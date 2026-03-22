Avellaneda ríe y llora: ganó Racing (2-1 a Belgrano) y perdió Independiente (1-2 con Talleres)

En el cierre de la jornada sabatina del Torneo Apertura, el siempre combativo Racing de Gustavo Costas logró una interesante victoria ante Belgrano en Córdoba, 2-1 con gritos de Adrián Fernández (30') y Marco Di Cesare (61'), mientras que el 'Chino' Lucas Zelarayan había igualado temporariamente para los celestes a los 54 minutos.

"Fue una victoria muy trabajada. Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, el equipo dio una muestra de carácter, estamos bien de cabeza y nos vamos con los tres puntos", señaló el arquero Facundo Cambeses, figura del partido, que además de varias intervenciones notables le atajó un penal a Nicolás Uvita Fernández poco antes del final del primer tiempo.

Ese triunfo ubica a Racing en el tercer escalón en la Zona B con 18 puntos, uno menos que su vencido Belgrano (19), y a dos del líder Independiente Rivadavia (20).

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Talleres festejó en el Libertadores de América. (Captura TV)

Independiente, rojo pero de bronca...

Para el Independiente de Gustravo Quinteros, en cambio, el sábado terminó mal, porque había conseguido ponerse en ventaja como local ante Talleres con un gol de Gabriel Avalos, pero el equipo de Carlitos Tevez se sobrepuso, igualó con un tanto de goles de Augusto Schott (68') y luego de Valentín Dávila, a los 80 estampó el que sería el resultado definitivo: 2-1 para los cordobeses.

La salida del Rojo fue en medio de silbidos e insultos, el equipo de Quinteros dominó sin ideas y quedó en el octavo lugar en la tabla, cuando todavía son varios los que deben jugar este domingo y podría retroceder algún otro casillero.

Cuando Avalos puso a Independiente en ventaja pareció que los de Avellaneda encarrilaban el partido, pero Tevez acertó con los cambios, y Talleres dio vuelta el resultado. Primer golpeó con Schott y luego el juvenil Valentín Dávila cerraría la cuenta, para que el equipo cordobés iguale el tercer lugar de la tabla con Lanús y Estudiantes.

Independiente, cuando ya todo era desorden en la búsqueda desesperada del empate, sufrió la expulsión de Matías Abaldo. "Deberíamos haber ganado, nos falta mantener la regularidad durante los 90 minutos. Al plantel le dije que por delante tenemos cinco finales. Los partidos que vienen son ideales para agarrar confianza", señaló Quinteros al cabo de la derrota.

'Cali' Izquierdoz, siempre una garantía de eficacia en Lanús. (Captura TV)

Vélez, adiós al invicto ante Lanús

Puntero de la zona A, Vélez recibió al "recampeón" Lanús en Liniers, y se quedó sin invicto al caer por 1-0, en un cotejo cerrado qeu definió con un certero cabezazo el eterno Carlos Izquierdoz (71').

Pese a sufrir su primera caída del año, Vélez sigue al frente con 22 puntos, seguido ahora por Defensa y Justicia (19) y por Lanús (18), que aún tiene un cotejo pendiente por disputar.

Defensa pudo más que Unión en Varela

Y finalmente queda citar que Defensa y Justicia también festejó en Florencio Varela al doblegar por 2-0 a Unión de Santa Fe con gols marcador por Lucas Souto y el uruguayo Juan Gutiérrez, ambos en el segundo tiempo. Fue una valiosa conquista para Defensa, que a los 35 sufrió la expulsión de Rubén Botta, no se desordenó, siguió presionando y al final pudo quedarse con los tres puntos.

El Halcón auriverde es ahora el último invicto del campeonato, con cuatro triunfos y siete empates en su cuenta, y se mantiene en la persecución de Vélez en la Zona A.

HB