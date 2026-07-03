Cabo Verde nos hace sufrir

Miami Beach es lo que imaginamos cuando decimos Miami. La hermosa playa de arena blanca fina y un mar tranquilo y refrescante es South Beach, SoBe le llaman aquí. Ocean Drive, el maravilloso paseo marítimo art decó es una sucesión de locales para sentarse a tomar una copa y camisetas argentinas calentando para ir a la cancha.

El elegante Hard Rock Stadium es argentino esta tarde calurosa en el distrito de Miami Gardens. La casa de los Miami Dolphins del fútbol americano que albergó la Final de la Copa América 2024 en la que argentinos y colombianos desbordaron a la seguridad, hoy tiene un único color celeste y blanco. Y un único número en la camiseta, el 10 de Messi.

El rival esta tarde en los Deiciseisavos de Final es el invicto Cabo Verde, el del arquero de 40 años Vozinha que se hizo viral contra España, el del central Pico Lopes, que fue contactado por LinkedIn para jugar en la Selección, el del goleador Livramento, que no ha sido capaz de anotar un solo gol en la Liga Portuguesa jugando para el Casa Pia y que hoy le deja su lugar a Da Costa. Para ellos, estar acá es el premio.

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Selección Argentina

El equipo argentino sale casi de memoria. El Cuti Romero está recuperado y juega. El Facu Medina se ha ganado un lugar en el lateral izquierdo. Thiago Almada es titular en previsión de que haya que tocar mucho el balón y Julián tendrá que seguir esperando su oportunidad en el banco.

15 minutos de tanteo, estilo tango, con los tiburones azules muy ordenaditos en el fondo, todos atrás mandó Bubista. La primera que le llega a Messi se va cruzada. El canadiense le cobra una falta a Messi, lo quiere ver patear. La para Vozinha, se lo podrá contar a sus nietos. Llegamos a la pausa de hidratación, tan necesaria bajo el sofocante calor miamense, sin encontrar los espacios. Atrás no hay problemas, el Cuti Romero está inconmensurable.

A la vuelta, un pase largo de Licha Martínez a las espaldas de Diney y el que aparece por ahí, corriendo como si tuviera 18 años es Lionel Andrés Messi. La baja como Messi, la deja picar y define de zurda al primer palo. Un golazo. Van siete, uno más que Mbappé.

Cabo Verde tiene que proponer y Deroy Duarte exige al Dibu Martínez, siempre seguro. Argentina los deja jugar, Ryan Mendes la abre para Deroy Duarte dentro del área y el tiro cruzado es gol de Cabo Verde. ¡Sí, gol de Cabo Verde! Lo festeja medio mundo. El estadio se despierta, hay que empezar de nuevo.

Lautaro lo pone a Messi mano a mano con Vozinha y sensacional atajada del uno caboverdiano, esto ya va en serio. Entra Nico González y empieza a ganar la espalda de Moreira. Entonces recibe Messi, se frena donde quiere el tiro libre. Y vuela Vozinha otra vez. En el córner gana Nico de cabeza en el primer palo pero todavía no entra.

Cuando faltan 15 minutos nos entra el miedo en el cuerpo. Messi abre, Nahuel Molina manda el centro de la muerte y la saca el de LinkedIn bajo palos. Otro desborde, otro despeje. Argentina aprieta, entra Paredes y tira. El gol no llega. Como no se la pueden quitar a Messi lo bajan en la puerta del área. Vozinha ya atajó muchas. Se la desvían pero la ataja igual. Las redes sociales arden. Empate a los 90 minutos. Cabo Verde también le empata al Campeón del Mundo.

Argentina 3 - 2 Cabo Verde

La prórroga arranca con Argentina presionando todavía más. Córner de Messi, cabezazo de Mac Allister en el primero, le queda a Licha en el segundo, y Lisando Martínez se acomoda para su hermosa zurda y la mete en el mismo ángulo que la metió Messi.

Usted, claro, piensa que ahora sí, que el partido ya se acabó. Que el sufrimiento ya fue suficiente. Pero no, ¿no se acuerda de Qatar? ¿Se acuerda del golazo que nos hizo Arabia Saudita? Pues resulta que Sidny Lopes Cabral, el lateral izquierdo del Benfica, lo hace igual, o mejor, y se la clava en el ángulo al Dibu Martínez.

Vozinha sigue a lo suyo, Messi se la manda abajito, donde nadie llega, y él llega. Nico sigue forzando por la banda izquierda, pasa entre todos y el último se la tira al córner. Messi se lo pone en la cabeza al mejor de todos, al imprescindible, al infranqueable, al Cuti Romero, que se eleva entre todas las islas de Cabo Verde y cabecea al gol, gol suyo, aunque se desvíe en Diney. Ahora sí, 3 a 2, no me digan que queda más…

Sí, todavía queda el show del Dibu. Tremendo tiro libre, otra vez, de Sidny Lopes y el uno argentino vuela y vuela y saca una mano magnífica, bien arriba. Y le vuelven a cabecear en el área y el Dibu se tira de cabeza a los pies de Benchimol para que el estadio estalle en un “¡Dibu, Dibu!”. Se sufre hasta el final, y si de sufrir se trata, se trata de Paredes, va dos veces al piso y, por fin, el árbitro dice que se acabó la hermosa historia de Cabo Verde en los Mundiales.

Nadie se quiere ir de la cancha, Argentina celebra, Cabo Verde celebra. ¿Que si somos Campeones del Mundo? No, esto recién empieza. Nos espera Egipto en Atlanta. Recién estamos en los Octavos de Final. Vaya a comprar un marcapasos…