Derrota sin dolor

por Redacción Perfil

Esta vez no hubo épica. No hubo festejo ni abrazos, aunque sí conformidad. Pasó algo parecido contra Japón, pero sin el mismo final. Argentina aguantó atrás, se apoyó en la solidez de su arquera, Vanina Correa, pero no pudo sostener el resultado. Enfrente tenía a Inglaterra, una de las selecciones más poderosas de este Mundial de Francia 2019, que se llevó los tres puntos por un gol de su centrodelantera Jodie Taylor a los 16 minutos del segundo tiempo. Fue 1 a 0.

Ahora la Selección jugará todas sus chances de permanecer en el Mundial el miércoles ante Escocia, en París, por la última fecha del Grupo D. Con esta derrota, Argentina quedó en el tercer puesto con un punto, detrás de las inglesas (6) y Japón (4).

Pese a la enorme actuación de la arquera argentina, Vanina Correa, que tapó un penal en el primer tiempo, Inglaterra se llevó una victoria merecida, que construyó minuto a minuto desde el inicio del partido.

El encuentro, en El Havre, tuvo un sentido único, con Inglaterra constantemente buscando las fisuras de la defensa argentina, de nuevo un bloque compacto y solidario, capaz de aguantar un auténtico asedio a su área.

Sin Toni Duggan, baja por segundo partido consecutivo por un problema en el muslo, el peligro inglés llegó principalmente por la banda derecha, con Nikita Parris y la lateral Lucy Bronze, muy activa en la primera fase del duelo.

Argentina confirmó que el sufrimiento es su estilo de vida en este Mundial y que es capaz de competir de igual a igual pese a que, en la teoría y en la práctica, es inferior a sus rivales. Las jugadoras dirigidas por Borrello se mostraban solidarias y bravas, siempre dispuestas a darse un relevo para parar a las inglesas.

Como ante Japón con su atajada en el minuto 90, la arquera Correa se inventó un puñado de milagros para mantener a Argentina con vida durante una hora.

En el primero, en un penal cometido por Ruth Bravo sobre Alex Greenwood, voló y le tapó el tiro a Parris, una de las sensaciones del fútbol europeo. Correa, la única jugadora del equipo que estuvo en los otros dos mundiales disputados por Argentina (2003 y 2007), tapó un remate de Mead (42) y otro de Parris.

“Más allá del penal, sentimos tristeza por la derrota”, señaló la arquera, elegida mejor jugadora del partido pese a la derrota, y pese a que no pudo interceptar un centro perfecto de Beth Mead desde la izquierda que Taylor empujó a la red.

Japón venció a Escocia

Japón derrotó ayer en Rennes a Escocia por 2-1, gracias a los goles de Mana Iwabuchi (23) y de la número nueve Yuika Sugasawa de penal (37), y se repuso del empate contra Argentina en el debut. Con este resultado, Argentina quedó tercera en el grupo D y deberá ganarle a Escocia para avanzar a la ronda final. A esa instancia accederán el primero y el segundo equipo de cada zona y los cuatro mejores terceros, puesto en el que transitoriamente se encuentra el equipo albiceleste, aunque para permanecer allí al cabo de esta segunda fecha deberá esperar que pierdan Camerún y Chile ante Holanda y el vigente campeón, Estados Unidos, respectivamente.