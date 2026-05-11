Faustino Oro hizo historia y el mundo del ajedrez se rindió a sus pies: “Una leyenda en formación”

El ajedrez mundial ya lo mira con asombro. Y Argentina empieza a dimensionar que está frente a un fenómeno pocas veces visto. Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, el argentino Faustino Oro logró convertirse en el segundo Gran Maestro más joven de toda la historia del ajedrez, una marca extraordinaria que desató una ola de elogios internacionales y consolidó su lugar como una de las grandes promesas del deporte global.

La hazaña se concretó durante el Festival Internacional de Cerdeña, en Italia, donde el joven argentino consiguió la norma definitiva que necesitaba para alcanzar el máximo título que entrega la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Sólo quedó por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien todavía conserva el récord absoluto.

La reacción fue inmediata. Grandes figuras del ajedrez, especialistas y fanáticos comenzaron a multiplicar mensajes de admiración en redes sociales. “¡Qué leyenda en formación!”, fue una de las frases más repetidas tras la confirmación del récord alcanzado por el chico nacido en Buenos Aires.

Pero detrás del impacto mediático aparece algo todavía más fuerte: la sensación de que Faustino no es simplemente un niño talentoso, sino un jugador con condiciones excepcionales para marcar una época.

El chico que rompió todos los récords

La historia de Faustino Oro ya venía rompiendo parámetros dentro del ajedrez internacional. Antes de convertirse en Gran Maestro, había sido el Maestro Internacional más joven de la historia y también logró récords de precocidad en distintas categorías juveniles.

Su irrupción mundial empezó a tomar otra dimensión cuando derrotó online a figuras como Magnus Carlsen y Hikaru Nakamura en partidas rápidas, una rareza absoluta para un jugador de su edad. Desde entonces, el universo del ajedrez comenzó a seguir cada uno de sus pasos.

El propio Carlsen llegó a elogiar públicamente al argentino y sorprendió con una frase que recorrió el ambiente deportivo: aseguró que Faustino, en términos relativos, era “mejor que Messi a los 12 años”. La comparación no parece exagerada dentro del ajedrez internacional. El nivel de comprensión estratégica, velocidad de cálculo y madurez competitiva que muestra Oro a los 12 años lo ubican dentro de un grupo extremadamente reducido de prodigios históricos.

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Argentina vuelve a producir un fenómeno global

El caso de Faustino también genera impacto porque el ajedrez argentino no producía una figura de semejante proyección internacional desde hace décadas. Su crecimiento acelerado volvió a poner al país dentro del radar grande del tablero mundial.

El fenómeno además trasciende el ambiente especializado. La figura de Oro empezó a ganar lugar en medios internacionales, redes sociales y hasta entre públicos ajenos al ajedrez. El apodo de “el Messi del ajedrez” ya circula desde hace tiempo alrededor de su carrera.

En paralelo, especialistas destacan otro aspecto poco habitual: su capacidad para sostener estabilidad emocional y competitiva pese a la presión mediática que implica cargar con semejantes expectativas a tan corta edad. Faustino no sólo gana partidas; también parece administrar con naturalidad una exposición gigantesca para un chico de 12 años.

El futuro que ilusiona al mundo del ajedrez

La obtención del título de Gran Maestro representa apenas otro paso dentro de una carrera que promete seguir rompiendo barreras. Muchos especialistas creen incluso que Oro todavía no mostró su techo real y que podría convertirse en uno de los mejores jugadores del planeta en los próximos años.

Actualmente lidera rankings juveniles mundiales y ya compite regularmente contra Grandes Maestros consolidados. Además, su evolución de Elo viene creciendo a un ritmo pocas veces registrado en la historia moderna del ajedrez. La propia comunidad internacional empieza a ubicarlo dentro del selecto grupo de prodigios comparables con figuras como Magnus Carlsen, Praggnanandhaa o el propio Mishra.

Mientras tanto, en Argentina la sensación es otra: Faustino Oro ya dejó de ser solamente una promesa. A los 12 años, empezó a convertirse en realidad.