Cuándo será el primer torneo de ajedrez de Faustino Oro como Gran Maestro

Faustino Oro iniciará su participación en el Oro Chess Challenge de Oslo, Noruega, este viernes 15 de mayo de 2026. El torneo, que se extenderá hasta el 20 de mayo, marcará su primera competencia oficial con el título de Gran Maestro (GM). El certamen se desarrollará en el hotel The Hub bajo un sistema de juego cerrado que reunirá a diez exponentes del circuito internacional, apenas cinco días después de que el argentino lograra la tercera norma definitiva en el Sardinia Chess Festival.

El calendario del torneo prevé nueve rondas consecutivas sin jornadas de descanso para optimizar la estadía de las delegaciones extranjeras.

La organización del evento en tierras nórdicas confirmó que la competencia se regirá por un formato de round robin (todos contra todos) a ritmo clásico. Según el boletín técnico del Chess International Committee, los jugadores dispondrán de 90 minutos para las primeras 40 jugadas, con un incremento de 30 segundos por movimiento. La invitación al argentino se oficializó tras su desempeño en Italia, donde terminó invicto y sumó los puntos necesarios para superar la barrera de los 2500 de ELO.

El ascenso de Oro al estatus de GM ocurrió el 10 de mayo de 2026 en Orosei, Cerdeña. Con una edad de 12 años, 6 meses y 26 días, el joven nacido en Buenos Aires se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en alcanzar esta distinción. Superó la marca previa del ucraniano Sergey Karjakin y quedó solo por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien retuvo el récord absoluto obtenido en 2021 por una diferencia de dos meses.

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Faustino Oro hizo historia: ya es Gran Maestro a los 12 años

El cronograma de Faustino Oro en el Oro Chess Challenge de Oslo

El calendario del torneo prevé nueve rondas consecutivas sin jornadas de descanso para optimizar la estadía de las delegaciones extranjeras. Las partidas comenzarán diariamente a las 15:00 hora local, y el sorteo de emparejamientos determinó que el argentino enfrentará a los preclasificados más altos en las jornadas de cierre. La normativa del certamen prohibió las tablas por acuerdo antes del movimiento 30 para incentivar la combatividad en el tablero.

La preparación del equipo nacional incluyó sesiones de análisis con motores de alta potencia desde su residencia en Barcelona: "Mi objetivo en Noruega es seguir aprendiendo y disfrutar de cada partida contra los mejores", declaró el argentino antes de embarcar hacia Oslo. El torneo repartirá una bolsa de premios de 50.000 euros, de los cuales el ganador se adjudicará una cifra cercana a los 15.000 euros.

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Faustino Oro, el segundo jugador más joven de la historia en convertirse en Gran Maestro

El logro dio lugar durante la novena ronda del Sardinia Chess Festival frente al GM ruso Ian Nepomniachtchi. Aunque la partida final resultó en derrota, el argentino ya había asegurado la norma en la octava vuelta al vencer al polaco Bartlomiej Niedbala. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) validó el desempeño de 6 puntos sobre 9 posibles, lo que certificó su ingreso al grupo selecto de la élite mundial.

El rendimiento en Italia incluyó victorias estratégicas contra el búlgaro Ivan Cheparinov y el italiano Guido Caprio. Los analistas destacaron una defensa técnica impecable y una velocidad de cálculo superior en los finales de partida. El título de GM le otorgó el derecho de participar de forma directa en los torneos de categoría Elite del calendario 2026, eliminando la necesidad de atravesar fases clasificatorias previas.

La repercusión del logro atrajo la atención de figuras como Magnus Carlsen, quien elogió la madurez competitiva del ajedrecista: "Creo que Faustino es mejor con 12 años de lo que era Messi a esa edad", afirmó el ex campeón mundial durante un acto en enero. El enfrentamiento entre ambos en el certamen de Oslo es uno de los eventos con mayor demanda de entradas, las cuales se agotaron para la zona de tribunas del salón principal.

El calendario del torneo prevé nueve rondas consecutivas sin jornadas de descanso para optimizar la estadía de las delegaciones extranjeras.

El ascenso de Oro impactó en el ranking mundial juvenil, donde actualmente ocupa el primer puesto de su categoría. Tras finalizar el compromiso en Noruega, el equipo del jugador prevé un retorno a España para preparar la gira de torneos rápidos de junio. El impacto mediático de su carrera impulsó un aumento del 30% en las inscripciones de menores en los clubes de ajedrez de Argentina durante el primer cuatrimestre del año.

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