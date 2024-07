Colombia empató 1 a 1 con Brasil y lo dejó segundo en su grupo: habrá un tremendo duelo con Uruguay

En un partido entretenido Colombia y Brasil no se sacaron diferencias y terminaron empatado 1 a 1, lo que les permitió clasificarse a ambos, en primera y segunda posición, respectivamente en un partido disputado este martes en Santa Clara, California.

De esta manera, los cuartos de final tendrán un gran cruce ya que, al quedar segundo, Brasil se enfrentará a Uruguay que salió primera y con puntaje ideal en su grupo, mientras que Colombia hará lo propio ante Panamá.

En tanto, las selecciones de Costa Rica y Paraguay, dirigidas por los argentinos Gustavo Alfaro y Daniel Garnero, quedaron eliminadas.

Colombia y Brasil igualaron en Santa Clara, California. FOTO: AFP

El trámite del partido indicó paridad, con dos equipos que apostaban a una idea ofensiva. Ambos buscaban la posesión del balón y la salida limpia desde el fondo, aunque el conjunto colombiano presionaba más alto en el campo que su rival.

La primera jugada clara del partido estuvo en pies del mediocampista ofensivo James Rodríguez, quien buscó sorprender al arquero con un tiro libre desde una posición lejana. El remate salió con una potencia furiosa y dio en el travesaño.

A los 11 minutos de partido Brasil, que estaba jugando peor que su rival, consiguió ponerse en ventaja. El delantero del Barcelona Raphinha tuvo un tiro libre desde cerca del borde del área y, con un gran disparo, colocó la pelota en el ángulo. El arquero Camilo Vargas, incomodado por el sol, sólo alcanzó a palmear la pelota.

Promediando el primer tiempo llegaría el empate de Colombia, pero fue correctamente anulado por offside: el defensor Davinson Sánchez estaba apenas adelantado al cabecear un tiro libre del James Rodríguez.

Cuando el partido empezaba a perder dinámica debido a que Brasil cortaba el juego con faltas tácticas en reiteradas ocasiones, llegó el empate para los “Cafeteros”. Un pase filtrado del delantero Jhon Córdoba habilitó de gran manera al lateral Daniel Muñoz, quien definió ante la salida del arquero Alisson para decretar el 1-1.

Comenzado el segundo tiempo, Raphinha tuvo un tiro libre en posición similar al de su gol, pero el remate, esta vez al segundo palo, fue apenas desviado. A partir de ahí, Colombia bajó el pie del acelerador y se dedicó a descansar con la pelota en su poder, de la mano de un James Rodríguez en gran nivel. El enganche, que jugó en Banfield en nuestro país, se pasó el partido entero generando jugadas de gol para sus compañeros mediante pases filtrados, centros y jugadas de pelota parada. Por su parte, Brasil no podía recuperar la pelota y, cuando lo hacía, terminaba en muchas ocasiones perdiéndola rápidamente.

Muñoz y Raphinha marcaron los goles en California. FOTO: AFP

Casi llega la victoria para Colombia a siete minutos del final, cuando el delantero Rafael Santos Borré desperdició un centro rasante del extremo Luis Díaz que solamente debía empujar. La última jugada del partido fue para la “Verdeamarela” con un remate lejano del mediocampista Andreas Pereira que fue tapado por Vargas.

Así fue como clasificó Colombia en primer lugar, con un gran partido, mientras que Brasil accedió a cuartos como segundo, aunque su nivel dejó dudas. El equipo de Lorenzo enfrentará a Panamá en cuartos, el sábado 6 de julio a las 19 horas, mientras que el conjunto brasileño enfrentará a Uruguay el mismo día, pero a las 22 horas. Tanto Vinicius como Jefferson Lerma se perderán estos encuentros por haber llegado a la segunda amarilla.

Síntesis de Brasil 1-1 Colombia

Copa América 2024.

Fecha 3.

Estadio: Levi’s Stadium.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Mauro Vigliano (Argentina).

Brasil: Alisson; Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius; Rodrygo. DT: Dorival Júnior (Brasil).

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo (Argentina).

Goles en el primer tiempo: 12m. Raphinha (B); 45m. Daniel Muñoz (C)

Cambios en el segundo tiempo: al comenzar Andreas Pereira por Lucas Paquetá (B) y Johan Mojica por Deiver Machado (C); 28m. Ederson Silva por João Gomes (B); 30m. Matheus Uribe por Richard Ríos (C) y Rafael Santos Borré por Jhon Córdoba (C); 35m. Jorge Carrascal por James Rodríguez (C); 40m. Douglas Luiz por Bruno Guimarães (B) y Endrick por Wendell (B); 43m. Luis Sinisterra por Luis Díaz (C).

