones y sostuvo que los hechos denunciados son falsos.

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El fallo llega en un momento de gran exposición para el defensor de 27 años, una de las principales figuras de la selección de Marruecos, que participa en el Mundial 2026 Aunque todavía no se fijó la fecha del juicio, el futbolista afirmó en redes sociales que espera con expectativa la instancia judicial porque considera que será la oportunidad de dar su versión de los hechos. Su abogada insistió en que la apertura del proceso no implica una declaración de culpabilidad.



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Por su parte, la representante legal de la denunciante calificó la resolución como un avance importante para su clienta, quien —según afirmó— atravesó más de tres años de desgaste judicial y exposición pública. La mujer había declarado que conoció a Hakimi a través de Instagram y que, tras acudir a una cita en la vivienda del jugador, sufrió agresiones sexuales sin su consentimiento.

El futbolista fue imputado en marzo de 2023 y quedó bajo control judicial mientras avanzaba la investigación. La defensa cuestionó el tratamiento del caso y sostuvo que la notoriedad pública de Hakimi influyó en la repercusión que tuvo la denuncia.

En las últimas horas, la denunciante también rompió el silencio en una entrevista con medios franceses, donde aseguró que busca llegar a juicio para poder ser escuchada y defender su versión de los hechos. Su abogada remarcó además que la causa refleja las dificultades que aún enfrentan las víctimas de violencia sexual en ámbitos de alta exposición pública, como el fútbol profesional.

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