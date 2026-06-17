Tras un susto inicial y un gol anulado, Austria le ganó 3-1 a Jordania

La selección de Austria venció por 3-1 a Jordania en el último partido de la jornada del Mundial 2026, este martes en Santa Clara, cerca de San Francisco. Los europeos triunfaron con tantos de Romano Schmid (20'), un gol en contra de Yazan Al-Arab (76') y un penal de Marko Arnautovic (90+12'); para los jordanos logró anotar Ali Olwan (50').
Gracias a esta victoria, Austria iguala a la Selección Argentina en la clasificación del Grupo J, luego de que la Albiceleste derrotase este martes 3-0 a Argelia con un triplete logrado por Lionel Messi.
Fotogalería: con un hat-trick de Messi, Argentina goleó 3-0 a Argelia en el debut del Mundial 2026
Sus triunfos en los amistosos previos contra Túnez (1-0) y Ghana (5-1), potenciaban la moral de Austria frente al equipo de Jamal Sellami.
Momentos destacados del partido
1 tiempo:
8': Tiro al arco de Mousa Altamari (Jordania) rechazado por Alexander Schlager de Austria.
10': David Alaba de Austria apuntó contra el arco, pero fue rechazado por Yazan Alarab de Jordania.
11': El árbitro señaló posición adelantada para Austria.
13': Xaver Schlager de Austria cometió una falta contra Odeh Fakhoury de Jordania.
16': Konrad Laimer de Austria cometió una falta contra Mousa Altamari de Jordania.
20': Con asistencia de Xaver Schlager, Romano Schmid logró el primer gol para Austria.
32': Tiro al arco de Stefan Posch de Austria que fue rechazado por Yazan Alarab de Jordania.
33': Tiro al arco de Ali Olwan de Jordania que fue rechazado por Alexander Schlager de Austria.
34': Tiro al arco de Mousa Altamari de Jordania que fue rechazado por Philipp Lienhart de Austria.
34': Tiro de Mousa Altamari de Jordania al arco, rechazado por Philipp Lienhart de Austria.
39': Falta de Nizar AlRashdan de Jordania contra Sasa Kalajdzic de Austria.
40': Falta de Stefan Posch de Austria contra Yazan Alarab de Jordania.
41': Falta de Phillipp Mwene de Austria contra Mousa Altamari de Jordania.
42': Falta de Stefan Posch de Austria contra Odeh Fakhoury de Jordania.
45': Falta de Nizar AlRashdan de Jordania contra Nicolas Seiwald de Austria.
48': Tiro al arco de Sasa Kalajdzic de Austria.
2 tiempo:
50': Ali Olwan convirtió el gol para Jordania con la asistencia de Noor Al Rawabdeh luego de un contraataque.
55': Ali Olwan de Jordania tiró al arco, pero fue rechazado por David Alaba de Austria.
59': Cambio en Austria, ingresa a la cancha Carney Chukwuemeka por Xaver Schlager.
59': Cambio en Austria, ingresa a la cancha Kevin Danso por David Alaba.
59': Cambio en Austria, ingresa a la cancha Paul Wanner por Phillipp Mwene
60': Stefan Posch de Austria pateó al arco pero el tiro salió desviado.
66': Offside de Jordania. Mousa Al Tamari estaba en posición adelantada.
67': Marko Arnautovic hace un gol, pero el VAR lo anula poco después.
72': Cambio en Jordania, ingresa a la cancha Saleem Obaid por Mohammad Abu Al Nadi.
76': Gol en contra de Yazan Al Arab de Jordania coloca nuevamente a Austria a la cabeza.
77': Tarjeta amarilla para Marcel Sabitzer de Austria.
81': Cambio en Jordania, ingresa a la cancha Saed Al Rosan por Abdallah Nasib.
82': Cambio en Jordania, ingresa a la cancha Mahmoud Al Mardi por Ehsan Haddad.
83': Cambio en Austria, ingresa a la cancha Patrick Wimmer por Romano Schmid.
89': Cambio en Jordania, ingresa a la cancha Ali Azaizeh por Odeh Fakhoury.
90+12': Marko Arnautovic de Austria hizo un gol por penal.
La Selección Argentina fue sólida para acompañar el show de Lionel Messi y sus nuevos récords
Alineaciones
Austria: Alexander Schlager - Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (cap) (Kevin Danso 59), Philipp Mwene (Paul Wanner 59) - Xaver Schlager (Carney Chukwuemeka 59), Nicolas Seiwald - Romano Schmid (Patrick Wimmer 83), Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Sasa Kalajdzic (Marko Arnautovic 46). DT: Ralf Rangnick.
Jordania: Yazeed Moien Abdulaila - Ehsan Hadad (cap) (Mahmoud Mardi 82), Abdallah Nasib (Saed Al Rosan 81), Yazan Al-Arab, Mohammad Majed Jamil Abu Al Nadi (Saleem Obaid 72), Mohannad Abu Taha - Nizar Al Rashdan, Nour Al Din Rawabda, Ali Iyad Ali Olwan, Odeh Al Fakhouri (Aly Azaiza 89) - Musa Tamari (Mohammad Ratib Al Aldahod 88). DT: Jamal Sellami.
Cuándo juega Argentina contra Austria y Jordania
Argentina se enfrentará con Austria el lunes 22 de junio, un rival que podría ser complicado por la tendencia de las selecciones europeas de menor nivel a cerrarse en el fondo. Será el cruce que definirá la clasificación.
El sábado 27 el equipo liderado por Leo Messi cerrará la fase de grupos con Jordania, considerado el adversario más débil de la zona, aunque su performance frente a Austria pone en duda esa definición.