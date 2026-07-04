Argentina no jugó bien y sufrió, pero le ganó a Cabo Verde en el alargue

Como si hubiera que pasar un partido así, de sufrimiento total, aunque en realidad todos los Mundiales son así: con más bajos que altos, con más dudas que certezas, siempre con la sensación de que estamos –jugamos– en la cornisa, con el grito contenido y el desahogo soltado a los cuatro vientos: en las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami, en la cocina de tu casa, en el laburo mientras nadie labura y todos sufren. Nos desacostumbramos porque esta Selección nos desacostumbró. Porque ganamos mucho más de lo que perdemos. Pero en Estados Unidos, en este Mundial, la ilusión viene acompañada de cierta disconformidad con lo que exhibe el equipo. En estas primeras cuatro presentaciones, nunca tuvimos un gran juego. Sí tuvimos un gran Messi: contra Argelia y Austria fue su hipérbole, contra Jordania una muestra gratis, y anoche, ante Cabo Verde, una nueva demostración de genialidad que no alcanzó del todo, entre otras razones, porque en las chances que tuvo se encontró con Vozinha, el arquero revelación del Mundial, el que tenía algunos miles de seguidores en Instagram y luego de su actuación contra España, en el debut, pasó a tener millones. Vozinha, 40 años, debe ser un tipazo, pero anoche tuvo la actitud y la cara de malvado de Marvel. El arquetipo de malvado que detenía los superpoderes de Messi y los pocos superpoderes de una Selección que avanzó de fase por dos goles de sus centrales –golazo de Licha Martínez, y otro de Cuti Romero– después de sufrir los dos reveses de Cabo Verde: el primero de Duarte, más cantado por cómo había cedido la pelota Argentina, y en el tiempo suplementario de Lopes Cabral, un golazo impensado, casi imposible, que solo sucede en esas noches destinadas al mal presagio. Por suerte, con esta Selección, esas noches no siempre terminan mal. Habrá que mejorar. Pero con vida todo es posible.

Licha: “A veces hay que sufrir”

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Todo fue sufrimiento. Y luego de triunfo ante Cabo Verde, los futbolistas de la Selección lo dejaron claro. Lisandro Martínez, autor del segundo gol, analizó el desarrollo y destacó “la resiliencia del equipo”. El entrerriano aseguró: “Estos mata-mata son así. No hay que confiarse. Ellos son un gran equipo, hay que felicitarlos. Hicieron un excelente partido, pero este equipo nunca se da por vencido. Estamos preparados para todo y está bueno que pasen estas cosas. A veces hay que sufrir”.