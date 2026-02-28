Dieciocho lesionados por fecha: la otra tabla de los promedios de la Liga Profesional

La inminencia del Mundial más largo de la historia (48 selecciones, 104 partidos y 107 días de competencia) no le da tregua a la Liga Profesional de Fútbol. Cuarenta días, ocho capítulos y 119 partidos acumulará el Torneo Apertura cuando este jueves la pelota se detenga por primera vez, a causa de un paro de 96 horas dispuesto por los clubes.

Una suerte de lock-out para estrechar filas en torno al ‘Comandante’ Claudio Tapia y a su fiel escudero Pablo Toviggino, respectivos presidente y tesorero de la AFA, citados a indagatoria en el marco de una de las causas judiciales que tiene en la mira a la entidad que regentea las vueltas de la pelota en nuestro país.

El sindicato mundial de futbolistas (FIFPRO), que elabora informes anuales sobre la carga de trabajo de sus afiliados, viene alertando desde hace tiempo sobre ‘demandas de trabajo excesivas o elevadas".

El vertiginoso devenir del campeonato de la máxima divisional del fútbol argentino se refleja en un apretado calendario que amontona partidos a hora y deshora, obliga a los hinchas a consultar el fixture más que a la pizarra de la cotización del dólar y somete a los protagonistas a un desgastante trajín. En ese contexto, la gran cantidad de lesiones que se registraron en los 30 equipos que participan en la competencia es un claro llamado de atención.

COMPLICADO. Las molestias musculares no le han dado tregua al colombiano Diego Valoyes en su segunda etapa como jugador de Talleres. /// CEDOC PERFIL

Tras cumplir con el maratónico calendario de partidos de la primera fase del Apertura, 14 de los 30 equipos de la Liga Profesional tendrán un receso obligado de tres meses hasta el arranque del Clausura.

Un relevamiento realizado por PERFIL CÓRDOBA, basado en los datos de los partes médicos emitidos por los clubes de la Liga Profesional desde el arranque de la presente temporada, da cuenta de un total de 131 lesiones al término del séptimo capítulo del certamen.

La cifra representa un promedio de bajas por fecha de 18 jugadores (una alineación completa, más siete suplentes), y equivale a 3,4 deserciones diarias desde el puntapié inicial.

LEÓN HERIDO. Valentín Fenoglio es uno de los tres futbolistas de Estudiantes de Río Cuarto que debieron ser operados de la rodilla. /// CEDOC PERFIL

Médicos en guardia

“Cada vez hay más lesiones en el deporte y eso es una gran preocupación para la medicina. Es un tema que sale a luz continuamente en las reuniones que realizamos habitualmente los profesionales de la salud especializados en el tema”, afirma Rodolfo Demo, jefe del departamento Medicina del Deporte del Centro de Alto Rendimiento del Polo Deportivo Kempes.

“Ese incremento es realmente alarmante”, sostiene el facultativo, quien también se desempeña como docente de los posgrados de Medicina del Deporte de la Universidad Nacional de Córdoba y del Consejo Médico.

“Las lesiones en el deporte surgen de la interacción de factores intrínsecos y extrínsecos. Entre los primeros podemos enunciar edad, condición física, antecedentes, aspectos biomecánicos, cuestiones sicológicas y también ansiedad y estrés, que son factores predisponentes. Y entre los segundos están la técnica, el equipamiento, el entorno, la superficie y las cargas de entrenamiento y de competición”, explica el galeno.

Al profundizar sobre el último ítem, señala: “En el caso del fútbol, lo aconsejable es no pasar de 55 a 60 partidos por año, o sea un encuentro cada cinco o seis días. De lo contrario, se está rompiendo el equilibrio en la relación trabajo-descanso, y esto atenta contra la salud del deportista”.

DIAGNÓSTICO PREOCUPANTE. “Lamentablemente, priman otros intereses que van más allá de la salud de los protagonistas”, afirma el doctor Rodolfo Demo, especialista en medicina del deporte. /// CEDOC PERFIL

Debido a la gravedad de las dolencias y el tiempo de recuperación que demandan (entre seis y ocho meses de inactividad), las roturas de ligamentos y de meniscos han sobresalido en el arranque del calendario futbolístico 2026, con tres casos durante el acondicionamiento previo al certamen -Alejo Montero (Newell´s), Gastón Martínez (Belgrano) y Simón Rivero (Tigre), y otros nueve durante el desarrollo de la competencia.

De las 131 bajas por lesión de la actual Liga Profesional, el 59,5% son consecuencia de dolencias musculares, mientras que el 9,1% corresponde a casos de roturas de ligamentos y de meniscos.

Por lesiones ligamentarias, Estudiantes de Río Cuarto sufrió las sucesivas bajas de Matías Ruiz Díaz, Valentín Fenoglio y Lucas González, e Instituto perdió a Manuel Romero en el primer compromiso del certamen. La misma causa marginó de las canchas a Jano Gordon (Vélez), Valentín Carboni (Racing) y los ex Talleres Juan Carlos Portillo (River) y Fernando Juárez (Central Córdoba). Otro jugador con pasado en barrio Jardín, el delantero de Atlético Tucumán Ramiro Ruiz Rodríguez, transita un obligado parate debido a una rotura de meniscos.

DESCANSO OBLIGADO. El uruguayo Federico Ricca quedó al margen del equipo titular de Belgrano debido a una lesión muscular. /// CEDOC PERFIL

Salud y dinero

“Las lesiones de ligamentos y de meniscos son frecuentes en el fútbol, por las características propias del juego, donde hay contacto, giros bruscos, frenadas o cambios de dirección repentinos. No obstante, resulta preocupante el incremento de este tipo de dolencias y llama la atención la cantidad de casos que se están viendo en edades tempranas”, afirma Demo. “Sin ir más lejos, recuerdo que el año pasado se hablaba de una ‘epidemia’ de roturas ligamentarias en el fútbol argentino, donde la cantidad de lesiones superaba ampliamente a las estadísticas de Europa”, puntualiza.

Además de los 12 futbolistas que sufrieron roturas de ligamentos y de meniscos de la presente temporada, hay 21 jugadores que están convalecientes de operaciones de rodillas a las que fueron sometidos el año pasado.

Al respecto, la lista de ausentes por operaciones de ligamentos se completa con otros 21 futbolistas que están convalecientes de la temporada anterior. Entre ellos figuran Facundo Suárez (Instituto); Néstor Breintenbruch (Aldosivi); César Pérez (Defensa y Justicia); Eric Tovo (Riestra); Santiago Arzamendia (Estudiantes); Elías Torres (Racing); Jonathan Bay (Platense); y Juan Giménez (Rosario Central).

También Joel Godoy, Pablo Magnín y Gastón González (Sarmiento); Diego Rodríguez y Matías Giménez (Argentinos Juniors); Facundo Di Biasi e Ivo Mammini (Gimnasia); Daniel Herrera y Nahuel Arias (San Lorenzo); Santiago González y Nahuel Banegas (Tigre); y Germán Pezzella y Giorgio Constantini (River).

‘El Millonario’, además, aguarda las recuperaciones de otros dos jugadores que debieron pasar por el quirófano por problemas de rodillas: Maximiliano Meza (tendón rotuliano) y Elián Giménez (meniscos).

DEBUT Y DESPEDIDA. El delantero Manuel Romero quedó marginado del Torneo Apertura 2026 en el debut de Instituto frente a Vélez Sarsfield. /// CEDOC PERFIL

“La cuestión pasa mucho por la excesiva carga que tienen los jugadores”, admite Demo al hacer un diagnóstico sobre el incremento de las lesiones. “Lamentablemente, priman otros intereses que van más allá de la salud de los protagonistas. El fútbol nuestro, con su avidez comercial, tiende a tratar a los deportistas como cosas o máquinas, y no como seres humanos.”, subraya.

“Van a llegar destruidos”, presagia el especialista respecto a la gran mayoría de los futbolistas que disputarán el próximo Mundial.

Además de las 12 bajas por roturas de ligamentos y de meniscos, la Liga Profesional ha registrado desde el inicio de la pretemporada deserciones obligadas por sobrecargas musculares (40) y desgarros (38), además de dolencias en rodillas (17), tobillos (6), tendón de Aquiles (5), clavícula (2) y abdomen (2). Otras lesiones que los clubes informaron fueron fracturas (3), traumatismos (2), pubalgia (2), bursitis (1) y lumbalgia (1). Las lesiones musculares encabezan las estadísticas, con el 59,5% de los casos.

LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS EQUIPOS CORDOBESES

BELGRANO (5): Gastón Martínez (rotura de ligamento cruzado); Juan Velázquez (rotura del tendón de Aquiles izquierdo); Federico Ricca y Lucas Passerini (desgarros); Lucas Zelarayan (distensión muscular).

ESTUDIANTES (5). Valentín Fenoglio, Matías Ruiz Díaz y Lucas González (roturas de ligamentos); Alejandro Cabrera (desgarro); Mateo Bajamich (tobillo).

INSTITUTO (11): Matías Fonseca y Luca Klimowicz (molestia muscular); Jeremías Lázaro, Lorenzo Albarracín y Franco Moyano (desgarros); Gustavo Abregú (esguince de rodilla); Matías Klimowicz (pubalgia); Manuel Romero (rotura de ligamentos); Franco Jara (sobrecarga tendón de Aquiles); Iván Erquiaga (traumatismo de rodilla); Gustavo Abregú (sobrecarga muscular). Facundo Suárez está en proceso de recuperación por una rotura de ligamentos en la temporada anterior.