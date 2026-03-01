Boca y un empate que profundizó una crisis que no termina más

Otro partido con polémica en la Boca: el equipo lleva tres empates consecutivos de local, está afuera de la clasificación delos play offs cuando promedia la serie regular —y aún no jugó los supuestos partidas más exigentes— y sigue sin encontrar los resultados que buscan. La incertidumbre es no solo sobre el destino del equipo sino sobre la continudad de su director técnico, Claudio Úbeda.

El partido no pudo empezar peor para el xeneize. Fue cuuciano Paredes abrió la historia para el Gimnasia mendocino. Pese a las pocas ideas, Miguel Merentiel puso el empate a los 41 minutos, luego de varias fechas de sequía goleadora. Para complicar las cosas, n el cierre del primer tiempo, le anularon el segundo tanto al Xeneize por un fuera de juego milimétrico de Lucas Janson

Boca Juniors quedó en la novena posición de su grupo con nueve puntos, a seis del líder Estudiantes (15). Volverá a jugar este miércoles desde las 21:00 en el estadio Néstor Díaz Pérez ante Lanús en el cruce pendiente de la séptima fecha. Se tratará de un rival con mucha exigencia, luego de que el Granate haya ganado la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el Maracaná.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un Lanús entonado enfrentará a un Boca atrapado en su propia preocupación. En el segundo tiempo, algunos cambios mejoraron la imagen del local. Volvió Leandro Paredes en un nivel más que aceptable. Y el juvenil Aranda protagonizó las mejores jugadas del local.

El partido terminó con silbatinas desde varios sectores y una Bombonera en estado de ebullición.