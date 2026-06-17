Un jugador de Costa de Marfil en problemas: lo investigan por arreglo de partidos en Francia

La máxima cita del fútbol internacional se vio sacudida por un escándalo judicial de proporciones globales. El delantero de la selección de Costa de Marfil, Elye Wahi, fue detenido por las autoridades francesas bajo la sospecha de estar involucrado en una red que arreglaba partidos, en un hecho ocurrido menos de dos semanas antes del inicio del torneo mundialista.

La investigación penal se centra en el desempeño reciente del atacante de 23 años, quien actualmente milita en el Eintracht Frankfurt de Alemania. Las sospechas giran en torno a sucesos ocurridos durante el cierre de la temporada en la Ligue 1 de Francia.

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Los detalles acerca de por qué detuvieron a Elye Wahi

Las alarmas se encendieron debido a un encuentro disputado el pasado 17 de mayo entre el club Niza, donde Wahi jugaba a préstamo, y el Metz. El futbolista está bajo la lupa judicial por presuntamente provocar deliberadamente una tarjeta amarilla en el minuto 35 del mencionado partido, luego de cometer una infracción sobre el jugador Sadibou Sane.

De acuerdo a los datos del expediente, la amonestación recibida significó la quinta tarjeta amarilla de la temporada para el delantero. Como consecuencia directa de esta sanción disciplinaria, el jugador quedó suspendido para el partido de ida correspondiente a la serie definitiva por la permanencia frente al Saint-Étienne.

La maniobra irregular fue detectada en primera instancia por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), el organismo rector del fútbol francés. La entidad reguladora emitió una alerta a las autoridades policiales tras identificar patrones de apuestas sospechosos en el mercado de apuestas deportivas, orientados de manera específica a la sanción del atacante.

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La confirmación de la fiscalía de Marsella y el proceso legal

A pesar de la gravedad de la situación judicial que enfrentaba en Europa, el futbolista marfileño no detuvo su actividad deportiva. El mismo día de su detención, el 29 de mayo, marcó dos goles en la victoria por 4-1 frente al Saint-Étienne, un resultado clave que determinó que el Niza evitara el descenso de categoría.

Tras el procedimiento policial en territorio francés, la fiscalía de Marsella emitió una declaración oficial confirmando los cargos que pesan sobre el profesional. Las autoridades detallaron que el arresto se produjo en el marco de una investigación abierta por los delitos de fraude organizado y corrupción deportiva.

Los cargos presentados por la justicia francesa contra el entorno investigado incluyen además el manejo de ganancias ilícitas y el lavado de dinero. Fuentes judiciales ratificaron que el deportista fue puesto en libertad luego de ser interrogado bajo custodia, aunque la investigación penal continúa su curso en los tribunales francesas.

A nivel internacional, el jugador continuó integrado a la dinámica de su selección nacional y viajó a los Estados Unidos para incorporarse a la concentración de su equipo en Filadelfia. De hecho, Wahi fue titular en el debut de Costa de Marfil frente a Ecuador, donde jugó 56 minutos y estrelló un remate en el travesaño.

Wahi fue titular en el debut de Costa de Marfil frente a Ecuador, donde jugó 56 minutos y estrelló un remate en el travesaño.

Hasta el momento, el futbolista no ha sido acusado formalmente de ningún delito y continúa afectado a la delegación que disputará los próximos compromisos internacionales frente a Alemania y Curazao. Por su parte, la Federación Marfileña de Fútbol evitó realizar declaraciones oficiales respecto a la situación procesal de su máxima figura.

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