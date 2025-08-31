Colapinto larga 16º: enojo con Sainz y con Bearman porque lo taparon

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto quedó eliminado de la primera clasificación del Gran Premio de Países Bajos y largará hoy desde el puesto 16 de la carrera principal.

Tras sus irregulares presentaciones en lo que fueron las prácticas libres, el nacido en Pilar no pudo repuntar en esta clasificación y terminó en el puesto 16, por encima del alemán Nicolas Hulkenberg de Kick, el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman, ambos de Haas, y el británico Lance Stroll, de Aston Martin, que abandonó antes del final.

Colapinto cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión, pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, fue más rápido, lo superó y terminó clasificando al desplazar al pilarense al decimosexto lugar.

El que se quedó con la pole position fue el australiano de McLaren, Oscar Piastri, que largará primero en la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos.

Con un tiempo de 1:08.662, el piloto australiano terminó por encima de su compañero británico Lando Norris y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

Enojado. El piloto argentino se mostró molesto con el español Carlos Sainz de Williams y el británico Bearman de Haas por haberle hecho perder décimas importantes que lo hubieron clasificado a la qualy 2 del Gran Premio.

Si bien estuvo a milésimas de avanzar si no fuese por la irrupción de Tsunoda de Red Bull, el argentino apuntó contra Sainz y Bearman por su eliminación: “Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho. Así que una pena porque había hecho una buena vuelta. Venía haciendo un buen primer y segundo sector, y en el último perdí mucha carga. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado, pero enfocados en la carrera ahora”.