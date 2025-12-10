El 11 ideal que reaviva la discusión: ¿quién tiene mejores titulares, Estudiantes o Racing?

A tres días de la final entre Estudiantes y Racing, el análisis futbolero se instaló con un juego clásico: el “pan y queso” para elegir a los mejores en cada puesto.

El equipo ideal entre Estudiantes y Racing, según Cueste lo que cueste

El comparativo comenzó por el arco, donde el debate se inclinó por Facundo Cambeses, pese al sólido presente de Fernando Muslera en Estudiantes. En el lateral derecho, la paridad volvió a imponerse entre Martirena y Gómez, mientras que en la zaga central hubo división: Núñez y García Basso se quedaron con los lugares, este último como la única elección unánime.

En el sector izquierdo no hubo dudas: Gabriel Rojas se impuso por actualidad, aunque se valoró la trayectoria de Arzamendia. En la mitad de la cancha, los panelistas coincidieron en que Santiago Sosa y Ascacíbar integran un doble eje de jerarquía, y que Cristian Medina completa un tridente de enorme influencia.

En la ofensiva apareció uno de los debates más ajustados. Tiago Palacios se impuso sobre Solari, mientras que Edwin Cetré ganó la pulseada entre los extremos colombianos. La elección del “9” fue la más reñida: Carrillo aportó oficio y presencia, pero finalmente Adrián “Maravilla” Martínez resultó el elegido.

El equipo ideal quedó conformado por Cambeses; Martirena, Núñez, García Basso y Rojas; Sosa, Ascacíbar y Medina; Palacios, Cetré y Maravilla Martínez. El técnico escogido fue Gustavo Costas, destacado por su impacto emocional y futbolístico en Racing.

El balance final, 6 a 5, reflejó lo que se espera para el sábado: una final extremadamente pareja entre dos equipos que han sabido aprovechar al máximo la profundidad de sus planteles.

