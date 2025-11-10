A Boca le sobran los motivos para festejar su gran triunfo en el Superclásico ante River Plate, siendo superior a su rival y encontrando la contundencia para reflejarlo en el resultado.

La victoria le dio a Boca la clasificación a la Copa Libertadores 2026, asegurando su presencia en la Fase de Grupos del torneo tras dos temporadas. Meses después de la frustrante eliminación ante Alianza Lima, el Xeneize se reencuentra con el ruedo internacional.

El Superclásico que profundizó realidades: el sueño de Boca se impuso sobre la crisis de River

Claudio Úbeda se hizo cargo del equipo durante el deterioro en la salud de Miguel Ángel Russo y terminó dándole continuidad al ciclo como entrenador principal, al menos hasta fin de año. “Sifón” recordó a “Miguelo” en conferencia de prensa, dedicándole el triunfo.

La levantada del equipo y el ánimo renovado pone el foco sobre Úbeda, cuya continuidad está en análisis. ¿Seguirá en 2026?, ¿Hay motivos para comenzar un nuevo ciclo bajo su conducción?

