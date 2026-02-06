El once histórico de futbolistas que jugaron en Huracán y San Lorenzo: ídolos de ambos lados de la vereda porteña

Aunque los duelos de Boca y River acaparen la atención del fin de semana, la Fecha 4 del Torneo Apertura puso sobre la mesa un partido imperdible del fútbol doméstico.

Las calles de Parque Patricios estarán completamente colmadas el próximo domingo, cuando Huracán reciba a San Lorenzo por un nuevo clásico porteño. En ese sentido, y para palpitar el encuentro, en Cueste lo que Cueste se repasó el once histórico de futbolistas que jugaron en ambos equipos.

El once histórico de futbolistas que jugaron en San Lorenzo y Huracán

La Fecha 4 del Apertura no descansa y el domingo se disputará el clásico porteño, el plato fuerte de la jornada e ícono del fútbol argentino, donde ambos equipos se sacarán chispas tras el 0-0 registrado en agosto de 2025.

Como suele ocurrir antes de un partido de tal magnitud, el equipo de periodistas de Cueste lo que Cueste decidió salirse de lo habitual y, para palpitar el encuentro, elaboró un equipo histórico con futbolistas que jugaron en ambas instituciones, máximos rivales entre sí.

Una de las grandes particularidades de este paño de imágenes históricas recopilado por el equipo es que incluye varios jugadores que se convirtieron en ídolos de ambos equipos, algo que usualmente no ocurre entre rivales.

Alberto Rendo, Héctor Rodolfo Veira y Oscar Alberto Ortiz son algunos de estos casos que llaman la atención hasta el día de hoy.