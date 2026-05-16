Brutal nocaut: el alemán Viktor Jurk dejó inconsciente al colombiano Edwin Castillo en menos de 5 segundos

El alemán Viktor Jurk protagonizó uno de los nocaut más veloces registrados en el boxeo profesional al derrotar al colombiano Edwin Castillo en menos de cinco segundos durante una pelea preliminar disputada este viernes en el SAP Arena de Mannheim, Alemania.

Lo que suele convertirse en un primer round de observación y estudio entre los rivales tuvo un desarrollo completamente distinto. El asalto inicial terminó transformándose en el episodio decisivo de la velada y pasó a integrar la lista de los episodios más impactantes ocurridos recientemente dentro del boxeo.

La pelea estaba pautada a ocho asaltos, aunque prácticamente se resolvió antes de empezar. Apenas se escuchó la campana inicial, Jurk lanzó un golpe de izquierda al rostro de Castillo que dejó al colombiano tendido e inconsciente sobre la lona, sellando una victoria inmediata para el púgil alemán. La secuencia sorprendió al público que esperaba el combate principal entre Karen Chukhadzhian y Paddy Donovan.

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Redes sociales y sospechas tras el nocaut de Viktor Jurk

El resultado tuvo una rápida repercusión en redes sociales, donde seguidores y analistas del boxeo comenzaron a plantear dudas sobre la legitimidad del desenlace. Algunas observaciones apuntaron a la posibilidad de una irregularidad luego de que Castillo cayera tras recibir un impacto entre el rostro y el cuello, sin margen para reaccionar.

Entre los mensajes que circularon aparecieron comentarios como: “Cayó sin ser golpeado, esto tiene que haber dejado muchas dudas en la promotora”, además de cuestionamientos vinculados con presuntos intereses relacionados con apuestas.

La pelea fue detenida por decisión del árbitro al advertir que el colombiano permanecía inmovilizado sobre la lona. Minutos más tarde, el equipo médico asistió a Castillo, quien logró reincorporarse y saludar a su rival una vez oficializada la victoria de Jurk.

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En este combate, Castillo, de 26 años, sumó su tercera derrota consecutiva por nocaut. Hasta el momento, ni el boxeador ni las personas que integran su entorno emitieron declaraciones públicas sobre su estado físico ni sobre las especulaciones surgidas después de la pelea.

En caso de ratificarse el tiempo oficial del combate —ubicado entre el cuarto y el décimo segundo del primer asalto—, el episodio podría ingresar en el listado de los nocauts más rápidos registrados en el boxeo profesional. Los reglamentos de las federaciones internacionales contemplan sanciones severas frente a casos comprobados de manipulación de resultados, con posibles suspensiones por varios años para los involucrados.

El listado de los nocauts más rápidos de la historia

- Mike Collins vs. Pat Brownson (1947) – 4 segundos (Récord Guinness)

- Seniesa Estrada vs. Miranda Adkins (2020, profesional femenino) – 7 segundos (Nocaut récord en boxeo femenino profesional)

- Phil Williams vs. Brandon Burke (2007) – 10 segundos (Nocaut récord en boxeo profesional masculino)

- Jeremy Williams vs. Arthur Weathers (1996) – 10.5 segundos

- Zolani Tete vs. Siboniso Gonya (2017, título mundial) – 11 segundos (nocaut más rápido en una pelea por título mundial)

- Jimmy Thunder vs. Crawford Grimsley (1997) – 13 segundos

- Nigel Benn vs. Ian Chantler (1987) – 16 segundos

- Daniel Jimenez vs. Harald Geier (1994, título mundial) – 17 segundos

- Allan Green vs. Jaidon Codrington (2005) – 18 segundos

- David Tua vs. John Ruiz (1996) – 19 segundos

NG/AF