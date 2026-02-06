Boca vs. Vélez: los antecedentes que marcaron al neoclásico en la historia del fútbol argentino

Tras algunos días de espera, la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026 es un hecho: comenzará este viernes y se extenderá hasta el lunes inclusive, con algunos enfrentamientos destacados que acapararán la mayor atención de los fanáticos.

Uno de estos duelos será el neoclásico que se disputará el próximo domingo entre Vélez y Boca, en el Estadio José Amalfitani. En ese sentido, en Cueste lo que Cueste se repasaron los mejores momentos y partidos entre el Xeneize y el Fortín.

Boca vs. Vélez, el neoclásico del momento

Si bien no se lo considera un clásico que paralice al fútbol argentino, Boca vs. Vélez se ha convertido en uno de los neoclásicos del momento, forjado a lo largo de los años por la gran cantidad de partidos y momentos históricos que quedaron en el recuerdo de miles de fanáticos, amantes del deporte nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para palpitar lo que será este partido, que se disputará este mismo domingo a partir de las 22.15 horas, el equipo de periodistas de Cueste lo que Cueste abrió el cajón de los recuerdos y repasó los mejores antecedentes entre fortineros y xeneizes.

Román Iucht, junto al resto de sus compañeros, preparó una excelente placa que mostró imágenes históricas, resultados y los planteles que lograron escribir su capítulo en la historia del fútbol doméstico.

Entre los más destacados se recordaron clásicos de la Liga Profesional, desde el emblemático 5-1 de Vélez sobre Boca en el Clausura 1996, con la expulsión de Diego Armando Maradona como protagonista, hasta uno de los últimos encuentros entre ambos equipos, el 4-3 a favor de Vélez en la Copa Argentina 2024.