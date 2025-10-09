Miguel Ángel Russo es sinónimo de entrenador, profesión que desarrolló con mucho éxito y hasta el último día de su vida. Con 16 clubes en su historial y más de 1000 partidos dirigidos, Miguelo será recordado por siempre como uno de los DT más importantes del Fútbol Argentino.

Pero primero hubo otro Russo: el 5 de Estudiantes de La Plata, aquel jugador que desarrolló toda su carrera en el Pincha, con un legado igualmente inolvidable.

Miguel Ángel Russo jugó 435 partidos con Estudiantes de La Plata, siendo uno de los futbolistas con más presencias históricas en el club, con el que fue dos veces campeón del Fútbol Argentino.

Su rendimiento lo llevó a la Selección Argentina de Bilardo, donde jugó 17 partidos. Russo sufrió una lesión de rodilla en enero de 1986, y aunque pudo recuperarse, terminó quedando afuera de la lista para la Copa Mundial de México.