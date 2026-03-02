Ángel Di María también rompió la pared en el Clásico de Rosario

Ángel Di María sigue agregando eslabones a su extraordinaria carrera, y a su currículum de hazañas le sumó una inédita: definir con goles el clásico entre Rosario Central y Newell’s.

Luego de su extraordinario tiro libre para conquistar el último clásico de 2025, Di María fue a más y volvió a contribuir en la victoria canalla con su primer gol en el Coloso del Parque.

Di María, “angelado”, agregó su estrella a una actualidad muy favorable a Rosario Central, que hilvana seis victorias consecutivas ante Newell’s, hito infrecuente para la historia del derbi.

Rosario Central buscará que la victoria clásica sea el impulso para cortar su irregularidad y comenzar a consolidarse como un equipo potente, con sus notables individualidades mejorando el funcionamiento colectivo.

